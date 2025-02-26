Медведев — в четвертьфинале Дубая: Даниил одолел 203-сантиметрового француза

В среду, 26 февраля, на турнире ATP-500 в Дубае проходили матчи второго круга. Одним из участников встреч 1/8 финала стал чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев, посеянный под первым номером. Его соперником был 21-летний француз Джованни Мпетчи Перрикар, 29-я ракетка мира. Медведев в первом круге одолел Ян-Леннарда Штруффа (6:4, 7:6 (7:4)), а Мпетчи Перрикар с похожим счётом (6:3, 7:6 (7:3)) обыграл Чжан Чжичжэня.

Ранее Медведев не играл с Мпетчи Перрикаром, однако заведомо было ясно, на что француз сделает ставку. Рост Джованни составляет 203 см, и он прекрасно этим пользуется. Мпетчи Перрикар по праву считается одним из лучших подающих в туре, если не лучшим. За последние 52 недели он в среднем за матч исполняет почти 20 эйсов. А в рейтинге ATP, в котором учитываются действия теннисистов на подаче, занимает первое место, опережая Маттео Берреттини и Александра Зверева.

Несмотря на мощь подачи Мпетчи Перрикара, Медведев уже в первом гейме имел двойной брейк-пойнт. Но реализовать его россиянин не смог. Даниил быстро сообразил, что в средних и долгих ралли француз не так силён, как на подаче, и предлагал ему обмены на задней линии. Во многом за счёт этого Медведев взял свой первый гейм — 1:1.

Как ни странно, эйсов у Мпетчи Перрикара в первой партии не было вообще. На приёме Медведев становился далеко за задней линией и успешно отражал натиск соперника. Свои геймы Даниил брал уверенно, хотя первая подача откровенно не шла, а в девятом гейме смог зацепиться и на приёме. Джованни рисковал и вторую подачу исполнял, как первую, и это вылилось в большое количество двойных ошибок — три за гейм (а всего за сет — пять); также он часто выходил в хафкорт и к сетке — ничего необычного. Ну а на брейк-пойнте россиянин дождался неточности от оппонента — и сделал брейк.

Подавая при 5:4, Медведев взял гейм под ноль — 6:4 за 41 минуту. По виннерам Мпетчи Перрикар втрое превзошёл его (девять против трёх), а вот невынужденных ошибок самого разного характера у Джованни оказалось целых 25 (против всего четырёх у соперника). Интересно, что Даниил взял сет с ужасным процентом попадания первой подачи (35%).

Во втором сете характер игры не изменился. Мпетчи Перрикар не мог предложить что-то новое Медведеву, а Даниила такая ситуация вполне устраивала. В седьмом гейме россиянин имел хорошие шансы на брейк. На двойном брейк-пойнте возникло подозрение, что француз, пошедший вперёд, коснулся сетки. Видео эпизода смотрели несколько минут и постановили, что нарушения не было.

Джованни Мпетчи Перрикар выходит к сетке Фото: Кадр из трансляции

Джованни спас этот гейм, но глобально это ничего не изменило. В девятом гейме Медведев, как и до этого, солидно выглядел на приёме, а Мпетчи Перрикар грешил неточностями, когда ему этого нельзя было делать, и на третьем брейк-пойнте допустил двойную ошибку — первую в этом сете. Как и в первой партии, Медведев подавал при 5:4, только теперь уже на матч. В этом гейме Даниил отдал лишь очко — 6:4, 6:4 за 1 час 25 минут.

В четвертьфинале Медведев сыграет с нидерландцем Таллоном Грикспором, который во втором круге остановил Уго Умбера, теперь уже бывшего чемпиона Дубая, — 4:6, 6:3, 6:2.

Также сегодня свой матч второго круга проведёт Карен Хачанов, сражающийся со Стефаносом Циципасом.

А в Остине (США) в последнюю неделю февраля проходит турнир категории WTA-250. Он появился в календаре совсем недавно, в 2023 году. Первой чемпионкой стала украинка Марта Костюк, победившая в финале тогда ещё россиянку, а ныне француженку Варвару Грачёву, а в 2024-м Юань Юэ выиграла китайское дерби у Ван Сиюй.

В этом году первые два номера посева получили американка Джессика Пегула и россиянка Диана Шнайдер. В первом же круге состоялось российское дерби: соперницей Шнайдер была Татьяна Прозорова (урожд. Баркова), попавшая в сетку через квалификацию.

Прозорова занимает лишь 175-ю строчку в рейтинге WTA, однако у Шнайдер неожиданно возникли проблемы. В первом сете она получила «баранку» (0:6), а во втором отыгралась (6:2). В третьей партии Татьяна вела 4:1 с брейком, но затем инициативу перехватила Диана, выигравшая четыре гейма подряд. При 5:4 Шнайдер не подала на матч, упустив три матчбола, однако в концовке всё-таки дожала соперницу — 0:6, 6:2, 7:5 за 2 часа.

Анна Блинкова, как и Шнайдер, также отметилась волевой победой в первом круге. Здесь тоже не обошлось без «баранки». Блинкова, игравшая с японкой Моюкой Учижимой (6), отдала первый сет, забрала вторую партию, а в третьем сете разгромила соперницу — 4:6, 6:4, 6:0 за 1 час 49 минут. Подача хромала у обеих теннисисток: россиянка допустила семь двойных ошибок, а японка — целых девять.

Другие россиянки покинули турнир после первого же матча. Анастасия Захарова (Q) проиграла американке Кэролайн Доулхайд (2:6, 7:5, 4:6), а Камилла Рахимова не справилась с нидерландкой Сюзан Ламенс (8), несмотря на разгромную победу в первом сете, — 6:1, 3:6, 4:6.

Таким образом, в 1/8 финала вышли Шнайдер и Блинкова. Диана сразится с румынкой Сораной Кырстей, а Анна — с немкой Татьяной Марией.

Мужской турнир в Дубае завершится 1 марта, женский в Остине — 2 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».