«От балды сказал». Медведев объяснил скандальное поведение и резкость в адрес судьи

Реальность — жестокая штука. Как только начинает казаться, что дела у Даниила Медведева идут на лад, он тут же выбывает из соревнований. Первая ракетка России уже третий турнир подряд проводит по одной и той же схеме: две победы в первых матчах и поражение в третьей игре. Так было в Марселе, в Дохе, где Медведев снялся по ходу четвертьфинала из-за проблем со здоровьем, и вот теперь — в Дубае.

Поначалу Даниил полностью контролировал ход игры с Таллоном Грикспором. Россиянин даже заработал матчболы во втором сете, но все их упустил. С досады Медведев сказал что-то судье на вышке, и тот вынес ему предупреждение. «Это что, двойные стандарты в отношении русских?!» — спросил теннисист. Арбитр ответил: «Не надо так говорить, Даниил. Я справедлив. Я ко всем отношусь одинаково».

В решающей партии психологическое преимущество было уже у Грикспора, и он дожал соперника с четвёртого матчбола.

Грикспор, давая интервью на корте, предпочёл не комментировать поведение Медведева, не пожавшего руку судье. «Даниил — невероятный игрок и соперник. Он уже много лет находится в топе рейтинга. Очень доволен этой победой», — сказал нидерландец.

Журналисты, комментируя игру в соцсетях, отдали должное Грикспору, но и о Медведеве не забыли. «Я уже говорил об этом раньше и, вероятно, скажу снова. В последний год или около того Медведев, кажется, почти жаждет дисквалификации. Как будто он пытается нащупать предел и знает, где он находится… Но почему-то до сих пор не нащупал», — поделился мнением Бен Ротенберг.

«Последний его финал был в Индиан-Уэллсе-2024, последний титул — Рим-2023. Наступают сложные времена для его карьеры...» — философствует Жозе Моргаду.

«Являясь его поклонником, наблюдая сейчас за Даниилом Медведевым, испытываешь лёгкую ненависть к самому себе», — образно высказался Скотт Барклай.

Даниил Медведев в Дубае-2025 Фото: Christopher Pike/Getty Images

Но этот скандал уже стал частью истории. Вскоре после матча Медведев рассказал, что уже успел извиниться перед судьёй за свои слова. «Да нет, это я переборщил, конечно. Мы уже поговорили после встречи. Я давно знаю этого судью, и даже дело не в нём. Всем судьям в ATP-туре совершенно всё равно, откуда ты, кто ты. Они просто стараются делать свою работу лучше всего. Понятное дело, всегда кто-то будет недоволен, поэтому я это уже просто от балды сказал.

Мы поговорили, я извинился. Сказал, что я, если честно, не помню всего, чего я наговорил, это правда. И я не уверен, было ли что-то, где я прямо что-то обидное сказал. Но если оно было, я попросил прощения за это. Я его уважаю как судью. Не буду рассказывать, в чём там была проблема. Бывает во время матча в пылу, в жару получается такое, что кажется тебе нечестным», — сказал Даниил в интервью «Чемпионату».

Также россиянин прокомментировал четыре упущенных матчбола: «Всегда неприятно то, что эти матчболы были проиграны. У каждого свой теннис, Таллон сильно бьёт и немножко, может быть, играет без ритма, скажем так. И да, я считаю, что были моменты, в которых ему в каком-то смысле чуть-чуть повезло. Но это теннис. Везёт сильнейшим, значит, он был сильнее сегодня. Надеюсь, что в следующий раз, если мы где-то встретимся, мне чуть больше в какие-то такие моменты повезёт и я смогу выиграть».

Вообще же по ходу этого турнира Медведев не раз общался с журналистами. Один из них поинтересовался, как россиянин осваивается с мячами, качество которых в последнее время, по словам самого теннисиста, ухудшилось.

«Сложный вопрос. Я напрягаюсь, потею (улыбается). Во-первых, я верю… Не то чтобы я верил… В 2023 году они уже были такими, и мне удалось выиграть четыре турнира из пяти. Так что я могу это сделать. Мне нужно много уверенности. Мне нужно много психологической стойкости, которой, возможно, иногда у меня не было в последнее время. Но я могу это сделать. Я уверен в этом.

