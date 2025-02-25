Двое россиян — во втором круге Дубая: Медведев попал на лучшего подающего в туре

В последнюю неделю февраля в Дубае, ОАЭ, проходит теннисный турнир, являющийся заключительным (наряду с Акапулько) в серии перед «Солнечным дублем». Этот турнир появился в календаре в 1993 году и с тех пор проводится каждый год. В 2001-м Дубай получил категорию, эквивалентную нынешней ATP-500.

Российские теннисисты долгое время не могли победить в этом городе. В сезоне-2001 Марат Сафин снялся по ходу финала с Хуан-Карлосом Ферреро, нынешним тренером Карлоса Алькараса. Затем две неудачные попытки завоевать титул предпринял Михаил Южный, который сначала наткнулся на Роджера Федерера (в 2007 году), а потом на Новака Джоковича (в 2010-м). Федерер вообще чаще всех побеждал в Дубае: на его счету восемь титулов. А вторым идёт Джокович, у которого пять побед в финалах.

Зато в начале 2020-х годов россиянам не было равных в Дубае. В 2021-м титул завоевал Аслан Карацев, обыгравший в финале Ллойда Харриса — 6:3, 6:2. Годом позже Андрей Рублёв победил в титульном матче Иржи Веселы — 6:3, 6:4. Ну а в сезоне-2023 Даниил Медведев и Рублёв устроили российское дерби, и завершилось оно победой Медведева — 6:2, 6:2.

Действующим чемпионом Дубая является Уго Умбер, который в прошлогоднем финале одолел Александра Бублика — 6:4, 6:3. В этом году они также появились в сетке, причём Умбер получил пятый номер посева. А возглавили список сеяных Медведев (1) и Алекс де Минор (2). Помимо Даниила, на турнир заявились ещё трое россиян: Рублёв (3), Карен Хачанов и Роман Сафиуллин (Q).

Хачанов свой матч первого круга с британцем Даниэлем Эвансом (WC) провёл ещё в понедельник, 24 февраля. В первом сете россиянин в трёх своих геймах отдал лишь одно очко, а сам сделал три брейка и закончил партию — 6:1. Во втором сете Эванс прибавил, упирался и даже сделал обратный брейк, ответив на брейк соперника. Однако после 3:3 Карен забрал три гейма подряд и вышел во второй круг — 6:1, 6:3 за 1 час 21 минуту. Следующий соперник Хачанова — Стефанос Циципас (4).

Роман Сафиуллин, занимающий 72-е место в рейтинге ATP, играл с нидерландцем Таллоном Грикспором, 47-й ракеткой мира. На прошлогоднем Australian Open Грикспор одержал сверхволевую победу над Сафиуллиным — 2:6, 3:6, 7:6 (7:3), 6:4, 7:5. Сегодня Роман упустил тройной матчбол и проиграл.

В первом сете, особенно во второй его половине, не было даже намёков на брейк-пойнты. Теннисисты более чем уверенно держали каждый свою подачу, периодически исполняя эйсы (больше в этом преуспел Грикспор). Всё шло к тай-брейку, но у Сафиуллина было иное мнение. В 12-м гейме россиянин вышел на двойной брейк-пойнт и со второй попытки реализовал его — 7:5 за 41 минуту.

Во второй партии первым брейка добился Сафиуллин — 3:1. Однако Грикспор ответил обратным брейком и сравнял счёт — 3:3. В 10-м гейме у россиянина имелась великолепная возможность закончить матч. Однако Роман не использовал тройной матчбол, и вскоре последовала расплата. На тай-брейке нидерландец реализовал первый же сетбол — 7:6 (7:4) за 1 час 10 минут.

Решающий сет проходил с преимуществом Сафиуллина. Он не подарил сопернику ни одного брейк-пойнта, а сам имел четыре возможности забрать его подачу. Как и во второй партии, пришлось проводить тай-брейк. Тут у Романа случился провал: он взял только одно очко. И дальше прошёл Грикспор — 5:7, 7:6 (7:4), 7:6 (7:1) за 2 часа 59 минут. Таллон, допустивший пять двойных ошибок, закрыл их 17 эйсами. Сафиуллин же 10 раз подал навылет и сделал семь двойных.

Андрей Рублёв вышел на корт с французским квалифаером Кентеном Алисом, 77-м номером мировой классификации. Первая встреча этих игроков состоялась на «Мастерсе» в Шанхае в 2023 году, и тогда победил Рублёв — 6:4, 7:5. В этот раз россиянин неожиданно уступил, хотя шансы оценивались как 74 на 26 в пользу Андрея.

В первом сете у обоих теннисистов первая подача проходила лишь в одном случае из двух, но к брейкам это до поры до времени не приводило. Хотя в начале матча и Рублёв, и Алис могли взять чужую подачу. Во втором гейме россиянин упустил брейк-пойнт, а в третьем сам ушёл с тройного брейк-пойнта. В нескольких следующих геймах настолько острых моментов не было, однако визуально преимущество было у Андрея, у которого работал форхенд. В восьмом гейме количество ошибок в исполнении француза переросло в качество — Рублёв сделал второй брейк. И после этого под ноль подал на партию — 6:3 за 31 минуту. Что касается Алиса, то его не спасли даже пять эйсов за сет.

