В Индиан-Уэллсе рекордные призовые в истории. Сколько могут заработать Медведев и Алькарас

В первую неделю марта в Индиан-Уэллсе, США, начнётся супертурнир, в котором примут участие ведущие теннисисты и теннисистки. Организаторы порадовали игроков рекордным в истории турнира призовым фондом. Неофициально Индиан-Уэллс порой называют «пятым» «Шлемом». По призовым, конечно, он не может сравниться ни с одним из четырёх «Шлемов». Однако деньги участники получают вполне достойные.

В 2025 году общий призовой фонд турнира составит $ 19 387 080. Это на 7,76% больше, чем в прошлом году. С 2012-го женщины получают такие же призовые, что и мужчины. Таким образом, мужской «Мастерс» и женский «тысячник» могут похвастаться призовым фондом в размере $ 9 693 540. Чемпион получит больше, чем в 2024-м, финалист — тоже и так далее до третьего круга включительно. А вот за второй и первый круги призовые снижены, равно как и для участников, проигравших в первом круге квалификации.

В прошлом сезоне «Мастерс» в Индиан-Уэллсе выиграл Карлос Алькарас, победивший в финале Даниила Медведева — 7:6 (7:5), 6:1. Алькарас как чемпион получил $ 1,1 млн, Медведев как финалист — $ 585 тыс. В этот раз они за такое выступление смогут получить $ 1 201 125 и $ 638 750 соответственно.

Призовые в Индиан-Уэллсе

Стадия 2024, $ 2025, $ Изменение, в % Титул 1 100 000 1 201 125 +9,19 Финал 585 000 638 750 +9,19 Полуфинал 325 000 354 850 +9,18 Четвертьфинал 185 000 202 000 +9,19 Четвёртый круг 101 000 110 250 +9,16 Третий круг 59 100 64 500 +9,14 Второй круг 42 000 37 650 -10,36 Первый круг 30 050 25 375 -15,56 Финал квалификации 14 400 14 730 +2,29 Первый круг квалификации 7800 7640 -2,05

Интересно проследить, как рос призовой фонд Индиан-Уэллса в последние годы. Во избежание путаницы отмотаем ленту в прошлое до 2012 года, ознаменованного равенством призовых. С того времени общий призовой фонд вырос более чем в два раза — на 106,47%, если быть точным. Напомним, в сезоне-2020 проведению супертурнира помешала пандемия.

Призовые в Индиан-Уэллсе

Год Призовой фонд, $ Изменение, в % 2012 9 389 938 +15,28 2013 10 383 886 +10,59 2014 10 480 030 +0,93 2015 10 762 470 +2,70 2016 12 269 210 +14,00 2017 13 986 900 +14,00 2018 15 944 706 +14,00 2019 16 718 910 +4,86 2020 — — 2021 16 718 910 0,00 2022 17 168 110 +0,48 2023 17 600 000 +5,27 2024 17 991 110 +5,27 2025 19 387 080 +7,76

Как видим, общие выплаты неуклонно растут. Остаётся лишь предполагать, каким был бы призовой фонд сейчас, если бы не снижение темпов роста в начале десятилетия, обусловленное пандемией и её последствиями. Из этого, однако, не следует, что чемпион в 2025 году заработает максимальную сумму. В прежние годы чемпионы Индиан-Уэллса получали и побольше!

Наибольшие призовые в истории Индиан-Уэллса заработал Доминик Тим, выигравший турнир в 2019 году. Австриец получил $ 1 354 010. На второй строчке оказался Хуан-Мартин дель Потро, выигравший этот «Мастерс» годом ранее. Аргентинец заработал $ 1 340 860. Алькарас с его $ 1 262 220 за Индиан-Уэллс-2023 замыкает тройку. А Роджер Федерер и Новак Джокович, выигрывавшие турнир в прежние годы, даже в топ-3 не попали.

Призовые в Индиан-Уэллсе

Год Чемпион Призовые чемпиону, в $ Изменение, в % 2012 Роджер Федерер 1 000 000 +63,67 2013 Рафаэль Надаль 1 000 000 0,00 2014 Новак Джокович 1 000 000 0,00 2015 Новак Джокович 900 400 -9,96 2016 Новак Джокович 1 028 300 +14,20 2017 Роджер Федерер 1 175 505 +14,32 2018 Хуан-Мартин дель Потро 1 340 860 +14,07 2019 Доминик Тим 1 354 010 +0,98 2020 — — — 2021 Кэмерон Норри 1 209 730 -10,66 2022 Тейлор Фриц 1 231 245 +1,58 2023 Карлос Алькарас 1 262 220 +2,56 2024 Карлос Алькарас 1 100 000 -12,85 2025 ? 1 201 125 +9,19

В последние два года перед пандемией чемпионы Индиан-Уэллса получали примерно на $ 150 тыс. больше, чем заработают сильнейшие теннисист и теннисистка в 2025-м. Да и после 2020-го чемпионы получали больше, чем сейчас, и единственным исключением стал прошлый год, когда у обладателей титула «забрали» более 10%.

Также интересно оценить, как призовые в Индиан-Уэллсе смотрятся на фоне остальных «Мастерсов». Поскольку это первый «Мастерс» сезона, будем сравнивать нынешний турнир с 2024 годом. На тех турнирах, где призовые начисляются не в долларах США, пересчитаем суммы по текущему курсу. Для наглядности будем сравнивать призовые чемпиону — общий призовой фонд тут не особо показателен, потому что «Мастерсы» бывают как на 96 участников, так и на 56, не говоря уже о том, что некоторые из них проводятся параллельно с «тысячниками», а другие (Монте-Карло, Шанхай, Париж) — отдельно.

Призовые чемпиону на «Мастерсах»

Турнир Чемпион Призовые чемпиону, в $ Индиан-Уэллс ? 1 201 125 Майами Янник Синнер 1 100 000 Монте-Карло Стефанос Циципас 953 770 Мадрид Андрей Рублёв 999 587 Рим Александр Зверев 999 587 Канада Алексей Попырин 1 049 460 Цинциннати Янник Синнер 1 049 460 Шанхай Янник Синнер 1 262 220 Париж Александр Зверев 953 770

Таким образом, по призовым чемпиону Индиан-Уэллс уступает лишь Шанхаю. С этой стороны претензии на «пятый» «Шлем» имеют под собой основания. Хотя на мэйджорах призовые победителю намного выше.

Призовые чемпиону на турнирах «Большого шлема»