Медведев упустил 4 матчбола. Он устроил скандал с судьёй, проиграл и не пожал ему руку

В четверг, 27 февраля, на турнире ATP-500 в Дубае прошли четвертьфинальные матчи. Из четырёх россиян, присутствовавших в турнирной сетке, в восьмёрку лучших вышел только один. Шестая ракетка мира Даниил Медведев, посеянный под первым номером, играл с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором, 47-м номером мирового рейтинга. Медведев во втором круге уверенно одолел Джованни Мпетчи Перрикара, одного из лучших подающих в туре, — 6:4, 6:4.

Грикспор пришёл к встрече с Медведевым с двумя волевыми победами в активе. В первом круге он оказался сильнее Романа Сафиуллина — 5:7, 7:6 (7:4), 7:6 (7:1). А в 1/8 финала нидерландец выбил Уго Умбера, победителя Дубая-2024, — 4:6, 6:3, 6:2.

Удивительно, но до этого Медведев и Грикспор никогда не играли друг с другом, хотя перешли на профессиональный уровень в 2014 и 2015 годах соответственно. Однако не раз пересекались на тренировках. «Это безумие. На самом деле мы довольно много тренировались. Я часто вижу его матчи по телевизору, он, вероятно, тоже много смотрит меня, так что мы знаем, чего ожидать.

Таллон Грикспор Фото: Francois Nel/Getty Images

Я действительно впечатлён его уровнем (в матче с Умбером. — Прим. «Чемпионата»). Он выглядел так, будто становился лучше во время встречи. Он провёл отличный матч, победил действующего чемпиона и был в отличной форме. Так что я с нетерпением жду этого. Он сильный соперник, и я надеюсь, что смогу показать свой лучший теннис», — приводит слова Даниила, сказанные после выхода в четвертьфинал, Punto de Break.

Серьёзный настрой Медведева на матч стал виден сразу же. В первом гейме россиянин трижды подал навылет — такое редко удаётся даже признанным мастерам подачи. В следующем своём гейме Даниил допустил две двойные ошибки, но и это не помешало ему удержать подачу. В четвёртом гейме Медведев впервые вышел на брейк-пойнты, но не использовал их, и баланс сил не изменился — 2:2.

Следующие три гейма Даниил взял под ноль. На первой подаче он взял вообще все очки в этой партии (14 из 14), а в шестом гейме благодаря хорошей игре на приёме (были и приём навылет, и удачный долгий розыгрыш) добился брейка. Геймы на подаче Грикспора запомнились не только уверенными действиями Медведева, но и ошибками нидерландца. И второй брейк не заставил себя ждать — 6:2 всего за 28 минут. У россиянина на 12 активно выигранных очков пришлись всего четыре невынужденные ошибки. Качество приёма в его исполнении оценили в 9,8 балла из 10. А вот у его соперника, неоправданно часто выходившего к сетке, баланс оказался отрицательным: шесть виннеров и девять невынужденных.

Второй сет начался с ошибок Медведева. Россиянин подарил сопернику двойной брейк-пойнт, но тот не воспользовался своими шансами. В четвёртом гейме Даниил сам заработал тройной брейк-пойнт, не реализовал его, но всё же смог зацепиться на приёме и с пятого брейк-пойнта забрал чужую подачу — 3:1. Подтвердить этот брейк Медведев не смог — у Грикспора чуть ли не впервые началось что-то получаться на приёме. После этого нидерландец сравнял счёт — 3:3.

Следующие три гейма остались за подающим (россиянин собирал эйсы), а в 10-м гейме Даниил заработал двойной матчбол на приёме. Казалось, игра вот-вот закончится, однако Грикспор собранно провёл ключевые розыгрыши, своевременно выходил к сетке и удержал гейм, несмотря на предупреждение, полученное за затяжку времени перед подачей, — 5:5.

В скором времени Медведев снова подобрался к победе на минимальное расстояние. В 11-м гейме россиянин отподавал под ноль, а в 12-м у него вновь было два матчбола. Вообще, Грикспор не переставал ошибаться, но именно на матчболах выходил к сетке и играл точно, и это позволило ему перевести партию в тай-брейк. В нём Даниил спасся с двух сетболов (Таллон выходил к сетке и гонял соперника), а вот третий оказался роковым. Медведев в среднем ралли пробил в коридор и упустил сет — 7:6 (9:7) в пользу Грикспора за 1 час 14 минут.

Проиграв сет, Медведев устроил скандал. Он что-то сказал судье на вышке, получил предупреждение за неспортивное поведение, а потом, споря с судьёй, заявил: «Это что, двойные стандарты в отношении русских?!» Арбитр ответил: «Не надо так говорить, Даниил. Я справедлив. Я ко всем отношусь одинаково».

На этом фоне бо́льшая часть третьей партии выдалась на удивление спокойной. Теннисисты не выходили на брейк-пойнты, собирая победы в своих геймах. В 10-м гейме Грикспор был в двух очках от победы, но Медведев защитил подачу — 5:5. В затяжном 12-м гейме нервов было ещё больше: нидерландец трижды выходил на матчбол, россиянин спасался и сам заработал несколько геймболов, но не использовал их. Четвёртый матчбол Грикспора оказался последним (Медведев ошибся по длине) — 2:6, 7:6 (9:7), 7:5 за 2 часа 40 минут. После матча Даниил не пожал руку судье.

В сетке Дубая россиян не осталось. Теперь Медведев и другие ведущие теннисисты будут готовиться к «Мастерсу» в Индиан-Уэллсе, который пройдёт с 5 по 16 марта.