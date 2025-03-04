Жеребьёвка Индиан-Уэллса: Медведев и Алькарас — в разных половинах, сложная сетка Мирры

А Андрей Рублёв в полуфинале может сыграть как с Карлосом, так и с Новаком Джоковичем.

В ночь с 3 на 4 марта мск состоялась жеребьёвка супертурнира в Индиан-Уэллсе (США), в котором примут участие все сильнейшие теннисисты и теннисистки. Единственное исключение — первая ракетка мира Янник Синнер, отбывающий дисквалификацию за допинг. Обе одиночные сетки рассчитаны на 96 участников, так что все сеяные пропускают первый круг. У мужчин это будет первый в сезоне «Мастерс», а вот женщины проведут уже третий «тысячник». В Дохе, напомним, титул завоевала американка Аманда Анисимова, а в Дубае победила 17-летняя россиянка Мирра Андреева.

Интересная новость подоспела незадолго до старта турнира. Хардовое покрытие в Индиан-Уэллсе на протяжении многих лет было одним из самых медленных. На этом турнире 25 лет использовали покрытие от Plexipave, а теперь перешли на Laykold — этот поставщик готовит корты и к «Мастерсу» в Майами, и к US Open. Покрытие должно стать быстрее, а отскок мяча будет ниже, хотя общие условия в Индиан-Уэллсе всё же не позволят сделать корты по-настоящему быстрыми — климат-то не изменишь. Как бы то ни было, новые корты наверняка больше понравятся Даниилу Медведеву, который в предыдущие годы не раз ругался на медленное покрытие в Индиан-Уэллсе.

Несмотря на жалобы, Медведев и в 2023 году, и в 2024-м доходил до финала Индиан-Уэллса. Так что в этот раз ему предстоит защищать 650 очков. При посеве россиянин получил пятый номер. Это означало, что Даниил попадал в одну из четвертей с кем-то из топ-4 посева: Александром Зверевым (1), Карлосом Алькарасом (2), Тейлором Фрицем (3), Каспером Руудом (4). В итоге потенциальным соперником Медведева в четвертьфинале стал Рууд.

Вот какая сетка вырисовывается у Медведева в Индиан-Уэллсе-2025: второй круг — Бу Юньчаокэтэ/Нишеш Басаваредди, третий — Алекс Михельсен (31), четвёртый — Томми Пол (10), четвертьфинал — Каспер Рууд (4), полуфинал — Александр Зверев (1)/Стефанос Циципас (8), финал — Карлос Алькарас (2)/Тейлор Фриц (3)/Новак Джокович (6)/Андрей Рублёв (7). Таким образом, Даниил до финала не встретится ни с Алькарасом, ни с Джоковичем.

Андрей Рублёв получил седьмой номер посева, и потенциальные соперники по четвертьфиналу у него были те же, что и у Медведева. Рублёв попал в одну четверть с Фрицем. Таким образом, Андрей, как и Даниил, избежал потенциального четвертьфинала со Зверевым и с Алькарасом, первыми двумя сеяными. Сетка у Андрея примерно такая: второй раунд — Маттео Арнальди/Александр Ковачевич, третий — Брэндон Накашима (32), четвёртый — Бен Шелтон (11)/Карен Хачанов (22), четвертьфинал — Тейлор Фриц (3), полуфинал — Карлос Алькарас (2)/Новак Джокович (6), финал — Александр Зверев (1)/Каспер Рууд (4)/Даниил Медведев (5)/Стефанос Циципас (8).

Среди других интересных пар выделим следующие. Роман Сафиуллин в первом круге сыграет с 211-сантиметровым Райлли Опелкой, получившим уайлд-кард. А Новак Джокович (6) во втором раунде может сразиться с Ником Кирьосом, заявившимся по защищённому рейтингу, — австралиец сперва должен пройти квалифаера/лаки-лузера. И нельзя не отметить, что Джокович уже в четвертьфинале может сыграть с Алькарасом.

В женской сетке россиянок в первой восьмёрке посева не оказалось. Ближе всех к топ-8 была Мирра Андреева, но она получила девятый номер, что соответствовало её положению в рейтинге WTA на момент распределения номеров. Потенциальные четвертьфинальные пары сложились следующим образом:

Таким образом, возможные полуфинальные пары выглядят так: Соболенко — Гауфф, Рыбакина/Пегула — Швёнтек. Иными словами, Рыбакина попала в одну половину к Швёнтек и может сыграть с ней в полуфинале, а с Соболенко — только в финале.

Первая ракетка России 17-летняя Мирра Андреева (9) получила сложную сетку. Во втором круге она сыграет либо с двукратной чемпионкой Уимблдона бывшей второй ракеткой мира Петрой Квитовой (чешка недавно вернулась после беременности и рождения ребёнка), либо с экс-россиянкой, а ныне француженкой Варварой Грачёвой. В третьем раунде Андреева-младшая может сразиться с датчанкой Кларой Таусон (22). Именно её Мирра обыграла в финале «тысячника» в Дубае. Другая возможная соперница россиянки в третьем круге — четырёхкратная чемпионка ТБШ, экс первая ракетка мира Наоми Осака. А в четвёртом раунде Андреева идёт на Рыбакину, победительницу Уимблдона-2022. То есть не исключено, что Мирра буквально на каждой стадии будет встречаться с какой-либо из чемпионок ТБШ.

Дарья Касаткина (12) во втором раунде сразится с чемпионкой ТБШ — либо с победительницей US Open 2017 года Слоан Стивенс (WC), либо с чемпионкой Australian Open — 2020 Софьей Кенин. В третьем круге возможно российское дерби с Людмилой Самсоновой (24). Та теннисистка, которая окажется лучшей в этой части сетки, в четвёртом раунде может попасть на Жасмин Паолини (6).

Диана Шнайдер (13) уже во втором раунде может сыграть с Анной Калинской — для этого последней необходимо пройти Алисию Паркс (WC). В третьем круге у этих теннисисток возможна Аманда Анисимова (17), а в четвёртом — Кори Гауфф (3). Может быть во втором круге и другое российское дерби: Екатерина Александрова (20) ждёт победителя встречи Полина Кудерметова — квалифаер/лаки-лузер. А Анна Блинкова, если обыграет Маккартни Кесслер в первом раунде, во втором выходит на Арину Соболенко (1).

Супертурнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 5 по 16 марта. У мужчин титул защищает Карлос Алькарас, у женщин — Ига Швёнтек. За всеми событиями следите на «Чемпионате».