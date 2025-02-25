«Ей промыли мозги!» Телеведущая пролила свет на отношения Рыбакиной и скандального тренера

Бывшая седьмая ракетка мира Барбара Шетт завершила карьеру в 2005 году. Сейчас 48-летняя австрийская теннисистка работает телеведущей на канале Eurosport. Шетт освещает все крупнейшие соревнования, включая турниры «Большого шлема».

Барбара является авторитетным экспертом в СМИ. В недавнем интервью Kicker Шетт прошлась по многим актуальным темам. Она прокомментировала допинг-скандалы с участием Янника Синнера и Иги Швёнтек, оценила перспективы австрийского тенниса после ухода Доминика Тима, проанализировала проблему равенства призовых у мужчин и женщин, но наибольшее внимание привлекло её мнение об абьюзе в WTA-туре.

Барбара Шетт на Australian Open – 2025 Фото: Из личного архива Барбары Шетт

Особый резонанс произвели слова Шетт о седьмой ракетке мира Елене Рыбакиной и её скандальном тренере Стефано Вукове.

«По моему мнению, Вуков полностью промыл мозги Елене. Вы можете видеть, как он с ней обращается и разговаривает. Ситуация обострилась на US Open – 2024. Команда и семья Рыбакиной попытались отстранить его от работы с ней. Мы знаем, что у Елены бывают серьезные психологические взлёты и падения из-за Вукова. Он определённо оскорбил её морально, и именно поэтому я считаю правильным, что его отстранили от работы в WTA. Почему Рыбакина всегда защищала Вукова? Потому что ей промыли мозги!» — сказала Шетт.

Шетт поделилась деталями разговора с бывшим тренером казахстанской теннисистки Гораном Иванишевичем, который подтвердил её личные отношения с Вуковым.

«Я подробно говорила на эту тему с Гораном Иванишевичем. По его словам, проблема в том, что в личной жизни они находятся в отношениях. Вуков хочет пробраться внутрь и вернуть себе место в команде. Это, конечно, катастрофа. После всего, что он сделал, ему придется уйти из её жизни. Недавно в Австралии я лично слышала, как он кричал на неё с игровой площадки. Это просто не работает. Вот почему я считаю замечательным, что WTA защищает своих игроков и принимает меры», — заявила Шетт.

Елена Рыбакина и Стефано Вуков Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Барбара также вспомнила случай австралийской теннисистки сербского происхождения Елены Докич, которую в раннем возрасте избивал отец Дамир. Это привело к психологической травме Елены. Она впала в депрессию и набрала лишний вес, а от последствий случившегося в полной мере не оправилась по сей день.

«В своё время я невероятно боялась отца Елены Докич. Я бы, наверное, никогда ничего не сказала, потому что думала, что он меня убьёт. Проблема в том, что многие игроки не решаются ничего сказать, потому что боятся личных последствий. Возможно, с Докич всё было немного иначе, чем с Рыбакиной, потому что её тоже избили, но, когда тебе гораздо меньше 25 лет, ты можешь не понимать, что происходит на самом деле. Возможно, ты не считаешь это столь трагичным, как в более позднем возрасте», — отметила Шетт.

Шетт отмечает, что важно придавать огласке (пусть и на условиях анонимности) подобное тому, что происходит между Рыбакиной и Вуковым. Сама Барбара решила высказать беспокойство по поводу жёсткого отношения к 28-й ракетке мира канадской теннисистке Лейле Фернандес со стороны её отца Хорхе.

«Я думаю, что некоторые игроки уже говорили с WTA о Рыбакиной и Вукове. Важно сохранить анонимность, потому что они просто боятся. И мне также любопытно узнать, что будет с отцом Лейлы Фернандес, потому что то, как он обращается со своей дочерью — это безумие… Ужасно, что нечто подобное всё ещё существует сегодня и частично принимается», — заявила Шетт.

Не совсем понятно, о чём конкретно говорит Шетт. 22-летняя Фернандес произвела фурор в мире тенниса, неожиданно выйдя в финал US Open – 2021 и уступив там не менее сенсационной Эмме Радукану. Лейла и её младшая сестра Бьянка с детства тренируются под руководством Хорхе Фернандеса – бывшего эквадорского футболиста, который эмигрировал в Канаду. Отец иногда может крикнуть на теннисисток, но каких-то жалоб на его чрезмерную жёсткость с их стороны не поступало. Наоборот, Лейла не раз благодарила Хорхе за помощь в профессиональном становлении и внушение уверенности на корте. Она регулярно публикует счастливые фото с отцом и сестрой в соцсетях, постоянно поздравляет его с днём рождения.

Лейла Фернандес (справа) с отцом Хорхе и сестрой Бьянкой Фото: Из личного архива Лейлы Фернандес

Вероятно, Лейле в ближайшее время зададут вопросы по поводу слов Шетт. Высказывание австрийки также наверняка привлечёт внимание уполномоченных органов WTA к Хорхе Фернандесу.

Барбара акцентировала внимание на проблеме абьюза в женском теннисе. По её мнению, это является причиной зависимости спортсменок. Она также привела пример из своей эпохи, когда швейцарка Патти Шнидер, которая связалась с «мотивационным гуру» и «духовным учителем» Райнером Харнекером, после чего рассорилась с родителями и коллегами-теннисистками.

«Общим во всех этих случаях, по-видимому, является наличие определённой зависимости. Да, именно так. Я замечала это у нескольких теннисисток во время своей карьеры. Уже тогда было известно, что эти отношения ошибочны. Но в наши дни, когда люди говорят об этих вещах гораздо более открыто, а общество стало более восприимчивым, это ещё неприемлемее. Я считаю, что как общество мы уже на правильном пути. Проблема тенниса в том, что люди продолжают становиться зависимыми от женщин, которые получают большие деньги и добиваются успеха. Вероятно, так будет всегда. Вопрос только в том, как с этим бороться. Вот почему так важно иметь нетронутую среду, которая предупреждает вас об определённых вещах.

Конечно, всё становится сложнее, когда отношения начинаются непублично, потому что зависимость женщины тогда ещё больше возрастает. Я наблюдала это, например, на примере Патти Шнидер. Из-за своего партнёра она годами не общалась с родителями и семьёй. Интересно, как это стало возможным, ведь Патти такая умная девушка. Лично у меня тоже были моменты с моим бывшим другом и тренером, которые я оцениваю гораздо более критично с сегодняшней точки зрения. Но я считаю, что ситуация улучшается, потому что общество начинает более открыто говорить об этих вещах», — подытожила Шетт.