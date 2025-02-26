«20 игроков могут уйти в другие страны». Тарпищев бьёт тревогу

В последнее время тема смены гражданства российскими теннисистами вроде бы отошла на второй план. Вопрос стоял бы значительно острее, если бы ATP и WTA в отношении россиян не ограничились запретом выступать под своим флагом и полностью отстранили бы их. Но этого не случилось, и наши соотечественники уже в нейтральном статусе отметились победами на «Мастерсах» (Даниил Медведев и Андрей Рублёв) и «тысячниках» (Мирра Андреева), не говоря уже о титулах на менее статусных соревнованиях.

Но на самом деле проблема есть. Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, что в ближайшее время около 20 наших спортсменов могут перейти под другой флаг. По словам Тарпищева, такая ситуация сложилась вследствие того, что у ФТР нет возможности их финансировать — соревнования-то в России не проводятся. «У нас в теннисе есть определённая ситуация: нет соревнований в России, лиги не работают, отчислений у нас нет, и поэтому мы не можем финансировать резервы. У нас 1000 человек играют за рубежом, люди могут уйти выступать за другие страны. Я знаю, их сейчас «обрабатывают», и у нас не менее 20 человек сейчас могут уйти», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Елена Рыбакина выступает за Казахстан с 2018 года Фото: Christopher Pike/Getty Images

Практика смены спортивного гражданства не нова. В конце концов, какие могут быть вопросы в ситуации, когда всё упирается в финансирование? Примечательно, что едва ли не половина всех значимых переходов российских теннисистов и теннисисток произошла в направлении одной страны.

Казахстан

Александр Бублик, Галина Воскобоева, Андрей Голубев, Анна Данилина, Евгений Королёв, Михаил Кукушкин, Ксения Первак, Юлия Путинцева, Елена Рыбакина, Тимофей Скатов, Ярослава Шведова, Александр Шевченко, Юрий Щукин

Главная персона в этом списке — Елена Рыбакина. Выиграть турнир «Большого шлема» удалось только ей — во всяком случае, на данный момент. Рыбакина выступает за Казахстан с 2018 года. В сезоне-2022 Елена стала победительницей Уимблдона. По иронии судьбы, это было как раз тогда, когда британцы вообще не пустили россиян на турнир, даже в нейтральном статусе. Тот Уимблдон по факту оказался выставочным. Рейтинговые очки участникам не начислялись, а вот все остальные атрибуты — призовые, престиж и так далее — остались в силе.

Что сопутствовало переходу Рыбакиной в Казахстан? «Думаю, всё случилось вовремя, потому что они искали игрока. А мне нужна была помощь. В меня поверили. Так что я думаю, что это была очень хорошая комбинация. Мы просто нашли друг друга», — приводит слова Елены, сказанные в 2022 году, The Guardian.

Похожая история — и с Александром Бубликом. Достижения Рыбакиной ему пока не покорились, но менее года назад Бублик был игроком топ-20. «Да, я родился в России и прожил там большую часть своей жизни… Конечно, я чувствую себя русским, ведь вся моя семья из России. Но быть игроком, который представляет Казахстан на мировых аренах, для меня очень приятно, и я очень этим горжусь.

Не знаю, как описать это словами. Но это потрясающе. Мы уже приняли решение выступать за Казахстан, я никогда не вернусь в сборную России», — приводит слова Александра, сказанные в 2023 году, Tennis up to date.

Андрей Рублёв и Александр Бублик на Уимблдоне-2023 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Более подробно на эту тему высказывалась Юлия Путинцева. К 30 годам Путинцева успела трижды поиграть в четвертьфинале на турнирах «Большого шлема». Сейчас Юлия является 20-й ракеткой мира, и это её личный рекорд. «Было много причин, не только финансовая сторона. В России мне не давали возможности бесплатно тренироваться, папа за корты всё время платил сам. Зимой было тяжело: время ограничено, корты стоят дорого, помимо них должен, платить за тренера, за мячи и так далее. За весь процесс.

