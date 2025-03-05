«Мне следует меньше говорить на корте». Откровенный Медведев перед Индиан-Уэллсом

Даниил Медведев начал 2025 год не лучшим образом. Он провёл уже пять турниров — Australian Open, Роттердам, Марсель, Доху и Дубай, однако ни разу не вышел в финал. В преддверии первого «Мастерса» в сезоне, который по традиции проходит в Индиан-Уэллсе, Медведев дал пресс-конференцию, ответив на вопросы, касающиеся непосредственно игры и околоспортивных моментов.

Общение с журналистами началось с того, что у Медведева поинтересовались, чувствует ли он, что его оптимальная форма потихоньку возвращается. Даниил уже почти год не играл в финалах турниров ATP, и последний титульный матч был у него как раз в Индиан-Уэллсе в марте 2024 года. «В целом да, мой уровень с каждым турниром в этом году становился всё лучше и лучше. Так что если мне удастся продолжать в том же духе, хорошие результаты обязательно придут. Да, мой уровень становится всё лучше и лучше с каждой неделей. Постараюсь, чтобы и здесь, в Индиан-Уэллсе, было то же самое», — ответил теннисист.

В предыдущие годы Медведев не раз жаловался на покрытие кортов в Индиан-Уэллсе. По мнению россиянина, корты слишком медленные как для харда. Перед 2025-м состоялся переход к другому поставщику, и теперь ожидается, что отскок мяча станет ниже, а скорости возрастут. Несмотря на это, Даниил рассказал, что новое покрытие даже медленнее старого! Вместе с тем он призвал не делать поспешных выводов — прошло слишком мало времени, чтобы дать какую-то оценку.

«Честно говоря, всё нормально, мне нравится Индиан-Уэллс. Мне даже нравятся корты, хотя они кажутся едва ли не медленнее, чем раньше, — очень медленными. Не знаю, что думают другие игроки, но, как я уже сказал, у меня было всего два дня, была смена часовых поясов. Тогда, возможно, некоторые вещи не увидишь в правильном ключе. Так что не могу сказать, что уверен в том, что говорю.

Но да, я играл два дня, и они показались мне очень, очень медленными. Посмотрим, что будет во время турнира. И я не увидел разницы. Например, сегодня у меня случайно выпала ракетка из рук, я не бросал её (улыбается), с небольшой высоты, и рукоятка была полностью, знаете ли, разодрана — просто из-за того, что корт неровный. А когда он неровный, он медленный», — говорит Медведев.

На турнире в Дубае россиянин спровоцировал небольшой скандал, не удержавшись от резких реплик в адрес судьи на вышке, обслуживавшего четвертьфинал с Таллоном Грикспором. Перед Индиан-Уэллсом Даниил признал, что ему следует меньше говорить на корте.

«На корте я должен говорить меньше. Во-первых, как уже сказал, я действительно считаю, что на корте мне следует говорить меньше. Дело в том, что здесь [на пресс-конференции], как мне кажется, я говорю то, что думаю. А на корте иногда говорю то, чего на самом деле не думаю. Просто из-за адреналина, высоких ставок, давления момента иногда говорю вещи, о которых после игры могу чётко сказать: я этого не думал, это неправда.

Мне кажется, я всегда был таким. Я просто не всегда говорю то, что думаю. Но, например, порой держу всё в себе. Но если уж говорю о чём-то, то предпочитаю говорить открыто, а не как пиарщики или что-то в этом роде», — заявил россиянин.

Один из журналистов поинтересовался, рассматривает ли Медведев возможность смены поставщика ракеток, если это поможет повысить уровень игры на медленных кортах. «Меня спрашивали об этом на прошлой неделе. Думаю, я человек, который не хочет меняться, так что мне нелегко что-то менять. До 2023 года я использовал прежние ракетки, струны — всё то же самое. Я просто играл в свою игру. После этого возникла необходимость что-то менять, потому что в 2022 году мячи стали медленными.

