Блинкова меньше чем за час проиграла Пегуле в Остине. Теперь Анна выпадет из топ-80

На женском турнире серии WTA-250 в Остине поздним вечером 28 февраля прошли первые четвертьфиналы. В одном из них приняла участие российская теннисистка Анна Блинкова.

В соперницы Анне (74-й ракетке мира) досталась непростая американка Джессика Пегула (4). Теннисистки встретились друг с другом в пятый раз. До этого в их противостоянии вела Пегула: 3-1.

Последняя и единственная встреча, победительницей из которой вышла Блинкова, состоялась в Индиан-Уэллсе в прошлом году. Тогда Анна переиграла Джессику со счётом 6:2, 3:6, 6:3. Почти все поединки, кроме самого первого (в Чарльстоне в 2023 году), завершились в трёх сетах.

Весьма быстро и неудачно для Блинковой началась эта встреча: россиянка сразу отдала свою подачу под ноль, а взять первое очко смогла только в третьем гейме. Но всё же полное доминирование в розыгрышах оставалось в руках Пегулы.

Всю игру девушки вели на задней линии, а розыгрыши завершали в несколько ударов. Наконец Блинковой удалось включиться в игру на приёме при счёте 1:4. Мощный приём навылет, надёжный удар, обводящий располагающуюся на хавкорте Пегулу, и уверенность вернулась к россиянке. На этой волне Анне удалось сделать обратный брейк.

Увы, оседлать эту самую волну у Блинковой не получилось. Классные действия на приёме тут же сменились неудачными решениями на подаче, из-за которых Анна позволила американке повести со счётом 5:2. А Пегула сразу же, с первой попытки и за 24 минуты, завершила первый сет в свою пользу.

Джессика Пегула Фото: Noushad Thekkayil/Getty Images

Никак не клеилась игра у Блинковой, и свой гейм в начале второго сета она также проиграла под ноль. На подаче Анна действовала не самым удачным образом: на первом и втором мяче она взяла только 33,3% и 20,0% розыгрышей соответственно. Приём тоже не шёл: 16,7% выиграла на первой и 38,5% – на второй.

Пегула заметно превосходила россиянку по скорости и точности ударов, а ещё быстро восстанавливалась, если начинала уступать по счёту. Блинкова, например, вела 40:0 на своей подаче при счёте 1:3, но из-за мощных контратак Джессики упустила это преимущество и позволила американке взять пять очков подряд.

Блинкова сегодня неплохо смотрелась в редких выходах к сетке и быстрых переводах в полуприседе на задней. На своей подаче при 1:5 Анна даже отыграла два матчбола соперницы, но этого против четвёртой ракетки мира оказалось недостаточно. Всего за 57 минут Пегула завершила эту встречу в свою пользу – 6:2, 6:2.

Пегула продолжает свой путь первой сеяной на турнире в Остине. В полуфинале Джессика сыграет с Айлой Томлянович, которая матчем ранее в очень непростом трёхсетовике переиграла Эну Сибахару (7:5, 3:6, 7:6 (10:8)).

А Блинкова не сможет компенсировать списанные за прошлогодний четвертьфинал Сан-Диего очки и опустится в рейтинге до 81-й строчки. В последний раз за пределы топ-80 Анна вылетала в январе этого года.