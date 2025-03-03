Мирра борется за топ-5, Рублёв может стать первым в России. Рейтинговые расклады недели

На прошедшей неделе крупных событий, связанных с рейтингом, было не так много. Россияне, в отличие от турниров, состоявшихся неделей ранее, титулов не взяли, но перемещениям в рейтинге всё же подверглись – Андрей Рублёв вернулся в топ-8, а Мирра Андреева покинула топ-10, где пока что провела всего семь дней. В этом выпуске «Табели о рангах» разберёмся, по каким причинам это произошло, а также какие перестановки могут случиться в ближайшем будущем, по итогам «Мастерса» и WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

Мирра недолго пробыла в десятке, но осталась первой в России

Чуть больше недели назад Мирра Андреева вошла в историю, став самой юной чемпионкой «тысячника» – она выиграла Дубай. Такая категория турниров существует с 2009 года, и понятно, что та же Мартина Хингис, уже в 16 лет бравшая «Шлемы» и ставшая первой ракеткой мира, явно победила бы на них в более юном возрасте, чем почти 18-летняя Мирра, но такой возможности у швейцарки не было. Помимо этого рекорда, Андреева-младшая стала и самой юной финалисткой WTA-1000, а также самой молодой теннисисткой в топ-10 после Николь Вайдишовой, которая вошла в десятку в 2007 году.

Победив в Дубае, Мирра поднялась на девятую строчку рейтинга. При этом разрывы были минимальны – россиянка набрала 3720 баллов, на 16 больше, чем Эмма Наварро, и на 22 больше, чем Паула Бадоса. С учётом того, что после турнира в ОАЭ Андреева отдыхала, а Наварро и Бадоса отправились на WTA-500 в Мериду, шансов остаться в десятке у Андреевой было немного. Впрочем, на посев в Индиан-Уэллсе это никакого влияния не окажет – дисквалифицированных в женском туре, в отличие от Янника Синнера в мужском, нет, все из топ-8 в строю, а между девятой или 11-й сеяной нет абсолютно никакой разницы.

При этом первой в России Мирра Андреева, конечно, осталась. Она опережает Дарью Касаткину, которую сместила с этой позиции после Дубая, на 604 очка. При этом Касаткина является 12-й ракеткой мира, то есть падение в рейтинге Мирре в целом практически не грозит – а вот шансы вернуться в топ-10 уже через две недели, когда закончится Индиан-Уэллс, очень хорошие.

ATP. Возвращение греческого философа в топ-10

На турнире в Дубае россияне успехов не добились, хотя из четырёх предыдущих розыгрышей три закончились их триумфом: побеждали Аслан Карацев, Андрей Рублёв и Даниил Медведев. Аслан сейчас играет на «челленджерах», пытаясь набрать форму и вернуть рейтинг, а Андрей с Даниилом далеко по сетке не прошли. Рублёв вообще сразу проиграл Кентену Алису, видимо, оказавшись не готовым к выступлению на высшем уровне после триумфа в Дохе. К слову, Алис, впервые одержавший победу над соперником из топ-10, после этого дошёл до полуфинала. Медведев же дошёл до четвертьфинала, где упустил четыре матчбола в концовке поединка с Таллоном Грикспором, устроил скандал с судьёй на вышке и в итоге проиграл с четвёртого матч-пойнта соперника.

А триумфатором стал Стефанос Циципас, до того проигравший все 11 (!) финалов турниров ATP-500 в карьере. При этом титулы на более крупных соревнованиях у грека есть – он побеждал на Итоговом чемпионате и трижды брал «Мастерс» в Монте-Карло. Ещё один интересный момент в том, что всего за неделю до старта Дубая Циципас ухитрился уступить в первом круге Дохи Хамаду Меджедовичу, доигрывавшему последние геймы матча буквально на одном круге из-за травмы паха (и просто не вышедшему на следующий поединок). Воистину в теннисе порой лишь один шаг от провала до триумфа. Благодаря этому титулу Стефанос вернулся в топ-10, откуда выпал после прошлогоднего «Ролан Гаррос», то есть в начале июня.

Стефанос Циципас Фото: Christopher Pike/Getty Images

Турнир аналогичной категории в Акапулько на этот раз запомнился массовым отравлением игроков. В Дохе подобные проблемы были у Медведева, а здесь «слегли» сразу пять топов: Александр Зверев, Каспер Рууд, Томми Пол, Хольгер Руне и Бен Шелтон. Пол и Рууд вообще не вышли на свои матчи второго круга, Руне смог сыграть всего три гейма, а Зверев и Шелтон просто потерпели поражения – как и Алекс Михельсен, который тоже отравился. В итоге в финале Томаш Махач победил бедного Алехандро Давидович-Фокину, который за две недели до того был в шаге от победы над Миомиром Кецмановичем в финале Делрэй-Бич, но уступил с матчболов и 5:2 в решающем сете. На этот раз хотя бы поражение вышло не таким обидным, однако всё равно проиграть второй финал за три недели, когда у тебя нет ни одного титула, не очень-то приятно.

