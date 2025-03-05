«Хочу наконец выиграть этот турнир». Соболенко готовится к ренессансу в Индиан-Уэллсе

Арина Соболенко после неудач в Дохе и Дубае перезагрузилась и прилетела в Индиан-Уэллс, где готова начать поход за титулом.

Перед стартом турнира первая ракетка мира провела пресс-конференцию, в начале которой призналась в любви к американскому «тысячнику».

– Я люблю этот турнир, не зря его называют «Теннисным раем». Всё действительно ощущается так, словно в раю. Ещё турнир зовут «пятым Шлемом», так что я очень рада вернуться сюда. Надеюсь пройти как можно дальше.

— В этом году здесь поменяли покрытие. Как это ощущается?

— Мне нравятся корты. Они стали чуть быстрее – что хорошо для меня, правда? Пока всё отлично. Поделюсь впечатлениями после своего первого матча. Надеюсь, мне всё ещё будет нравиться покрытие (улыбается).

— На ближневосточной серии турниров вы сказали, что теннисный сезон – это марафон. Как ваше настроение после нескольких неудачных выступлений подряд?

— На протяжении трёх лет я не могла успешно выступить на Ближнем Востоке. Но это хорошая проблема: я далеко проходила на Australian Open и именно из-за этого каждый раз была истощена по ходу ближневосточных турниров. Я чувствовала себя уставшей и приболевшей. Считаю, что февраль не мой месяц.

— Удалось ли вам оставить позади разочарование на Australian Open? Чувствуете себя перезарядившейся? Это станет для вас мотивацией, которую вы будете использовать на ближайших турнирах и на «Шлемах» летом?

— Да, точно да. Подобные поражения всегда мотивируют меня на то, чтобы усердно работать. Это воспоминание стало одним из самых тяжёлых, но оно позади. Теперь я готова брать реванш, если мне выпадет такая возможность (улыбается).

— Ещё немного об этом: как долго вам пришлось приходить в себя после Мельбурна? Вы были очень эмоциональны в тот вечер.

— Да.

— Стало ли это самым тяжёлым из тех, которые вам приходилось переживать?

— У меня было много неудачных поединков в прошлом, но, честно говоря, принять это поражение оказалось труднее всего. Это заняло у меня неделю или даже чуть больше, чтобы перестать думать о том матче и пойти дальше.

Теперь могу сказать, что этот урок пройден и он остался в прошлом. Хорошо иметь такие непростые поражения, потому что после них ты начинаешь играть гораздо лучше.

— Мэдди [Мэдисон Киз] рассказала, что после Австралии её взгляды полностью поменялись, в более взрослом возрасте она делает всё иначе, включая, как она выразилась, поиск психологической консультации. Вы когда-нибудь думали о том, чтобы полностью перезагрузиться и обратиться за помощью?

— Я работала с психологом уже четыре-пять лет, поэтому многому научилась в этой области. В моей жизни было много сложных ситуаций, с которыми я неплохо справилась самостоятельно.

Я тот тип людей, который лучше справляется с трудностями сам, нежели с чьей-то помощью. Но я никак это не оцениваю. Всё зависит лишь от того, какие мы и какие у нас потребности.

У меня есть моя прекрасная команда, которая также является моей семьёй, и они – моя главная поддержка. Так что мне не нужен человек извне, чтобы справиться с трудностями.

Но здорово, что она [Мэдисон] осознала, что нуждается в помощи, и попросила её. Это отлично. Для неё попросить помощи – это лучший вариант, для меня – нет. Мы все разные, и это ни хорошо, ни плохо.

Арина Соболенко и Мэдисон Киз в финале Australian Open — 2025 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

— Вы сказали, что февраль – это не ваш месяц. Сейчас, когда этот месяц закончился, что вы делаете, чтобы оставить всё позади и напомнить себе, кто вы и на что способны?

— Я просто говорю себе: «Слушай, что бы ни случилось, мы просто оставляем это в прошлом и идём вперёд». Я выхожу на корт и усердно тренируюсь, чтобы улучшить компоненты, которые до этого не работали.

Как спортсмен ты учишься делать свою память короче, и, я бы сказала, это довольно легко сделать.

— Как вам вечеринка после церемонии «Оскар», процесс подготовки к ней и всё такое? Вам нравится эта часть жизни вне корта?

— Это был классный опыт, совершенно отличающийся от того, чем мы занимаемся. Все нарядные, выглядят шикарно и красиво. Было здорово побывать в другой обстановке и повеселиться за пределами тяжёлой работы на корте.

Я такое очень люблю. Считаю, что для баланса нужно иметь жизнь вне работы, не погружаться в рабочую среду настолько сильно, чтобы не сойти с ума и не перегореть. Мне нравится эта нетеннисная часть жизни.

— Вы несколько раз были в Индиан-Уэллсе, доходили здесь до финала. Что будет значить для вас, если в этом году вам удастся поднять трофей над головой?

— Это будет значить многое, потому что тот финал, в котором я уступила Елене, был очень сложным. Было ощущение, будто я сама проиграла тот матч. Допустила слишком много невынужденных ошибок и позволила игре складываться удобным для неё [Елены] образом.

И победа значила бы многое, потому что у меня случалось много странных вещей в Индиан-Уэллсе, и я хочу наконец выиграть этот турнир. Было бы невероятно иметь такой красивый трофей у себя дома (улыбается).

— Теннис прекрасен, но он включает в себя ещё и скучную, монотонную работу. Какова здесь роль смеха и юмора? И кто самый забавный игрок в туре?

— Кто самый весёлый в туре? Думаю, Онс [Жабер] очень смешная. И ещё назову [Григора] Димитрова. Вообще, в каждом из нас есть забавные черты, поэтому сложно выбрать одного человека.

И в целом веселиться очень важно. Как я и сказала, всё сводится к жизненному балансу, и нужно искать равновесие между теннисной жизнью и весельем, чтобы на корте не сойти с ума.

— Азартные игры сейчас выходят в теннисе на передний план, и оба тура зависят от них, чтобы помочь своим игрокам зарабатывать. Но у них есть и свои недостатки, в том числе мы их видим в социальных сетях. Как считаете, азартные игры всё же вредны или полезны для спорта?

— Я предпочту пропустить этот вопрос. Сейчас у меня нет на него ответа.

— Вы были на вечеринке WTA в Лос-Анджелесе. Что бы вам хотелось видеть после обновления бренда тура?

— Больше веселья и структуры, например, как нас преподносят. Хочется, чтобы больше демонстрировали нас как личностей, чтобы люди видели, кто мы такие за пределами корта.

Ещё хотелось бы, чтобы в публикациях с нами выбирали наиболее удачные фотографии, где мы не выглядим ужасно и уродливо (смеётся).

Думаю, это обновление, которое очень нужно было теннису. Надеюсь, что это хороший старт для нашего вида спорта, чтобы развиваться и становиться ещё лучше.