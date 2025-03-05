Индиан-Уэллс — критически важный турнир для Мирры. И идеальный шанс совершить новый прорыв

Россиянка подошла к «Солнечному дублю» в лучшем положении из всех в WTA-туре.

В прошлом году Александр Зверев сказал: «Настоящий теннисный тур начинается с Индиан-Уэллса». Хардовые турниры, входящие в «Солнечный дубль», действительно задают особый тон одной из ключевых частей сезона. Они позволяют за три недели набрать классную форму, сыграть с сильнейшими соперниками и подкопить очков, чтобы увереннее ощущать себя на грунте и во время подготовки к «Ролан Гаррос».

Отличные шансы для этого в ближайший месяц будут предоставлены Мирре Андреевой. Юной россиянке после яркого старта сезона предстоит защищать всего 10 очков! И пока прямые конкурентки выбираются из более сложных позиций, Мирре просто необходимо хвататься за шансы, которые ей дарит этот «Солнечный дубль».

В прошлом году Андреева приехала в Индиан-Уэллс в статусе 38-й ракетки мира, сыграла матч первого круга с Питон Стирнс и, уступив со счётом 2:6, 6:2, 1:6, отправилась домой. В Майами россиянка не поехала – перед турниром у неё случилось воспаление сухожилия запястья.

В итоге за весь «Солнечный дубль» Мирра заработала лишь 10 очков. В то время как, например, Ига Швёнтек в этом месяце будет защищать 1120 очков, а Елена Рыбакина – 1000. И этот фактор точно снимает львиную долю давления с 17-летней россиянки.

Мирра Андреева Фото: Christopher Pike/Getty Images

Мирра – пока одна из самых успешных теннисисток в сезоне-2025. Она уже записала на свой счёт историческую победу на «тысячнике», парный титул на «пятисотнике» вместе с Дианой Шнайдер, взлёт в десятку мирового рейтинга и 1510 очков, которые помогли ей занять четвёртое место в гонке за попадание на Итоговый. По количеству заработанных очков россиянку обходят только Ига Швёнтек (1720), Арина Соболенко (1940) и чемпионка Australian Open Мэдисон Киз (2564).

Несмотря на эти цифры, к турниру в Индиан-Уэллсе Андреева подошла в гораздо более надёжной и предсказуемой форме, чем Соболенко или Швёнтек, которую Мирра, кстати, в двух сетах одолела на пути к титулу в Дубае.

В этом году россиянка приехала на американский супертурнир в статусе 11-й ракетки мира и с шестиматчевой серией побед, которую ей по силам продлить.

Теперь о возможном пути Андреевой в Индиан-Уэллсе.

Высокий посев позволит Мирре пройти первый круг без борьбы, а во втором сыграть с Варварой Грачёвой или Петрой Квитовой. Грачёву россиянка уже обыгрывала (и сделала это на глазах у французской публики на прошлогоднем «Ролан Гаррос»!). А вот с Квитовой ещё не играла. Но Петра только-только возвращается в тур после рождения ребёнка, так что до конкурентоспособной формы ей предстоит проделать много работы.

В третьем круге Андреевой может встретиться с Кларой Таусон, которую только-только переиграла в финале Дубая. Так что здесь тоже всё по силам. Четвёртый круг – возможный поединок с Еленой Рыбакиной. Её Мирра так же, как и Таусон, одолела на победном турнире в ОАЭ.

В четвертьфинале Андрееву может ждать Джессика Пегула. Американка, стоит сказать, тоже приехала в Индиан-Уэллс в качестве чемпионки: на прошлой неделе она взяла домашний турнир серии WTA-250 в Остине. Правда, ни с одной соперницей из топ-50 Джессика так и не повидалась. В то время как Мирра в Дубае оставила не у дел двух теннисисток из десятки лучших.

Полуфинал – и здесь вероятна встреча с Игой Швёнтек. Пускай у девушек и равный счёт в очных противостояниях – 1-1 – но воспоминания о последнем поединке в ОАЭ ещё свежи у обеих. И если Мирре они придают уверенность, то Иге, скорее всего, доставляют дискомфорт.

Путь в Индиан-Уэллсе не обещает быть простым, но он точно по силам юной россиянке. У Мирры есть опыт побед на двух турнирах подряд: прошлым летом в Яссах и в паре (выход в финал) на Олимпийских играх. А ещё есть идеальная возможность выигрывать турнир, набирать как можно больше очков, выбивать максимальное количество опасных соперниц и становиться всё более неудобной оппоненткой для других.

Ведь после «Солнечного дубля» грядут смена покрытий и разгон к «Ролан Гаррос». А к этому марафону важно подойти максимально сыгранной, уверенной и опасной в глазах соперниц.

Именно поэтому Индиан-Уэллс и Майами – два стратегически важных турнира для Андреевой. Трёхнедельный спринт, во время которого нужно приложить максимум усилий, чтобы почувствовать себя комфортнее в следующей значимой части сезона.