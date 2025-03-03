Звёзды ATP и WTA ответили, кто из коллег способен преуспеть на экране. Джокович видит в Рублёве отличного героя боевиков.

«Я была бы хороша». Мирра готова стать актрисой – кто из теннисистов составит ей компанию?

Теннис – индивидуальный вид спорта, в котором у конкурентов редко встречается большая дружба. Но это не значит, что в мужском и женском турах царит враждебная атмосфера.

ATP и WTA регулярно проводят весёлые опросы по различным интересным темам. Перед крупным турниром в Индиан-Уэллсе теннисисты рассказали, кто из коллег мог бы стать лучшим актёром.

Ответы по поводу актёров-мужчин выглядят следующим образом.

Арина Соболенко: Джокович.

Карлос Алькарас: Джокович.

Новак Джокович: Я бы сказал, что Андрей Рублёв хорошо подошёл бы для боевика. У него много энергии и харизмы.

Андрей Рублёв: Григор Димитров. Я выберу его везде.

Каспер Рууд: Со мной рядом Даниил Медведев, думаю, он был бы классным актёром.

Даниил Медведев: Мой друг Карен Хачанов. Он немного похож на Лиама Хемсворта.

Карена Хачанова часто путают с Лиамом Хемсвортом Фото: Соцсети

Мирра Андреева: Карен Хачанов. Не знаю почему.

Кори Гауфф: Маттео Берреттини. У него актёрский и голливудский вайб.

Алекс де Минор: Берреттини. Он был бы классическим актёром ромкомов.

Стефанос Циципас: Ник Кирьос стал бы хорошей звездой.

Томми Пол: Тейлор Фриц.

Как видно, российские теннисисты фигурируют практически в половине ответов. Новак Джокович считает, что Андрей Рублёв со своей энергетикой подошёл бы на роль главного героя боевиков.

Новак Джокович и Андрей Рублёв Фото: Mark Kolbe/Getty Images

Самого Новака упомянули дважды – можно не сомневаться, что крайне харизматичный и артистичный 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» уверенно чувствовал бы себя на экране. Даниил Медведев тоже не затерялся бы перед камерами, как и австралиец Ник Кирьос. Им бы явно подошли роли экспрессивных персонажей.

Вполне обоснованно дважды прозвучало имя Карена Хачанова. Как отметил Медведев, Карен действительно очень похож на австралийского актёра Лиама Хемсворта. А ещё его часто путают со знаменитым испанским футболистом Жераром Пике.

Маттео Берреттини, Тейлор Фриц, Григор Димитров регулярно снимаются для модных журналов, так что упоминание их в данном опросе не является чем-то удивительным. Берреттини и Фриц недавно вместе участвовали в показе Boss в рамках Недели моды в Милане. Их уже фактически можно назвать моделями, а оттуда и до актёрства один шаг.

Маттео Берреттини и Тейлор Фриц на показе Boss Фото: Giovanni Giannoni, Victor VIRGILE/Getty Images

А вот что думают теннисисты о потенциальных артистических талантах девушек.

Новак Джокович: Соболенко, конечно.

Алекс де Минор: Соболенко. Она очень харизматичная, не против танцев и социальных сетей.

Мирра Андреева: Может быть, это эгоистично, но думаю, что я была бы хороша в актёрстве. Выберу себя и Арину Соболенко.

Арина Соболенко: Онс Жабер, почему бы и нет?

Карлос Алькарас: Кори Гауфф.

Даниил Медведев: Коко Гауфф кажется хорошей актрисой.

Кори Гауфф на церемонии вручения премии «Оскар» в 2025 году Фото: Monica Schipper/Getty Images

Кори Гауфф: Слоан Стивенс. У неё такие белые зубы, а улыбка очень актёрская.

Стефанос Циципас: Чжэн Циньвэнь.

Томми Пол: Эмма Наварро.

Каспер Рууд: Жасмин Паолини. У неё был хороший прошлый сезон, так что она могла бы быть отличным персонажем в кино.

Первая ракетка мира Арина Соболенко упомянута трижды. Арина является, пожалуй, самой открытой теннисисткой женского тура. Она активно ведёт соцсети, рассказывает о своей личной и повседневной жизни, публикует видео с зажигательными танцами и прочим весёлым времяпрепровождением. В этом плане Соболенко ничем не уступает голливудским звёздам. Прямо сейчас она участвует в модных показах и съёмках для глянцевых журналов в США, посещает престижные светские мероприятия – публичность является нормой для белорусской теннисистки.

Арина Соболенко на мероприятии WTA-тура в Лос-Анджелесе Фото: Пресс-служба WTA

Чемпионка US Open – 2023 Кори Гауфф тоже выделяется в данном аспекте. 20-летняя американка активно ведёт соцсети. Особенно TikTok, где у Гауфф 778 тысяч подписчиков, а самые популярные видео собирают более 10 млн просмотров. В январе эту соцсеть временно заблокировали в США, на что Кори болезненно отреагировала после победы над Белиндой Бенчич в четвёртом круге Australian Open.

«Покойся с миром TikTok в США», — написала Гауфф на камере, добавив разбитое сердце.

Материалы по теме Фото Кори Гауфф после победы оставила на камере надпись об уходе TikTok из США

Интересным выглядит ответ 17-летней россиянки Мирры Андреевой. Она в качестве потенциальной актрисы назвала не только Соболенко, но и саму себя. Мирра умеет идти к намеченным целям. В прошлом сезоне она ворвалась в топ-20, а недавно выиграла «тысячник» в Дубае и стала самой молодой чемпионкой в истории турниров данной категории (с 2009 года). Андреева вошла в топ-10, как и планировала в 2025 году. Теперь у неё новая амбициозная задача – попадание в первую пятерку.

Мирра Андреева недавно стала амбассадором Rolex Фото: Из личного архива Мирры Андреевой

Почему бы параллельно с подъёмом в рейтинге WTA не попробовать что-то новое вне корта? Мирра стремительно набирает популярность. В январе она заключила контракт с премиальным брендом часов Rolex, так что в будущем вполне может сняться в каком-то крутом рекламном ролике, как это постоянно делают более опытные звёзды тенниса.

Приятно отметить, что женский и мужской теннис представлен множеством ярких игроков, за которыми интересно наблюдать не только на корте. Все упомянутые в опросах спортсмены действительно могли бы выступить в роли актёров на большом экране. Вполне вероятно, это произойдёт после завершения их карьеры. Например, Мария Шарапова снималась в популярном сериале «Миллиарды», а чем хуже Джокович, Соболенко или другие харизматичные теннисисты?