А в Казахстане мне предложили условия, тренировочную базу. Когда впервые приехала, мне вынесли коробку мячей. Приняли — так приняли! В Москве коробка мячей была на месяц, а здесь прилетел на неделю — и коробка. Всё время мне давали прекрасные тренировочные условия, приходили наставники, помогали, давали спарринги. Конечно, когда тебе создают условия — это лучше, чем когда тебе их не создают. Плюс мне не давали уайлд-кард ни на Кубок Кремля, ни в Санкт-Петербург, ни куда-то ещё. Объясняли, что есть другие игроки, более взрослые, кто заслужил. А давали тем, кого я обыгрывала», — говорила Путинцева в интервью YouTube-каналу «Лучший теннисный подкаст» в декабре 2024 года.

Анна Данилина успешно выступает в паре с россиянкой Ириной Хромачёвой. В 2024 году они завоевали четыре титула, выиграв в том числе «тысячник» в Ухане. А в миксте Данилина взяла US Open — 2023. Из более ранних переходов в Казахстан стоит выделить Ярославу Шведову, выступавшую за Казахстан с 2008 по 2021 год.

Шведова, бывшая 25-я ракетка мира, трижды доходила до четвертьфинальной стадии на турнирах «Большого шлема». В парном разряде она выиграла Уимблдон и US Open, оба — в 2010 году, и забиралась на третью строчку рейтинга. А ещё Ярослава запомнилась миру тем, что на Уимблдоне-2012 выиграла «золотой сет». В матче с Сарой Эррани Шведова не отдала не только ни одного гейма, но и ни одного очка — впервые в истории турниров «Большого шлема»!

Юрий Щукин пробиться в топ-100 не смог, однако стал одним из лучших в стране тренеров. А самый свежий переход в направлении Россия — Казахстан осуществил Александр Шевченко, сменивший спортивное гражданство в 2024 году.

В других странах и близко нет такого количества теннисистов, ранее выступавших под российским флагом. Немного выделяются на общем фоне Франция и Австралия.

Франция

Ярослава Барташевич, Варвара Грачёва, Ксения Ефремова

Эти три перехода состоялись в последние три года. Грачёва, перешедшая под флаг Франции в 2023 году, долгое время жила в этой стране. «Я живу во Франции более шести лет. У меня хорошая тренировочная база, мне нравятся французская культура, образ жизни, люди. Хочу остаться здесь навсегда. У меня здесь друзья, хорошо себя чувствую во Франции. Я приняла это решение ещё до пандемии», — рассказывала она тогда в интервью польскому Sport.pl.

А случай Ефремовой примечателен тем, что теннисистка осуществила переход в совсем юном возрасте — в 14 лет.

Австралия

Анастасия Родионова, Арина Родионова, Дарья Сэвилл

Ещё три теннисистки отправились на другой край света. Первопроходцем в направлении Россия — Австралия стала Анастасия Родионова (2009 год), за которой несколько лет спустя последовала её младшая сестра Арина (2014 год). А Дарья Сэвилл (урожд. Гаврилова) не только сменила спортивное гражданство на австралийское, но и нашла там личное счастье.

Натела Дзаламидзе и Элина Аванесян сравнительно недавно перешли под грузинский и армянский флаги соответственно. «Если говорить о причинах, то в первую очередь это развитие тенниса в Армении. Я думаю, что теннис в Армении до сих пор не имел большого признания. Уверена, этот процесс изменит ситуацию, и в будущем под армянским флагом будет играть больше известных спортсменов. Это моя основная цель», — приводит слова Аванесян, сказанные в 2024 году, армянское издание Aravot.am.

Можно вспомнить и другие переходы, происходившие в разное время. Евгения Линецкая сменила Россию на Израиль (2007 год), Весна Долонц — на Сербию (2012-й), Александра Епифанова — на США (2016-й), Дарья Фрайман — на Кипр (2020-й)… А Маркос Каловелонис и вовсе дважды менял гражданство: в 2014 году он сменил Грецию на Россию, а пять лет спустя проследовал в обратном направлении.

Заслуженный тренер России Виктор Янчук призывает не паниковать. «Самое главное, чтобы лидеры оставались, их потеря будет чувствительна. Но вряд ли кто-то из них сменит гражданство. Что касается остальных, то эта практика существует много лет, многие наши теннисисты меняли гражданство. Их можно понять: как-никак всем предоставить условия мы пока не можем. Как правило, ребята переходят в Казахстан, это уже, можно сказать, освоенная территория», — приводит его слова ТАСС.