Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Индиан-Уэллс-2025: общий призовой фонд, сколько денег получат чемпион, финалист, полуфиналист, таблицы, статистика

В Индиан-Уэллсе рекордные призовые в истории. Сколько могут заработать Медведев и Алькарас
Александр Насонов
В Индиан-Уэллсе рекордные призовые в истории
Аудио-версия:
Комментарии
Лишь на одном «Мастерсе» победитель получает больше, чем на «пятом» «Шлеме».

В первую неделю марта в Индиан-Уэллсе, США, начнётся супертурнир, в котором примут участие ведущие теннисисты и теннисистки. Организаторы порадовали игроков рекордным в истории турнира призовым фондом. Неофициально Индиан-Уэллс порой называют «пятым» «Шлемом». По призовым, конечно, он не может сравниться ни с одним из четырёх «Шлемов». Однако деньги участники получают вполне достойные.

Материалы по теме
Медведев, Мирра и все топы спешат в Индиан-Уэллс и Майами. Расписание турниров марта
Медведев, Мирра и все топы спешат в Индиан-Уэллс и Майами. Расписание турниров марта

В 2025 году общий призовой фонд турнира составит $ 19 387 080. Это на 7,76% больше, чем в прошлом году. С 2012-го женщины получают такие же призовые, что и мужчины. Таким образом, мужской «Мастерс» и женский «тысячник» могут похвастаться призовым фондом в размере $ 9 693 540. Чемпион получит больше, чем в 2024-м, финалист — тоже и так далее до третьего круга включительно. А вот за второй и первый круги призовые снижены, равно как и для участников, проигравших в первом круге квалификации.

В прошлом сезоне «Мастерс» в Индиан-Уэллсе выиграл Карлос Алькарас, победивший в финале Даниила Медведева — 7:6 (7:5), 6:1. Алькарас как чемпион получил $ 1,1 млн, Медведев как финалист — $ 585 тыс. В этот раз они за такое выступление смогут получить $ 1 201 125 и $ 638 750 соответственно.

Призовые в Индиан-Уэллсе

Стадия2024, $2025, $Изменение, в %
Титул1 100 0001 201 125+9,19
Финал585 000638 750+9,19
Полуфинал325 000354 850+9,18
Четвертьфинал185 000202 000+9,19
Четвёртый круг101 000110 250+9,16
Третий круг59 10064 500+9,14
Второй круг42 00037 650-10,36
Первый круг30 05025 375-15,56
Финал квалификации14 40014 730+2,29
Первый круг квалификации78007640-2,05

Интересно проследить, как рос призовой фонд Индиан-Уэллса в последние годы. Во избежание путаницы отмотаем ленту в прошлое до 2012 года, ознаменованного равенством призовых. С того времени общий призовой фонд вырос более чем в два раза — на 106,47%, если быть точным. Напомним, в сезоне-2020 проведению супертурнира помешала пандемия.

Призовые в Индиан-Уэллсе

ГодПризовой фонд, $Изменение, в %
20129 389 938+15,28
201310 383 886+10,59
201410 480 030+0,93
201510 762 470+2,70
201612 269 210+14,00
201713 986 900+14,00
201815 944 706+14,00
201916 718 910+4,86
2020
202116 718 9100,00
202217 168 110+0,48
202317 600 000+5,27
202417 991 110+5,27
202519 387 080+7,76

Как видим, общие выплаты неуклонно растут. Остаётся лишь предполагать, каким был бы призовой фонд сейчас, если бы не снижение темпов роста в начале десятилетия, обусловленное пандемией и её последствиями. Из этого, однако, не следует, что чемпион в 2025 году заработает максимальную сумму. В прежние годы чемпионы Индиан-Уэллса получали и побольше!

Наибольшие призовые в истории Индиан-Уэллса заработал Доминик Тим, выигравший турнир в 2019 году. Австриец получил $ 1 354 010. На второй строчке оказался Хуан-Мартин дель Потро, выигравший этот «Мастерс» годом ранее. Аргентинец заработал $ 1 340 860. Алькарас с его $ 1 262 220 за Индиан-Уэллс-2023 замыкает тройку. А Роджер Федерер и Новак Джокович, выигрывавшие турнир в прежние годы, даже в топ-3 не попали.

Призовые в Индиан-Уэллсе

ГодЧемпионПризовые чемпиону, в $Изменение, в %
2012Роджер Федерер1 000 000+63,67
2013Рафаэль Надаль1 000 0000,00
2014Новак Джокович1 000 0000,00
2015Новак Джокович900 400-9,96
2016Новак Джокович1 028 300+14,20
2017Роджер Федерер1 175 505+14,32
2018Хуан-Мартин дель Потро1 340 860+14,07
2019Доминик Тим1 354 010+0,98
2020
2021Кэмерон Норри1 209 730-10,66
2022Тейлор Фриц1 231 245+1,58
2023Карлос Алькарас1 262 220+2,56
2024Карлос Алькарас1 100 000-12,85
2025?1 201 125+9,19

В последние два года перед пандемией чемпионы Индиан-Уэллса получали примерно на $ 150 тыс. больше, чем заработают сильнейшие теннисист и теннисистка в 2025-м. Да и после 2020-го чемпионы получали больше, чем сейчас, и единственным исключением стал прошлый год, когда у обладателей титула «забрали» более 10%.

Материалы по теме
Мирра уже успела заработать более $ 1 млн в 2025-м. Впереди лишь четыре теннисистки
Мирра уже успела заработать более $ 1 млн в 2025-м. Впереди лишь четыре теннисистки

Также интересно оценить, как призовые в Индиан-Уэллсе смотрятся на фоне остальных «Мастерсов». Поскольку это первый «Мастерс» сезона, будем сравнивать нынешний турнир с 2024 годом. На тех турнирах, где призовые начисляются не в долларах США, пересчитаем суммы по текущему курсу. Для наглядности будем сравнивать призовые чемпиону — общий призовой фонд тут не особо показателен, потому что «Мастерсы» бывают как на 96 участников, так и на 56, не говоря уже о том, что некоторые из них проводятся параллельно с «тысячниками», а другие (Монте-Карло, Шанхай, Париж) — отдельно.

Призовые чемпиону на «Мастерсах»

ТурнирЧемпионПризовые чемпиону, в $
Индиан-Уэллс?1 201 125
МайамиЯнник Синнер1 100 000
Монте-КарлоСтефанос Циципас953 770
МадридАндрей Рублёв999 587
РимАлександр Зверев999 587
КанадаАлексей Попырин1 049 460
ЦинциннатиЯнник Синнер1 049 460
ШанхайЯнник Синнер1 262 220
ПарижАлександр Зверев953 770

Таким образом, по призовым чемпиону Индиан-Уэллс уступает лишь Шанхаю. С этой стороны претензии на «пятый» «Шлем» имеют под собой основания. Хотя на мэйджорах призовые победителю намного выше.

Призовые чемпиону на турнирах «Большого шлема»

ТурнирПризовые чемпиону, в $
Australian Open2 172 450
«Ролан Гаррос»2 490 600
Уимблдон3 394 710
US Open3 600 000
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android