Я всегда говорил, что это вносит некоторые недостатки в мою игру, потому что я знаю свои сильные стороны. Это как бы сохраняет мои сильные стороны, но ухудшает мои слабые стороны — медленные мячи. Некоторым другим парням это идёт на пользу. Нет ничего страшного в том, что иногда это происходит. Я бы хотел, чтобы в этом смысле было 50 на 50. Иногда быстрые мячи, иногда — медленные. Но сейчас не тот случай. Я уже перепробовал много разных вещей: ракетки, струны, что угодно. Некоторые вещи сработали, а на другом турнире — уже нет», — ответил россиянин.

Даниил Медведев подаёт на AO-2025 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В этой связи Даниила спросили, можно ли сказать, что он тот человек, которому трудно что-то менять. «Определённо, скорее, я сопротивляюсь переменам. Особенно когда достигаешь пика — а я достигал его пару раз, — то немного боишься перемен. В то же время это необходимо. Но нужно соблюдать баланс. Если внезапно всё изменить, это тоже не сработает. Это поэтапный процесс.

Мне кажется, что я постоянно меняюсь на протяжении всей карьеры. Некоторые вещи я меняю. Возможно, потом я об этом жалею. Однако сожалею не в плохом смысле, а вот как: мне не следовало это делать, и я не буду это делать. Кое-что я продолжаю делать. Мне нравится меняться, но я также очень — как вы говорите — сопротивляюсь переменам», — сказал спортсмен.

Ещё Медведева спрашивали насчёт камер, и дело тут вот в чём. В одном из матчей Australian Open — 2025 Даниил пошёл вперёд и с досады сломал ракеткой камеру, прикреплённую к сетке. Его оштрафовали на $ 60 тыс. А в матче с Джованни Мпетчи Перрикаром в Дубае судья несколько минут изучал видеоповтор с камеры, чтобы понять, коснулся француз сетки или нет.

«Хочу сказать одну вещь. На AO меня оштрафовали на $ 60 тыс. за камеру, на самом деле это была не GoPro, о чём я не знал. Меня оштрафовали на $ 60 тыс., что было большой суммой. Что ж, я могу понять. Правила есть правила.

Но сегодня получилось так: я не думаю, что он коснулся, но у нас есть видеопросмотр. Если бы он коснулся, я выиграл бы очко, сделал брейк. Я говорю: хорошо, покажите это. А тут камера за $ 60 тыс., которая не показывает этого. Тогда вопрос: что она там делает?

Когда я сломал её на Australian Open, на мой взгляд, её там вообще не должно быть. Это же сетка. Не ставьте камеру в сетку. Теперь я задаю вопрос всем: что там делает камера за $ 60 тыс., если она даже не может показать, коснулся он сетки или нет?» — улыбнулся Медведев.

Даниил Медведев сломал камеру на AO-2025 Фото: Daniel Pockett/Getty Images

Также Даниила спрашивали, что он делает, чтобы не терять уверенности в себе после неожиданных поражений. «В каком-то смысле это легко для меня. Единственное, что очень сложно, — вернуть себе уверенность в своём теннисе, в своих ударах. Сенсации могут случаться в любом виде спорта.

Обычно происходит так: фаворит не играет в свою лучшую игру, а соперник играет лучше, чем обычно, и тогда случается «апсет». В этом нет ничего необычного. Просто нужно постараться найти свой уровень. Когда я играю в свой лучший теннис, «апсетов» случается меньше, а побед — больше, финалов больше и так далее», — ответил он.

Один из журналистов поинтересовался, играет ли роль моральная поддержка со стороны семьи. «В теннисе — я не уверен, что семья играет, скажем так, решающую роль. Но семья важна. Если чувствуешь себя счастливым, семья в любом случае помогает. Я бы даже сказал, больше помогает, когда проигрываешь. Возвращаешься к своей семье — и становишься счастливым человеком. Это хорошее чувство», — рассказал теннисист.

А в ответ на вопрос о ближайших целях Медведев не стал называть что-то конкретное. «Я бы сказал, что мои ближайшие цели — это вернуть свой уровень. Именно тогда я могу быть в какой-то степени неудержимым, хорошо играть. Это то, что я пытаюсь найти», — заметил он.