Во второй партии француз поднажал, а Рублёв, напротив, сбавил обороты. К эйсам (снова пять за сет) француз добавил хороший форхенд и в четвёртом гейме оформил брейк — 3:1. Россиянин, правда, выдал обратный брейк, после того как соперник допустил двойную ошибку на брейк-пойнте в пятом гейме. А в седьмом гейме Андрей мог выйти вперёд с брейком, однако оппонент вовремя включил подачу. Но концовка осталась за Кентеном. В 10-м гейме Рублёв не выдержал натиска со стороны Алиса, и француз принял на партию — 6:4 за 40 минут.

В заключительном сете игроки сосредоточились на удержании подачи — и, в принципе, преуспели в этом. До 10-го гейма включительно не было даже брейк-пойнтов; в то же время Алис был в двух очках от победы, однако Рублёв отыгрался с 15:30, подавая при 4:5 не в свою пользу.

Самое интересное происходило в 11-м гейме. Алис отыграл все шесть брейк-пойнтов, в том числе тройной. В ключевые моменты то Рублёв промажет, то соперник удачно исполнит удар… Отдав один из брейк-пойнтов, Андрей с досады закричал на всю арену. 12-й гейм он, впрочем, взял без особых проблем, и судьба матча решалась на тай-брейке.

Ключевым стал единственный мини-брейк в исполнении Алиса. За счёт этого француз в скором времени заработал тройной матчбол (6:3). Обе свои подачи Рублёв взял, а вот в 12-м розыгрыше Кентен поймал Андрея на противоходе и победил — 3:6, 6:4, 7:6 (7:5) за 2 часа 14 минут. Француз, впервые победивший представителя топ-10, собрал 18 эйсов за весь матч — солидный показатель.

Даниил Медведев противостоял Ян-Леннарду Штруффу — немец идёт 46-м в рейтинге. Это была уже девятая очная встреча Медведева и Штруффа на уровне основных сеток турниров ATP, и из предыдущих восьми матчей россиянин выиграл семь. До сегодняшнего матча соперники уже успели пересечься в сезоне-2025, и в четвертьфинале Марселя Даниил победил Ян-Леннарда со счётом 6:3, 6:2.

В отчётной игре Медведев довольно быстро освоился на корте и уже в третьем гейме забрал подачу соперника. Тот помог двойной ошибкой, после которой стало «ровно». Россиянин поддавил, следующие два розыгрыша взял ударами навылет и добился брейка. Даниил смог его подтвердить, отыграв при этом брейк-пойнт, — 3:1.

В следующих геймах Медведев держал подачу, а на приёме выходил на брейк-пойнты, однако упустил их все. В 10-м гейме Даниил смог подать на сет, но не без приключений. У Штруффа было три брейк-пойнта, в том числе двойной (Медведев же начал гейм с двух двойных ошибок подряд, после чего сменил ракетку). И их все россиянин отыграл эйсами, что особенно примечательно на фоне его пресловутых проблем с подачей. Медведеву, который в первой партии пять раз подал навылет, хватило первого же сетбола — 6:4 за 46 минут.

Во втором сете Медведев нацелился на ранний брейк, имел брейк-пойнты, но всякий раз чего-то не хватало, и Штруфф после семи «ровно» удержал-таки подачу. В пятом гейме Ян-Леннард допустил несколько неточностей, и Даниил заполучил двойной брейк-пойнт, но и тут баланс сил не был нарушен. В 10-м гейме был неприятный момент, когда Медведев был в двух очках от поражения в партии. Однако россиянин, которому в этом матче не раз и не два удавались красивые обводящие удары, не дрогнул и забрал гейм — 5:5.

Два гейма спустя состоялся тай-брейк. Поначалу перевес Медведева не вызывал сомнений: Даниил заработал пятерной матчбол. Но затем вдруг начал терять очки, и лишь с четвёртой попытки ему удалось закрыть матч — 6:4, 7:6 (7:4) за 1 час 46 минут.

Во втором круге Медведев сразится с 21-летним французом Джованни Мпетчи Перрикаром — обладатель одной из лучших подач в туре занимает 29-ю строчку в мировой классификации. В официальном рейтинге ATP, в котором учитываются действия теннисистов на подаче, Мпетчи Перрикар занимает первое место, опережая Александра Зверева и Маттео Берреттини. В частности, за последние 52 недели француз в среднем делает по 19,3 эйса за матч.

В парной сетке Дубая Россия была представлена лишь одним тандемом. Хачанов и Рублёв проиграли итальянцам Симоне Болелли и Андреа Вавассори, имевшим четвёртый номер при посеве — этот матч состоялся в понедельник, 24 февраля. Россияне выиграли первый сет, но победить в матче не смогли. Судьба встречи решилась на чемпионском тай-брейке, на котором у Карена и Андрея был лишь один матчбол. Болелли и Вавассори дожали соперников с восьмого (!) матчбола — 5:7, 6:3, [16:14] за 1 час 37 минут.

«Пятисотник» в Дубае завершится 1 марта. За всеми событиями турнира в ОАЭ следите на «Чемпионате».