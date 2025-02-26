Хачанов в девятый раз проиграл Циципасу. А вот Блинкова вышла в четвертьфинал Остина

В среду, 26 февраля, на турнире ATP-500 в Дубае проходили поединки второго круга. За выход в четвертьфинал престижных соревнований в ОАЭ боролся и третья ракетка России Карен Хачанов. В соперниках у него был двукратный финалист ТБШ грек Стефанос Циципас, занимающий сейчас 11-е место в мужском мировом рейтинге. Этот матч был поставлен последним запуском на центральном корте.

На старте турнира Хачанов встречался с неудобным британцем Даниэлем Эвансом. Однако после пяти поражений подряд за пять лет наш соотечественник всё же сумел переиграть противника — 6:1, 6:3 за 1 час 21 минуту. Циципас, в свою очередь, в первом круге закрыл итальянца Лоренцо Сонего со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

Карен, естественно, не мог не прокомментировать выход в 1/8 финала дубайского «пятисотника».

«Постоянно думаю о своей игре. Я старался прибавить за эти недели. У меня было не так много матчей. Хочу просто поймать ритм, набрать форму и сосредоточиться на следующей встрече. Мне сейчас просто нужно играть как можно больше матчей и продолжать в том же духе. Я очень доволен своим сегодняшним выступлением», — сказал Хачанов после противостояния с Эвансом.

Счёт личных встреч — 8-1 в пользу Циципаса (6-1 — на харде). Карен единственный раз победил Стефаноса в 1/8 финала «Мастерса» в Майами в 2023 году — 7:6 (7:4), 6:4. Циципас впервые выиграл у Хачанова на «Мастерсе» в Шанхае в 2017-м, а последний матч был на грунте «Мастерса» в Монте-Карло в 2024-м (6:4, 6:2). Интересно, что семь из девяти их поединков прошли на «Мастерсах» и ещё один — на Australian Open. За восемь проигранных встреч Карен взял всего три сета, включая один на АО-2023.

Новое противостояние началось с того, что теннисисты выигрывали геймы на своих подачах. Лишь в самом первом гейме у Стефаноса был шанс на приёме, однако он не сумел успешно использовать брейк-пойнт. Карен отыграл его эйсом. Первым слабину дал именно грек. Он провалил восьмой гейм стартового сета, допустив несколько ошибок, в том числе и двойных. Хачанов повёл со счётом 5:3, однако на партию не подал. Россиянина зажало, он сорвал несколько своих ударов и позволил противнику вернуться в сет — 5:4 в пользу Карена. В итоге спортсмены дошли до тай-брейка, где удачливее оказался именно Циципас — 7:6 (7:4). Статистика: 10/12 у Стефаноса по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 7/16 – у нашего теннисиста.

Первый гейм второй партии получился очень упорным и затяжным. Хачанов заработал несколько брейк-пойнтов, но лишь с шестой попытки взял подачу двукратного финалиста мэйджоров — 1:0. Затем Карен забрал гейм под ноль, а вскоре оформил ещё один брейк, сумев подтвердить его, — 4:0 в пользу россиянина. В итоге он довёл сет до победы — 6:2. Примечательно, что в двух последних геймах на приёме у Циципаса было шесть (!) брейк-пойнтов, а сам Хачанов закрыл партию лишь с пятого сетбола — 6:2. Статистика: 12/11 у Карена по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 12/17 – у Стефаноса.

Карен Хачанов Фото: EPA/TASS

Перед решающей партией оба представителя ATP-тура ушли с корта. Как и ожидалось, третий сет выдался самым интригующим. Теннисисты уверенно действовали в геймах на своих подачах. В пятом гейме партии Циципас допустил несколько двойных ошибок, в результате чего россиянин заработал брейк-пойнт. Однако Стефанос отвёл все угрозы и выпутался из труднейшей ситуации — 3:2 в пользу грека. А в концовке сета 11-я ракетка мира зацепился на чужой подаче и принял на матч. Он одолел Хачанова со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 6:4 за 2 часа 26 минут. Таким образом, Стефанос в девятый раз в карьере переиграл Карена. Эта победа стала 350-й для представителя Греции в карьере.

А вот на турнире WTA-250 в американском Остине свой матч второго круга проводили 74-я ракетка мира россиянка Анна Блинкова. Её противницей по 1/8 финала стала немка Татьяна Мария, которая сейчас располагается на 79-й позиции в женском мировом рейтинге. В первом круге наша соотечественница одержала волевую победу над японкой Моюкой Учижимой (6) со счётом 4:6, 6:4, 6:0. Представительница Германии, в свою очередь, переиграла Анну Бондарь из Венгрии (6:4, 4:6, 6:1).

По личным встречам Анна вела 2-1. Первое очное противостояние осталось за Марией, которая одолела россиянку на старте Линца-2018 (2:6, 6:2, 6:3), но затем Блинкова дважды обыграла соперницу, причём дважды в Люксембурге — в 2018 году со счётом 6:2, 7:5 (первый круг), а в 2019-м отдала ей лишь один гейм, — 6:0, 6:1 (второй круг).

На старте новой очной битвы девушки обменялись брейками — 1:1. Затем Анна первой взяла чужую подачу, а следом и свою — 3:1. А в седьмом гейме Блинкова оформила ещё один брейк, который позволил ей повести со счётом 5:2 и подавать на сет. Россиянка закрыла партию без особых проблем — 6:2 за 30 минут.

Первый гейм второго сета Татьяна отдала под ноль — 1:0 в пользу Анны. Следом она забрала свой гейм, отыграв брейк-пойнт — 2:0. В пятом гейме Блинкова снова взяла чужую подачу — 4:1. Наша соотечественница уверенно довела начатое до конца и добилась итоговой победы над Марией со счётом 6:2, 6:2 за 67 минут. В четвертьфинале соревнований в Остине россиянка встретится с первой сеяной Джессикой Пегулой.