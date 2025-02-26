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Что сказал Андрей Рублёв на турнире ATP-500 в Дубае: о депрессии, стрессе, Стефе Карри и ответственности

«Больше не испытываю стресса». Признания Рублёва о борьбе с депрессией и работе над собой
Арина Полуянова
Андрей Рублёв
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Андрей уступил в первом круге на турнире в ОАЭ, но дал большую и обнадёживающую пресс-конференцию.

Андрей Рублёв в Дубае не смог продолжить свою победную серию: после тяжёлого финала в Дохе уже через день россиянин сыграл в паре на турнире серии ATP-500 в ОАЭ. Возможно, отсутствие отдыха помешало россиянину преодолеть первый круг в одиночном разряде, и он уступил 77-й ракетке мира Кентену Алису — 6:3, 4:6, 6:7 (5:7).

Однако перед стартом турнира в Дубае Андрей дал большую пресс-конференцию, на которой открыто рассказал о преодолении депрессии, вдохновении от историй других спортсменов и ответственности.

— Как себя чувствуете? Как прошёл ваш перелёт из Дохи?
— Всё хорошо. В Дохе была замечательная неделя. Особенный турнир, потому что я выиграл его дважды, ещё и на уровне ATP-500. Это делает победу более значимой.

— Каково возвращаться в Дубай после того, что случилось год назад? Всё ли забыто? Или что-то ещё всплывает в голове?
— Нет-нет, всё в прошлом. Я не думал об этом до того, как вы спросили (смеётся).

Надеюсь, да, всё забыто. Честно признаться, как бы это ни звучало, меня та история не беспокоит. У меня не было ночных кошмаров или страхов вновь выходить на матчи. Так что это не особо меня тревожит.

Такие вещи иногда случаются. Иногда переступаешь черту, и тебя за это наказывают. Порой ты не совершаешь ничего такого, но тебя несправедливо штрафуют. А иногда ты переходишь границу, но никто не понимает и не наказывает тебя. Так что это жизнь.

— Вы писали слово «ответственность» на своих кроссовках. Какая мотивация за этим стоит?
— Начал делать это в Бостаде в прошлом году. Просто объяснял себе ситуацию. Сначала писал на запястье, но возникла проблема, что на этой части тела не всеми ручками можно делать надписи.

Надпись на кроссовках

Надпись на кроссовках

Фото: кадр из трансляции

— Перманентным маркером.
— Именно так. Их не так много, поэтому найти ручку было сложно.

Потом я посмотрел одно видео Стефа Карри. Он делился тем, что помогает мне оставаться в хорошем настроении перед матчем и быть готовым к игре, а потом сказал, что пишет на кроссовках вещи, которые мотивируют его и очень многое для него значат.

Я подумал: «Здорово. Отличная идея писать на обуви, потому что ты видишь надпись каждый раз, когда надеваешь ботинки, смотришь вниз. Она не стирается, легко наносится». Так что я начал делать это.

Это слово, знаете, по-хорошему провоцирует меня.

— Вы упомянули Стефа Карри. Мирра Андреева сказала, что смотрела интервью Леброна Джеймса и Коби Брайанта. Вы относитесь к типу людей, которые смотрят на других спортсменов?
— Нет.

— Это [история с надписью на кроссовке] было просто совпадением?
— Да.

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— В прошлом году вы говорили о выгорании и о помощи Марата Сафина. Можете рассказать поподробнее? Как вам помогли? Что было не так?
— Да, я могу поговорить об этом. Я будто был в замкнутом круге с самим собой несколько лет подряд. Не находил выхода, не понимал, что делать, зачем. Может это звучит немного драматично… Не знаю, я был просто полностью потерян.

Одно дело, когда это происходит один, два, три месяца, может, у вас ещё хватает на это терпения. Но когда это происходит один, два, три, четыре, пять лет; когда это длится много-много лет, в один момент ты больше не можешь этого выносить. Это словно боль, которая становится всё сильнее, и больше, и больше, и больше, и больше, и больше всего на свете, и тебе хочется отрезать руку, и всё. Так было и в этот раз.

Потом я стал принимать антидепрессанты, но после года приёма осознал, что сначала мне стало немного лучше, однако всё же ничего не изменилось. Через некоторое время я понял, что хуже не становится, но и что-то странное происходит. Мне ещё больше не нравилось то чувство, которое я испытывал. Так что я просто перестал их принимать.

Марат мне помог как бы взглянуть на себя со стороны. Это было что-то вроде перезапуска с самого дна. После этого я стал двигаться в правильном направлении. И продолжаю это делать сейчас.

Как и говорил в начале года: я несчастлив. Я не в хорошем и не в плохом положении, но больше не испытываю того стресса. У меня нет тревоги и депрессии. Я придерживаюсь нейтралитета. Нашёл опору. Это только начало.

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— Если вы готовы поделиться: что больше всего помогает вам сохранять это нейтральное состояние?
— Сложно объяснить это в двух словах. Это беседа на несколько часов.

Первое: быть честным с самим собой. Очень-очень искренним. Мы можем думать, что нечестны с окружающими, но с собой, внутри, мы откровенны. Только это большая ложь, потому что мы лжём себе. И я так делал. Я думал, что у меня не было проблем признать свою неправоту, однако я всегда себе врал. Я даже каких-то вещей не хотел замечать.

Поэтому нам нужен кто-то, чтобы честно посмотреть на себя со стороны. Это помогает быть откровенным и с окружающими.

Скажем, есть люди, которым нравится носить маски и говорить, что они таким образом не хотят, чтобы им причинили боль. Но они лгут самим себе, пытаясь оправдаться тем, что защищаются от других. Не хотят встречаться с реальностью, убегают от проблем. Я знаю примеры таких людей. Их большинство.

Так что самое важное – быть честным с собой и становиться всё более осознанным.

— Мирра после победы поблагодарила себя.
— Да, это было забавно. Мне понравилось.

— Вы чувствуете, что можете поблагодарить себя? Что цените себя?
— Сейчас – да. Раньше – нет.

Андрей Рублёв

Андрей Рублёв

Фото: Joris Verwijst/Getty Images

— Когда вы говорите, что слово «ответственность» вас триггерит, что вы имеете в виду? Это ответственность перед самим собой?
— Конечно. Мы берём ответственность за себя и перед собой.

Я так напоминаю себе, что всё зависит от меня. Всё происходит не из-за чего-то или из-за кого-то. Если со мной что-то случилось нехорошее или несправедливое, это не потому, что мне не повезло. А из-за моей ошибки. Это моя вина.

Даже если человек сделал вам больно, это не его вина. А ваша. Он живёт свою жизнь и совершает ошибки. Это ваша вина, что так сложились обстоятельства и ситуация.

Так что ты не можешь винить никого и ничего. Это своего рода напоминание, что не стоит жаловаться.

— Как это проявляется на корте? Ощущаете взаимосвязь между результатами на корте и вашим внутренним состоянием, проделанной работой?
— Думаю, да, потому что всё взаимосвязано. Если вы не в гармонии с собой, то нигде не будет баланса: ни в работе, ни в семье. Всё будет рушиться. Может, всё будет неплохо, но совершенно не так, как ты хочешь.

И как мы можем ожидать чего-то, когда не находимся в балансе с собой. Важно иметь опору на себя и только тогда строить что-то новое.

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