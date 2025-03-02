Медведев, Мирра и все топы спешат в Индиан-Уэллс и Майами. Расписание турниров марта

Знаменитый весенний Солнечный дубль традиционно принимает всех сильнейших теннисистов мира. Кому он покорится на этот раз?

Теннисный тур постепенно перемещается в Америку. На стыке февраля и марта прошли «пятисотники» в Дубае и Акапулько. Ну а в первых числах марта начнётся традиционная связка знаменитых двухнедельных турниров в Индиан-Уэллсе и Майами, которая ещё называется Солнечный дубль. Разыгрывается максимальное количество очков под эгидой ATP и WTA – по 1000, и все топовые теннисисты готовы показать на корте всё, на что способны. За исключением первой ракетки мира Янника Синнера, который продолжает отбывать трёхмесячную дисквалификацию.

ATP Masters 1000. Индиан-Уэллс (США). 5-16 марта

Хард, открытые корты.

Список участников: Александр Зверев (вторая ракетка мира на дату заявки на турнир), Карлос Алькарас (3), Тейлор Фриц (4), Каспер Рууд (5), Новак Джокович (6), Даниил Медведев (7), Алекс де Минор (8), Томми Пол (9), Андрей Рублёв (10), Карен Хачанов (20), Роман Сафиуллин (69).

Полный заявочный лист.

Турнир в Индиан-Уэллсе проводится с 1974 года, а в 1990-м он вошёл в образовавшуюся тогда «Мастерс-серию». Рекордсменами по количеству титулов являются Роджер Федерер и Новак Джокович – по пять. До финала тут доходили и россияне – Андрей Чесноков (1992) и Даниил Медведев (2023, 2024), дважды подряд уступивший в решающем матче Карлосу Алькарасу. Испанец получил второй номер посева в нынешнем розыгрыше, а возглавил список игроков немец Александр Зверев. Среди участников и четверо россиян – Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин.

WTA-1000. Индиан-Уэллс (США). 5-16 марта

Хард, открытые корты.

Список участниц: Арина Соболенко (1), Ига Швёнтек (2), Кори Гауфф (3), Жасмин Паолини (4), Елена Рыбакина (5), Джессика Пегула (6), Мэдисон Киз (7), Чжэн Циньвэнь (8), Дарья Касаткина (11), Диана Шнайдер (13), Мирра Андреева (15), Анна Калинская (18), Людмила Самсонова (20), Екатерина Александрова (25), Анастасия Потапова (32), Вероника Кудерметова (52), Полина Кудерметова (59), Камилла Рахимова (69), Анна Блинкова (71).

Полный заявочный лист.

Женский Индиан-Уэллс появился в календаре на 15 лет позже – в 1989-м. А наивысшую, первую категорию, турнир получил в 1996 году. За всю историю ни одной теннисистке до сих пор ни удалось завоевать тут титул более двух раз. В частности, и действующей чемпионке Иге Швёнтек. Главный трофей тут доставался и россиянкам Марии Шараповой (2006, 2013), Вере Звонарёвой (2009) и Елене Весниной (2017). В финале также играли Елена Дементьева (2006), Светлана Кузнецова (2007, 2008, 2017), Шарапова (2012) и Дарья Касаткина (2018). Сетка турнира традиционно рассчитана на 96 участниц и семь кругов. В нынешнем розыгрыше заявлены все сильнейшие, в том числе и 11 россиянок – Дарья Касаткина, Диана Шнайдер, Мирра Андреева, Анна Калинская, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Анастасия Потапова, Вероника Кудерметова, Полина Кудерметова, Камилла Рахимова и Анна Блинкова. Напомним, Мирра Андреева в феврале выиграла «тысячник» в Дубае.

ATP Masters 1000. Майами (США). 19-30 марта

Хард, открытые корты.

Список участников: Александр Зверев (2), Карлос Алькарас (3), Тейлор Фриц (4), Каспер Рууд (5), Даниил Медведев (6), Новак Джокович (7), Алекс де Минор (8), Томии Пол (9), Андрей Рублёв (10), Карен Хачанов (21), Роман Сафиуллин (71).

Полный заявочный лист.

Турнир в Майами разыгрывается с 1985 года, а с появлением «Мастерс-серии» в 1990-м неизменно входит в неё. Рекордсменами по количеству титулов тут являются Андре Агасси и Новак Джокович – по шесть. Четыре победы здесь было у Роджера Федерера. Отличались в Майами и россияне Николай Давыденко (2008) и Даниил Медведев (2023). Прошлогодний чемпион Янник Синнер не сумеет защитить титул из-за трёхмесячной дисквалификации. А остальные сильнейшие теннисисты должны сыграть, включая россиян Даниила Медведева, Андрея Рублёва, Карена Хачанова и Романа Сафиуллина.

WTA-1000. Майами (США). 18-29 марта

Хард, открытые корты.

Список участниц: Арина Соболенко (1), Ига Швёнтек (2), Кори Гауфф (3), Жасмин Паолини (4), Джессика Пегула (5), Мэдисон Киз (6), Елена Рыбакина (7), Чжэн Циньвэнь (8), Дарья Касаткина (11), Диана Шнайдер (13), Мирра Андреева (14), Анна Калинская (19), Екатерина Александрова (22), Людмила Самсонова (25), Анастасия Потапова (33), Анастасия Павлюченкова (36), Вероника Кудерметова (50), Полина Кудерметова (60), Камилла Рахимова (72), Анна Блинкова (73).

Полный заявочный лист.

Женский турнир в Майами разыгрывается с того же 1985 года, что и мужской. Безусловной рекордсменкой по количеству титулов тут является Серена Уильямс – восемь. Отличалась тут и россиянка Светлана Кузнецова (2006). До финала также доходили Анна Курникова (1998), Елена Дементьева (2004), Мария Шарапова (2005, 2006, 2011-2013) и та же Кузнецова (2016). Действующей чемпионкой является американка Даниэль Коллинз, обыгравшая в битве за титул Елену Рыбакину из Казахстана. В списке участниц нынешнего розыгрыша значится 12 россиянок – Дарья Касаткина, Диана Шнайдер, Мирра Андреева, Анна Калинская, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анастасия Потапова, Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова, Полина Кудерметова, Камилла Рахимова и Анна Блинкова.