Сафиуллин в Индиан-Уэллсе одолел американского гиганта. Медведев и Мирра узнали соперников

В ночь с 5 на 6 марта мск в Индиан-Уэллсе начался супертурнир с участием ведущих теннисистов и теннисисток. Обе одиночные сетки рассчитаны на 96 игроков, так что сеяные, как обычно в таких случаях, начнут борьбу со второго круга. В первый игровой день прошли матчи первого раунда в мужской и женской сетках. Причём у мужчин на корт выходили теннисисты, попавшие в верхнюю половину сетки, а у женщин — представительницы нижней половины.

Роман Сафиуллин, занимающий 69-е место в рейтинге ATP, играл с бывшей 17-й, а ныне 114-й ракеткой мира Райлли Опелкой из США. В прошлом году Сафиуллин впервые выиграл матч в основной сетке Индиан-Уэллса. Достижения Опелки, чей рост составляет 211 см, здесь весомее. В 2022-м американец дошёл тут до четвёртого круга. Ну а сезоны 2023 и 2024 годов Райлли, на которого свалились травмы, фактически пропустил, лишь изредка появляясь на кортах.

В первом сете Сафиуллин уступал 2:5 с брейком, и казалось, что ему будет сложно выиграть матч без потери партии. Но Роман сумел это сделать. Во второй половине сета россиянин взял пять геймов подряд, не позволив Опелке подать на партию при 5:3. В трёх своих геймах на этом отрезке Сафиуллин проиграл лишь одно очко — 7:5 за 42 минуты.

Во втором сете Опелка мог повести с брейком, но упустил два брейк-пойнта в восьмом гейме — 4:4. После этого россиянин дожал американца. В девятом гейме Роман выдал брейк под ноль, а в 10-м с первой же попытки подал на матч — 7:5, 6:4 за 1 час 27 минут. Опелке не помогла даже мощная подача (12 эйсов). Он допустил слишком много неточностей (35 невынужденных ошибок за матч против всего 17 виннеров).

Эта победа стала для Сафиуллина первой в сезоне на уровне основных сеток турниров ATP. До этого Роман потерпел пять поражений в пяти матчах (в Гонконге, Аделаиде, на Australian Open, в Дохе и Дубае). Во втором круге он сразится с итальянцем Лоренцо Музетти (15).

Также сегодня определился соперник Даниила Медведева. Во втором раунде двукратный финалист Индиан-Уэллса сыграет с китайцем Бу Юньчаокэтэ, занимающим 71-е место в рейтинге ATP. Бу победил 19-летнего американца Нишеша Басаваредди (WC) — 7:5, 6:4.

В женской сетке Камилла Рахимова, 75-я ракетка мира, вышла на корт с американкой Кэролайн Доулхайд, располагающейся двумя строчками выше. Рахимова дебютировала в основной сетке Индиан-Уэллса, после того как трижды подряд проигрывала на старте квалификации. Доулхайд же год назад остановилась в третьем круге и повторила свой лучший результат на турнире.

В этом матче Рахимова так и не нашла свою подачу. Первая проходила у неё лишь в 45% случаев. Во многом из-за этого россиянка потерпела поражение. В стартовом сете Камилла уступала 1:5. На этом отрезке она ни разу не удержала подачу, а сама ответила лишь одним брейком. В шестом гейме, правда, Рахимова была близка ко во второму брейку, но упустила все четыре брейк-пойнта. Доулхайд уверенно забрала первую партию — 6:2 за 38 минут.

Во второй партии борьба была не в пример упорнее. В начале сета теннисистки обменялись брейками, а в восьмом гейме Рахимова под ноль взяла чужую подачу — 5:3. Однако подать на партию Камилла не смогла, а на тай-брейке Доулхайд оказалась сильнее, использовав первый же матчбол — 6:2, 7:6 (7:3) за 1 час 47 минут.

Нельзя не отметить, что первая ракетка России Мирра Андреева узнала, с кем будет играть во втором круге. Соперницей 17-летней Андреевой станет бывшая российская, а ныне французская теннисистка Варвара Грачёва, сменившая спортивное гражданство в 2023 году. В первом раунде Грачёва, замыкающая топ-70 мирового рейтинга, одержала волевую победу над получившей уайлд-кард двукратной чемпионкой Уимблдона Петрой Квитовой, вернувшейся в спорт после беременности и рождения ребёнка, — 4:6, 6:3, 6:4.

В ночь с 6 на 7 марта мск в Индиан-Уэллсе завершится первый круг, по итогам которого все сеяные узнают имена своих соперников. За всеми событиями турнира следите на «Чемпионате».