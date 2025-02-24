Мирру могут выбить из топ-10 уже через неделю. Рейтинговые расклады

Конечно, центральной темой очередного выпуска «Табели о рангах» станет невероятный успех 17-летней Мирры Андреевой, выигравшей турнир WTA-1000 в Дубае и дебютировавшей в топ-10. Одновременно в Дохе свой первый титул почти за год завоевал Андрей Рублёв, и, хотя победа не так сильно сказалась на его позициях в рейтинге, это тоже очень значимый успех для россиянина. Словом, обсудим это и другие заметные рейтинговые передвижения, а также турниры новой недели и их потенциальное влияние на позиции игроков.

Восточная сказка Мирры Андреевой

Талант Мирры стал очевиден ещё с её первых выступлений на взрослом уровне. Она дебютировала в WTA на турнире в Тунисе в 15 с половиной лет, получив уайлд-кард, и взяла сет у Анастасии Потаповой. После этого был юниорский финал Australian Open – 2023, в упорнейшей борьбе проигранный Алине Корнеевой (у самой Корнеевой прогресс, увы, застопорился из-за травм), а в апреле того года Мирра выиграла два грунтовых ITF в Швейцарии подряд и получила от организаторов уайлд-кард на «тысячник» в Мадриде. Там Андреева победила финалистку US Open Лейлу Фернандес и двух соперниц из топ-20 (Беатрис Хаддад-Майю и Магду Линетт), прежде чем уступила Арине Соболенко.

Дальше всё развивалось стремительно – успешная квалификация и третий круг «Ролан Гаррос», успешная квалификация и четвёртый круг Уимблдона. Сезон 16-летняя Мирра закончила в топ-50, хотя не могла играть много турниров из-за возрастных ограничений (они, кстати, всё ещё действуют – до 18-летия). 2024-й принёс новые вершины – полуфинал «Ролан Гаррос», первый титул (в Яссах), серебро Олимпиады в паре с Дианой Шнайдер, финал «пятисотника» в Нинбо в конце сезона и дебют в топ-20, за который мама обещала Мирре купить собаку. В начале нынешнего сезона Андреева дважды проиграла Соболенко на австралийских кортах, зато завоевала титул в паре со Шнайдер в Брисбене и дошла с ней до полуфинала Australian Open. В Дохе девушки тоже стали полуфиналистками, а в Дубае случился очередной прорыв в одиночном разряде.

Мирра обыграла по пути к финалу трёх бывших и действующих чемпионок «Шлемов» – Маркету Вондроушову, Игу Швёнтек и Елену Рыбакину. Победы над полькой и уроженкой Москвы, представляющей Казахстан, особенно ценны, поскольку это теннисистки действительно топового уровня, элита нынешнего мирового тенниса. В финале же Андреева-младшая победила Клару Таусон, которая сама отличилась на этом турнире, выбив в том числе Арину Соболенко. Мирра стала самой юной чемпионкой (да и финалисткой) WTA-1000 в истории – эта категория появилась только в 2009 году, но тем не менее – а также самой юной теннисисткой в топ-10 с 2007-го, когда в десятку ворвалась 17-летняя чешка Николь Вайдишова. Ещё Андреева – самая молодая теннисистка, обыгравшая трёх чемпионок мэйджоров на одном турнире, после Марии Шараповой, которая сделала это на Итоговом чемпионате WTA – 2004.

В рейтинге Мирра поднялась на девятую строчку, вытеснив из десятки Паулу Бадосу. Она стала и первой ракеткой России, сместив Дарью Касаткину (до того Андреева была третьей, уступая ещё и Диане Шнайдер). Не факт, что Андреева прямо сейчас надолго задержится в топ-10, но об этом поговорим в соответствующей главе в конце «Табели».

ATP. Долгожданный успех Рублёва

Андрей Рублёв наконец-то завоевал титул – впервые после Мадрида-2024. Но радует даже не столько сам факт трофея, сколько то, как он провёл турнир в Дохе. Андрей не психовал, максимально спокойно вёл себя и в моменты неудач, и между геймами, закрывая глаза и медитируя на скамейке. Вполне возможно, это и помогло Рублёву добраться до титула. В четвертьфинале он дожал Алекса де Минора лишь с восьмого матчбола, при этом сам отыграл один, в полуфинале победил Феликса Оже-Альяссима с четвёртого матчбола. Финал у Джека Дрейпера выиграл проще — 6:1 в решающем сете, но в каждом из этих поединков Андрей брал первый сет и уступал второй. Прежде это могло выбить Рублёва из колеи, особенно вкупе с проблемами в третьих партиях, однако здесь всё прошло отлично.

Андрей Рублёв Фото: Noushad Thekkayil/NurPhoto via Getty Images

При этом пока Андрей поднялся лишь на одну позицию, с 10-й на девятую. Впрочем, россиянин укрепил свои позиции в топ-10, а на время дисквалификации Янника Синнера и девятой строчки достаточно, чтобы быть в первой восьмёрке посева на всех «Мастерсах» – и, соответственно, избегать встреч с другими топами до четвертьфинальной стадии. К тому же Алексу де Минору, идущему восьмым, сейчас защищать титул в Акапулько – точнее, очки за этот титул, поскольку на этот раз он сыграет в Дубае, как и Рублёв – и Андрей вполне может оказаться выше австралийца. По крайней мере, в лайв-рейтинге после вычета очков за Дубай и Акапулько прошлого года Рублёв уже выше, и ему просто нужно выступить не хуже, чем де Минор, чтобы официально вернуться в топ-8.