Даниил Медведев выбирает ракетку Фото: Daniel Pockett/Getty Images

Есть тонкая грань: нужно постоянно искать эти изменения; при этом чем больше ты меняешь, тем больше вопросов задаёшь себе. Я попробовал пару ракеток Tecnifibre, которые были чуть тяжелее. Но на данный момент остаюсь верен своей ракетке, которая, знаете ли, подарила мне много хороших моментов в карьере. Не думаю, что когда-либо решусь на большие перемены. Может быть, струны, что-то вроде этого, да. Ракетка? Не уверен. Потому что потом это скажется на локте, плече, и возникнет слишком много вопросов.

Были ли изменения с начала карьеры? Ну, не совсем с самого начала, потому что изменения были, когда мне был 21 год. Кажется, когда случились изменения, я был 330-м в мире, а после этого вошёл в топ-100 под конец года.

Я действительно меняю разве что незначительные детали. Tecnifibre меняет раму, меняет цвет, но это не радикальные изменения. Опять же, не уверен, что смогу это сделать, потому что слишком боюсь всего того, что проносится в мозгу. Вот вам глупый пример: Стефанос выиграл турнир (Циципас сменил ракетку и завоевал титул в Дубае. — Прим. «Чемпионата»), и это потрясающе. А если, например, он проиграет два матча, то уже начинаешь думать, хорошая это ракетка или, может быть, нет. Я не хочу таких проблем», — объяснил Даниил.

Также Медведев ответил на вопрос, беспокоит ли его, что в настоящий момент его результаты не соответствуют уровню теннисиста, который был первой ракеткой мира. «Меня раздражает, что я пока не могу не только играть на своём лучшем уровне, но и добиваться результатов, к которым, возможно, привык, которые у меня были раньше. В то же время теннис — это такой вид спорта, где ты просто продолжаешь идти вперёд, продолжаешь работать. Как я уже сказал, уровень соперников растёт.

Даниил Медведев на тренировке Фото: Daniel Pockett/Getty Images

Я говорил после матча с Таллоном в Дубае, что в этом году у меня было три матча, где всё было очень близко и могло сложиться по-моему. Но не сложилось. Парни играли хорошо, что-то ещё… Не думаю, что был один матч, где я мог бы сказать то же самое о себе, где удача была немного на моей стороне и мне немного повезло, 7:6 в третьем сете или что-то в этом роде. Такое должно случиться и со мной в какой-то момент сезона. И тогда динамика изменится. Ты просто продолжаешь идти вперёд. Я здесь, в Индиан-Уэллсе. Начало сезона было не таким, как обычно. Но я постараюсь выиграть этот турнир. Если нет, то в Майами. Если нет, то уже на грунте. Ты продолжаешь идти, продолжаешь работать. Как я уже сказал, меня это раздражает. Но я буду продолжать», — философствует он.

В заключение Медведев рассказал, что ему нравится Индиан-Уэллс, хотя в прежние годы он «ненавидел» этот турнир. «Я действительно полюбил этот турнир. Первые пару раз, когда приезжал сюда, думал, что, во-первых, приехать сюда — это катастрофа. Летишь в Лос-Анджелес, у тебя безумно долгий перелёт, а ты ещё даже не на месте. Чтобы приехать сюда, тратишь ещё два с половиной, а то и четыре часа, в зависимости от пробок. Первые два раза, когда приезжал сюда, это была пустыня, нечем заняться. В первый раз, когда приехал сюда, я сильно заболел. У меня был мононуклеоз. Я был такой: вау, я действительно ненавижу этот турнир, словно бы его не понимаю, хотя все отзывались о нём так хорошо. А теперь я просто обожаю его.

Я открыл для себя столько всего интересного. Не люблю гольф, зато здесь есть сумасшедшая гоночная трасса. Это просто невероятно. Поэтому каждый раз стараюсь побывать там хотя бы раз перед турниром. А потом, если турнир не удаётся, я бываю там каждый день. Первые пару лет мы жили в отеле. Теперь у нас есть дом, и это просто приятное чувство. По вечерам мы с командой играем в бильярд, готовим еду. Да, сейчас мне очень нравится приезжать сюда», — признался Даниил.