Корт в Индиан-Уэллсе резко ускорили. Медведев рад, но под угрозой великий рекорд Алькараса

В ближайшие две недели внимание любителей тенниса будет приковано к «Мастерсу» в Индиан-Уэллсе. Его часто называют самым престижным соревнованием в этом виде спорта после турниров «Большого шлема».

Игрокам придётся столкнуться с серьёзным изменением – организаторы постелили на арене Tennis Garden более быстрое хардовое покрытие. Кому это на руку и, наоборот, невыгодно?

Условия стали лучше для Медведева, а Алькарасу будет сложно взять рекордный третий титул подряд

Скорость харда в Индиан-Уэллсе всегда была предметом бурных дискуссий. Россиянин Даниил Медведев часто жёстко критиковал его и сравнивал с грунтом.

«Этот корт — позор спорта. Нам нужно запретить играть здесь. Это действительно позор спорта, чёртов корт. И они называют его хардовым. Какой позор называть этот ужасный корт хард-кортом. Я схожу в туалет, но мне всё равно, дайте мне предупреждение за задержку времени. Я вернусь и буду таким же медленным, как корт. Мне всё равно. Если они заставляют нас играть на таком корте, я могу позволить себе делать всё, что захочу», — сокрушался Медведев в 2023 году.

Даниил Медведев не очень любит играть в Индиан-Уэллсе Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Даниил в двух предыдущих сезонах, даже с учётом плохих для него условий, доходил в Индиан-Уэллсе до финала, где уступал Карлосу Алькарасу. Теперь у него есть повод надеяться наконец-то взять здесь титул и закрыть пробел с последним «Мастерсом», который он не выигрывал на харде. До этого Медведев завоёвывал престижные титулы в Майами, Канаде, Цинциннати, Шанхае и Париже, но только Калифорния ему никак не покоряется.

Ранее в Индиан-Уэллсе играли на харде вида Plexipave — акриловой поверхности, известной своей прочностью, экологичностью и относительно низкими расходами на обслуживание. Plexipave обеспечивает стабильный отскок, надёжное вращение, обеспечивает оптимальное сцепление, уменьшая износ теннисных мячей и предоставляя игрокам надежную опору ног на корте.

Вот только показатель скорости кортов Court Pace Rating (CPR) в Индиан-Уэллсе всегда был ближе к грунту, чем к классическому харду. Медленное покрытие имеет CPR до 30, средне-медленное — 30-34, среднее — 35-39, средне-быстрое — 40-44, быстрое — от 45 и более. Крупные турниры на харде в основном проводятся на средне-быстрой и средней поверхности. В Индиан-Уэллсе CPR был равен 27,4. Это кардинальная разница с «Мастерсами» в Шанхае (42,9) и Цинциннати (42,5), турнирами «Большого шлема» Australian Open и US Open (по 42), где покрытие на порядок более быстрое.

Сейчас на калифорнийском «Мастерсе» постелили хард Laykold, который используется на US Open, а также в Майами, Монреале, Торонто и Цинциннати. Точный CPR обновлённого покрытия в Индиан-Уэллсе пока не раскрывается, но, очевидно, этот показатель теперь гораздо выше 30.

Старая поверхность Plexipave была очень шероховатой, из-за чего мяч отскакивал выше, что благоприятствовало игрокам, которые создавали много вращений. Трёхкратный чемпион Индиан-Уэллса Рафаэль Надаль являлся самым ярким примером таких теннисистов. Его соотечественник Карлос Алькарас тоже любит играть в подобном стиле. Переход на корты Laykold означает, что мяч будет отскакивать от поверхности не только быстрее, но и ниже. Это определённо на руку тому же Медведеву и невыгодно Алькарасу, бравшему Индиан-Уэллс последние два года.

Карлос Алькарас отлично чувствовал себя на харде Индиан-Уэллса Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Хотя нужно также учитывать погодные условия в пустынной Калифорнии. Сухой климат, огромная плотность воздуха, жаркие температуры заставляют мяч отскакивать выше. Другими словами, не только корт способствует отскоку — погода также играет свою роль. Погодный фактор должен частично компенсировать последствия изменения скорости поверхности.

Третья ракетка мира Алькарас всё равно считается главным фаворитом турнира, особенно при отсутствии лидера рейтинга Янника Синнера, отбывающего дисквалификацию за допинг. Низкий отскок не является для Карлоса такой уж проблемой, что доказывают два титула на травяном Уимблдоне. Правда, на харде он всё-таки не так хорош. В целом испанцу теперь будет сложнее побеждать на этой поверхности Даниила Медведева, Александра Зверева, Новака Джоковича и других топ-игроков.

Прогноз синоптиков тоже не сулит ничего хорошего Алькарасу. В Индиан-Уэллсе ближайшие две недели ожидаются умеренные температуры и даже дожди, что нивелирует эффект высокого отскока из-за жары. Новое покрытие с более прохладными и влажными климатическими условиями делают проблематичным для Алькараса завоевание рекордного третьего подряд титула на калифорнийском «Мастерсе», что в истории тенниса ранее удавалось только Роджеру Федереру (2004-2006) и Новаку Джоковичу (2014-2016). В женском разряде сложности с защитой титула также могут возникнуть у Иги Швёнтек, предпочитающей высокий отскок.

В остальном на Индиан-Уэллсе всё без изменений — это самый крутой турнир после «Шлемов»

Комплекс Tennis Garden в Индиан-Уэллсе включает 29 кортов, самые вместительные из которых способны принять 16 100 и 8000 зрителей. Территория «Теннисного сада» занимает площадь 50 га, чем даже близко не могут похвастать арены турниров «Большого шлема»: «Мельбурн парк» (Australian Open) – 20 га; Национальный теннисный центр в Нью-Йорке (US Open) – 18,8 га; «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета» в Лондоне (Уимблдон) – 17,7 га; стадион «Ролан Гаррос» в Париже («Ролан Гаррос») – 8,5 га).

Центральный корд в Индиан-Уэллсе Фото: Julian Finney/Getty Images

Хардовое покрытие изменят на всех площадках калифорнийского «Мастерса». Это серьёзное нововведение для турнира, который проводится с 1974 года (непосредственно в Индиан-Уэллсе с 1987-го, а до этого — в Тусоне, Ранчо Мираж и Ла-Кинте) и славится своими давними традициями.

С 2009 года титульным спонсором соревнований стал французский банковский гигант BNP Paribas. Тогда же там ввели одинаковые призовые мужчинам и женщинам. В 2011 году центральная арена и ещё 13 вспомогательных кортов были оборудованы электронной системой Hawk-Eye, чего нет ни на одном теннисном стадионе мира.

Кроме того, абсолютно все корты имеют искусственное освещение, что позволяет допоздна проводить поединки в случаях невыполнения турнирного расписания из-за погодных условий. То есть статусу неофициального пятого ТБШ Индиан-Уэллс вполне соответствует.

Ещё одна неизменная традиция калифорнийского «Мастерса»: в первый день турнира жители Индиан-Уэллса получают бесплатные билеты на целый игровой день. В этом году таковой датой является 5 марта, а финальные матчи у мужчин и женщин состоятся 16-го числа и наверняка соберут множество знаменитостей на заполненном центральном корте. Возможно, среди них снова будет двукратная чемпионка турнира Мария Шарапова, которая в прошлом году стала почётной гостьей по приглашению директора Томми Хааса.