А на мелком (ATP-250) турнире в Сантьяго, последнем грунтовом соревновании в туре до старта полноценного грунтового сезона в апреле, свой титул не смог защитить Себастьян Баэс. За неделю до этого аргентинец справился с аналогичной задачей на «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро, а вот здесь проиграл финал, уступив Ласло Джере. Для серба это третий титул в карьере и первый с 2020 года.

Топ-10 рейтинг-листа 52 недель ATP на 3 марта:

1. Янник Синнер (Италия) – 11 330 очков.

2. Александр Зверев (Германия) – 8135.

3. Карлос Алькарас (Испания) – 7510.

4. Тейлор Фриц (США) – 4900.

5. Каспер Рууд (Норвегия) – 4045.

6. Даниил Медведев (Россия) – 3930.

7. Новак Джокович (Сербия) – 3900.

8 (+1). Андрей Рублёв (Россия) – 3480.

9 (+2). Стефанос Циципас (Греция) – 3405.

10 (-2). Алекс де Минор (Австралия) – 3335.

WTA. Триумф Наварро в Мериде

Эмме Наварро, защищавшая на этой неделе полуфинал Сан-Диего, должна была дойти до финала, чтобы вернуться в топ-10 и вытеснить оттуда Мирру Андрееву. Американка с лихвой справилась с этой задачей, очень легко выиграв все четыре матча на турнире – в финале она вообще не отдала сопернице, Эмилиане Аранго, ни гейма! Всего она провела на корте 4 часа 43 минуты, и это второй лучший показатель чемпионки любого соревнования WTA с 2021 года, когда Ига Швёнтек взяла титул в Дохе всего за три часа. А вот посеянная второй Паула Бадоса снялась по ходу четвертьфинального матча, однако ей было достаточно одной победы, чтобы оказаться впереди Мирры.

Эмме Наварро Фото: Christopher Pike/Getty Images

На более мелком турнире, WTA-250 в Остине, победу одержала Джессика Пегула. Отметим, что обе американки (она и Наварро) были первыми сеяными. Джессика выиграла в финале дерби у Маккартни Кесслер, после чего пригласила и её, и всех участниц финала в парном разряде (включая россиянку Анну Блинкову, которую выбила в четвертьфинале одиночного турнира) в свой частный самолёт, чтобы вместе долететь до Индиан-Уэллса. На всякий случай напомним, Пегула, во-первых, дочь миллиардера, а во-вторых, заработала в теннисе призовыми до вычета налогов (но без учёта рекламных контрактов) $ 17 млн, так что частный самолёт она точно может себе позволить.

Топ-10 рейтинг-листа 52 недель WTA на 3 марта:

1. Арина Соболенко (Беларусь) – 9076 очков.

2. Ига Швёнтек (Польша) – 7985.

3. Кори Гауфф (США) – 6333.

4. Джессика Пегула (США) – 5251.

5. Мэдисон Киз (США) – 4679.

6. Жасмин Паолини (Италия) – 4518.

7. Елена Рыбакина (Казахстан) – 4328.

8 (+2). Эмма Наварро (США) – 4009.

9 (-1). Чжэн Циньвэнь (Китай) – 3780.

10 (+1). Паула Бадоса (Испания) – 3746.

Расклады грядущих недель

Март – время Солнечного дубля. Раньше турниры в Индиан-Уэллсе и Майами, которые и составляют этот дубль, боролись между собой за неофициальное звание «пятого мэйджора». Сейчас «Мастерсы» и WTA-1000, растянутые почти на две недели и имеющие сетку на 96 игроков, стали практически обыденностью, так что в этом плане Солнечный дубль больше не выделяется – но всё же именно эти два соревнования стали первопроходцами подобного подхода.

Понятно, что крупные турниры сильно влияют на рейтинговые расклады, и загадывать здесь что-то до их старта и даже до жеребьёвки сложно. Но отметим, что у Мирры Андреевой, защищающей всего 10 очков, математически есть шансы даже в топ-5 попасть – до идущей пятой Мэдисон Киз в лайв-рейтинге ей не хватает 904 очка. Соответственно, если Мирра завоюет второй большой титул подряд, а Мэдисон не наберёт больше 95 баллов (то есть не пройдёт дальше третьего круга), то дебют Андреевой в пятёрке возможен уже сейчас. Ну а шансы вернуться в топ-10 точно отличные, тем более что у Наварро «горит» 265 баллов, и Мирре нужно набрать лишь на 35 очков больше, чтобы обогнать Эмму.

У мужчин же может произойти смена лидера. Правда, не в мире, конечно же – позиции дисквалифицированного на три месяца Янника Синнера пока что незыблемы – а в России. Даниил Медведев защищает финал, Андрей Рублёв – лишь третий круг, и после вычета очков за прошлогодний Индиан-Уэллс Андрей на 150 очков впереди своего друга. Понятно, что это пока лишь виртуальный расклад, но, если Рублёв выступит на калифорнийском «Мастерсе» хотя бы не хуже Медведева, этот расклад воплотится в реальность.