Топ-10 рейтинг-листа 52 недель ATP на 24 февраля:

1. Янник Синнер (Италия) – 11 330 очков.

2. Александр Зверев (Германия) – 8135.

3. Карлос Алькарас (Испания) – 7510.

4. Тейлор Фриц (США) – 4900.

5. Каспер Рууд (Норвегия) – 4325.

6. Даниил Медведев (Россия) – 4030.

7. Новак Джокович (Сербия) – 3900.

8. Алекс де Минор (Австралия) – 3785.

9 (+1). Андрей Рублёв (Россия) – 3670.

10 (-1). Томми Пол (США) – 3280.

WTA. Паолини начинает сдавать позиции

Жизнерадостная итальянка, добившаяся сенсационных успехов в прошлом сезоне, включая финалы «Ролан Гаррос» и Уимблдона и четвёртую строчку рейтинга, не смогла защитить титул в Дубае и потеряла позиции. Конечно, упала она отнюдь не так низко, как не защитившая финал Анна Калинская, которая вылетела даже из топ-30, но стала шестой ракеткой мира. При этом Жасмин в Дубае жёстко подвернула голеностоп и, хотя она доиграла матч третьего круга с Софьей Кенин, практически не могла бегать, после получения травмы не взяв ни гейма. В рейтинге её обошли две американки: Джессика Пегула и Мэдисон Киз. Теперь в топ-5 сразу три американские теннисистки (третью строчку занимает Кори Гауфф).

Жасмин Паолини Фото: Robert Prange/Getty Images

Каких-то других заметных изменений в двадцатке, кроме падения Паолини и подъёма Андреевой, нет. Разве что Каролина Мухова, дошедшая до полуфинала Дубая, отыграла две позиции, став 15-й ракеткой мира, да Марта Костюк стала 19-й, тоже поднявшись на две строчки. Зато чуть ниже в рейтинге мощный рывок удался Кларе Таусон. За счёт выхода в финал Дубая 22-летняя датская теннисистка поднялась с 38-го места на 23-е, обновив свой личный рекорд.

Топ-10 рейтинг-листа 52 недель WTA на 24 февраля:

1. Арина Соболенко (Беларусь) – 9076 очков.

2. Ига Швёнтек (Польша) – 7985.

3. Кори Гауфф (США) – 6333.

4 (+1). Джессика Пегула (США) – 5196.

5 (+1). Мэдисон Киз (США) – 4679.

4 (-2). Жасмин Паолини (Италия) – 4518.

7. Елена Рыбакина (Казахстан) – 4328.

8. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 3780.

9 (+5). Мирра Андреева (Россия) – 3720.

10 (-1). Эмма Наварро (США) – 3704.

Расклады грядущей недели

В женском туре сейчас небольшое затишье между «тысячниками» – уже через полторы недели начнётся общий крупный турнир в Индиан-Уэллсе, а пока можно немного отдохнуть и перевести дыхание. Впрочем, Джессика Пегула и Диана Шнайдер среди прочих сыграют в Остине, а Паула Бадоса и Эмма Наварро выступят в Мериде. Мексиканский турнир впервые получил категорию WTA-500 (вместо WTA-250) и переехал в календаре с октября на конец февраля – хотя в 2023-м он тоже прошёл в феврале, но как WTA-250.

В прошлом году этот слот Мериды в календаре занимал Сан-Диего, тоже турнир WTA-500. В финале Бултер тогда обыграла Костюк (это на него Алекс де Минор летел из Акапулько и ехал на машине в ночи, чтобы поболеть за Кэти с трибун), а полуфиналистками стали Пегула и Наварро. Отметим, что если Эмма сейчас доберётся до финала, то обойдёт Андрееву в рейтинге. Бадоса же на этой неделе ничего не защищает, поэтому ей хватит и одной победы – выхода в четвертьфинал, чтобы оказаться впереди Мирры. Соответственно, при успешном выступлении двух этих теннисисток в Мексике россиянка покинет топ-10 – но едва ли надолго. Уже в Индиан-Уэллсе у 17-летней Андреевой будет отличный шанс вернуться в десятку и даже укрепить свои позиции там.

В мужском туре пройдут «пятисотники» в Дубае и Акальпуко (оба – на харде) и ATP-250 в Сантьяго на грунте. В последнем нет вообще ничего и никого интересного, кроме разве что бывшего россиянина и бывшего мужа Анастасии Потаповой Александра Шевченко, да и в принципе основной интерес для российских болельщиков сосредоточен в Эмиратах. Даниил Медведев, как и неделю назад, имеет возможность вернуться в топ-5, однако теперь уже не всё зависит от него. Если Каспер Рууд вылетит в первом же круге Акапулько, Даниилу хватит и полуфинала Дубая. В случае более успешного выступления норвежца может потребоваться финал или титул, ну а если Каспер станет чемпионом, то Даниил будет претендовать максимум на шестую строчку. Кстати, на неё Медведев поднимется, если дойдёт хотя бы до четвертьфинала – тогда он опередит пропускающего эту неделю Новака Джоковича.

Интересно, что если Рууд проиграет в финале Акапулько, а Медведев завоюет в Дубае титул, то Даниил окажется всего на пять очков впереди Каспера! У него тогда будет 4330 очков, у норвежца же, соответственно, 4325. А вот если Даниил не дойдёт до полуфинала, то рискует и седьмую строчку потерять. Опередить его сможет соотечественник, друг и крёстный отец старшей дочери Андрей Рублёв. Для этого Андрею нужно повторить в Дубае то, что он только что сделал в Дохе, то есть завоевать титул.