В Индиан-Уэллсе рекордные призовые в истории. Сколько могут заработать Медведев и Алькарас

В первую неделю марта в Индиан-Уэллсе, США, начнётся супертурнир, в котором примут участие ведущие теннисисты и теннисистки. Организаторы порадовали игроков рекордным в истории турнира призовым фондом. Неофициально Индиан-Уэллс порой называют «пятым» «Шлемом». По призовым, конечно, он не может сравниться ни с одним из четырёх «Шлемов». Однако деньги участники получают вполне достойные.
В 2025 году общий призовой фонд турнира составит $ 19 387 080. Это на 7,76% больше, чем в прошлом году. С 2012-го женщины получают такие же призовые, что и мужчины. Таким образом, мужской «Мастерс» и женский «тысячник» могут похвастаться призовым фондом в размере $ 9 693 540. Чемпион получит больше, чем в 2024-м, финалист — тоже и так далее до третьего круга включительно. А вот за второй и первый круги призовые снижены, равно как и для участников, проигравших в первом круге квалификации.
В прошлом сезоне «Мастерс» в Индиан-Уэллсе выиграл Карлос Алькарас, победивший в финале Даниила Медведева — 7:6 (7:5), 6:1. Алькарас как чемпион получил $ 1,1 млн, Медведев как финалист — $ 585 тыс. В этот раз они за такое выступление смогут получить $ 1 201 125 и $ 638 750 соответственно.
Призовые в Индиан-Уэллсе
|Стадия
|2024, $
|2025, $
|Изменение, в %
|Титул
|1 100 000
|1 201 125
|+9,19
|Финал
|585 000
|638 750
|+9,19
|Полуфинал
|325 000
|354 850
|+9,18
|Четвертьфинал
|185 000
|202 000
|+9,19
|Четвёртый круг
|101 000
|110 250
|+9,16
|Третий круг
|59 100
|64 500
|+9,14
|Второй круг
|42 000
|37 650
|-10,36
|Первый круг
|30 050
|25 375
|-15,56
|Финал квалификации
|14 400
|14 730
|+2,29
|Первый круг квалификации
|7800
|7640
|-2,05
Интересно проследить, как рос призовой фонд Индиан-Уэллса в последние годы. Во избежание путаницы отмотаем ленту в прошлое до 2012 года, ознаменованного равенством призовых. С того времени общий призовой фонд вырос более чем в два раза — на 106,47%, если быть точным. Напомним, в сезоне-2020 проведению супертурнира помешала пандемия.
Призовые в Индиан-Уэллсе
|Год
|Призовой фонд, $
|Изменение, в %
|2012
|9 389 938
|+15,28
|2013
|10 383 886
|+10,59
|2014
|10 480 030
|+0,93
|2015
|10 762 470
|+2,70
|2016
|12 269 210
|+14,00
|2017
|13 986 900
|+14,00
|2018
|15 944 706
|+14,00
|2019
|16 718 910
|+4,86
|2020
|—
|—
|2021
|16 718 910
|0,00
|2022
|17 168 110
|+0,48
|2023
|17 600 000
|+5,27
|2024
|17 991 110
|+5,27
|2025
|19 387 080
|+7,76
Как видим, общие выплаты неуклонно растут. Остаётся лишь предполагать, каким был бы призовой фонд сейчас, если бы не снижение темпов роста в начале десятилетия, обусловленное пандемией и её последствиями. Из этого, однако, не следует, что чемпион в 2025 году заработает максимальную сумму. В прежние годы чемпионы Индиан-Уэллса получали и побольше!
Наибольшие призовые в истории Индиан-Уэллса заработал Доминик Тим, выигравший турнир в 2019 году. Австриец получил $ 1 354 010. На второй строчке оказался Хуан-Мартин дель Потро, выигравший этот «Мастерс» годом ранее. Аргентинец заработал $ 1 340 860. Алькарас с его $ 1 262 220 за Индиан-Уэллс-2023 замыкает тройку. А Роджер Федерер и Новак Джокович, выигрывавшие турнир в прежние годы, даже в топ-3 не попали.
Призовые в Индиан-Уэллсе
|Год
|Чемпион
|Призовые чемпиону, в $
|Изменение, в %
|2012
|Роджер Федерер
|1 000 000
|+63,67
|2013
|Рафаэль Надаль
|1 000 000
|0,00
|2014
|Новак Джокович
|1 000 000
|0,00
|2015
|Новак Джокович
|900 400
|-9,96
|2016
|Новак Джокович
|1 028 300
|+14,20
|2017
|Роджер Федерер
|1 175 505
|+14,32
|2018
|Хуан-Мартин дель Потро
|1 340 860
|+14,07
|2019
|Доминик Тим
|1 354 010
|+0,98
|2020
|—
|—
|—
|2021
|Кэмерон Норри
|1 209 730
|-10,66
|2022
|Тейлор Фриц
|1 231 245
|+1,58
|2023
|Карлос Алькарас
|1 262 220
|+2,56
|2024
|Карлос Алькарас
|1 100 000
|-12,85
|2025
|?
|1 201 125
|+9,19
В последние два года перед пандемией чемпионы Индиан-Уэллса получали примерно на $ 150 тыс. больше, чем заработают сильнейшие теннисист и теннисистка в 2025-м. Да и после 2020-го чемпионы получали больше, чем сейчас, и единственным исключением стал прошлый год, когда у обладателей титула «забрали» более 10%.
Также интересно оценить, как призовые в Индиан-Уэллсе смотрятся на фоне остальных «Мастерсов». Поскольку это первый «Мастерс» сезона, будем сравнивать нынешний турнир с 2024 годом. На тех турнирах, где призовые начисляются не в долларах США, пересчитаем суммы по текущему курсу. Для наглядности будем сравнивать призовые чемпиону — общий призовой фонд тут не особо показателен, потому что «Мастерсы» бывают как на 96 участников, так и на 56, не говоря уже о том, что некоторые из них проводятся параллельно с «тысячниками», а другие (Монте-Карло, Шанхай, Париж) — отдельно.
Призовые чемпиону на «Мастерсах»
|Турнир
|Чемпион
|Призовые чемпиону, в $
|Индиан-Уэллс
|?
|1 201 125
|Майами
|Янник Синнер
|1 100 000
|Монте-Карло
|Стефанос Циципас
|953 770
|Мадрид
|Андрей Рублёв
|999 587
|Рим
|Александр Зверев
|999 587
|Канада
|Алексей Попырин
|1 049 460
|Цинциннати
|Янник Синнер
|1 049 460
|Шанхай
|Янник Синнер
|1 262 220
|Париж
|Александр Зверев
|953 770
Таким образом, по призовым чемпиону Индиан-Уэллс уступает лишь Шанхаю. С этой стороны претензии на «пятый» «Шлем» имеют под собой основания. Хотя на мэйджорах призовые победителю намного выше.
Призовые чемпиону на турнирах «Большого шлема»
|Турнир
|Призовые чемпиону, в $
|Australian Open
|2 172 450
|«Ролан Гаррос»
|2 490 600
|Уимблдон
|3 394 710
|US Open
|3 600 000