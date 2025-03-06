«Мне неважно, какой «Шлем» выиграть». Мирра в хорошем настроении готовится к Индиан-Уэллсу

Мирра Андреева приехала в Индиан-Уэллс в очень хорошей форме: сразу после победы на «тысячнике» в Дубае и дебюта в топ-10 рейтинга. В прошлом году Солнечный дубль выдался для юной россиянки неудачным: в Индиан-Уэллсе Мирра проиграла в первом круге, а в Майами и вовсе не приехала из-за травмы запястья.

Теперь всё иначе. И 17-летняя россиянка готова показать всё, на что она способна.

— Вам почти 18 лет, за вашими плечами – титул на турнире серии WTA-1000, дебют в топ-10 рейтинга. Вас ещё можно считать игроком, подающим надежды? Или вы уже прошли этот этап?

— Что ж, я не знаю. Да, мне скоро 18, так что, увы, я становлюсь взрослой женщиной (смеётся). Но правда, не знаю, могу ли себя назвать игроком, подающим надежды.

— Значит, вы уже прошли этот этап?

— Да, конечно. Я очень рада этому. Как и говорила, я становлюсь старше и, надеюсь, умнее (улыбается).

— Вы только что взяли титул в Дубае. Как вы перезагружаетесь после таких турниров?

— Мне нравится думать, что произошло то, что должно было, и моя победа в Дубае ощущалась замечательно. Много адреналина и счастья после выигранного турнира. Но прошло уже две недели – может даже больше – и теперь мне нужно готовиться к новым соревнованиям и показать на них свой лучший теннис.

Я постараюсь выиграть этот турнир [в Индиан-Уэллсе] и сделать всё возможное. Посмотрим, что из этого выйдет. Но сейчас мне хочется оставить Дубай немного позади и двинуться дальше, потому что всё уже случилось, и теперь мне необходимо готовиться к новым матчам и турнирам.

Мирра Андреева с трофеем турнира в Дубае Фото: Robert Prange/Getty Images

— Поскольку вы являетесь молодым игроком в туре, чувствуете ли особую ценность того, что рядом с вами находится такой человек, как Кончита Мартинес? За пределами корта она наставляет вас так же, как и во время работы и тренировок?

— Конечно. Иметь такого человека, как она, это что-то очень особенное. Год назад я видела её здесь, но мы ещё не были знакомы. Я просто ловила на себе взгляд женщины, которая улыбалась, здоровалась. Я думала: «Ладно, кто это?». Почему она так дружелюбна и приветлива? Через какое-то время я поняла, что это Кончита Мартинес, и тоже стала здороваться в ответ.

Чуть позже у меня появился шанс поработать с ней. С того момента, с самого первого нашего турнира, со мной чувство, будто я знаю её очень давно. Я чувствую себя естественно, когда мы на корте и за его пределами.

Скоро будет год нашей совместной работы, но она уже дала мне столько советов и опыта. Я просто надеюсь, она чувствует то же, что и я.

Так что для меня очень ценно работать с ней. Надеюсь, впереди у нас ещё много лет сотрудничества.

— Что бы вы назвали главной причиной вашего роста в этом сезоне, учитывая тот факт, что вы выиграли крупнейший титул в карьере? Это связано с психологией, физикой или чем-то за пределами корта?

— Всё вместе, так как если ты талантлив, но слаб в ментальном плане, то ты не сможешь быть на вершине. Или если ты очень силён психологически, но не талантлив или ошибаешься в самых важных розыгрышах, то стать лучшим тоже не получится.

Что касается меня, я очень много работала над тем, чтобы стать психологически сильнее. Ещё мы с Кончитой улучшали мою игру на подаче, в розыгрышах, на задней линии. Я считаю, что упорный труд приносит свои плоды.

Конечно, мы продолжим работать и становиться лучше. Но лично я много трудилась над разными аспектами, и я считаю, что это мне помогло.

— На Олимпиаде в прошлом году вы встали в дуэт с Дианой Шнайдер. Как это случилось? Вам нравится играть пару на протяжении года? Вы выступаете вместе на этом турнире?

— Да, мы сыграем тут. Знаете, в Дубае мы не сыграли не из-за того, что, например, хотели взять паузу. Мы просто забыли записаться (улыбается). Это второй раз, когда мы допускаем подобную ошибку. Так что нам нужно ещё поработать над этим.

Но мне очень нравится играть с ней пару. Чувствую классную «химию» между нами на корте, и мы получаем от этого удовольствие. Так что мы продолжим играть крупные турниры, а потом обсудим, на каких соревнованиях сыграем только одиночку, а куда заявимся в пару.

Надеюсь, ей так же весело на корте, как и мне. Надеюсь, мы продолжим играть вместе и наслаждаться этим.

— Возвращаясь к титулу [в Дубае], о чём вы говорили с Кончитой после победы? Что, по её мнению, вам удалось, а что она ещё хотела бы видеть в будущем?

— Безусловно, она очень гордилась мной, и мы классно провели время после матча. После игры я пообщалась с прессой, провела восстановительные процедуры, и мы пошли в ресторан поужинать и просто пообщаться. Хотели обсудить всё, что случилось на корте. Мне также было интересно, как она себя ощущала в тот момент, нервничала ли она по ходу финала. Так что мы отлично провели время за разговорами и обсуждением наших чувств.

Первая вещь, которую она мне сказала: «Мирра, я очень горжусь тобой, так держать». Я ей очень благодарна за ту работу, которую она проделала со мной в Дубае.

Я знаю, что порой со мной непросто, однако она всегда меня выдерживает, понимает и поддерживает.

Она мне не говорила о том, что ещё я могла бы сделать, потому что мы продолжаем работать и развиваться. Но я спрошу её об этом.

— Переживала ли она за вас?

— Да (улыбается). Я ей сказала о том, что внешне она выглядела очень спокойной. Но она сказала, что начала нервничать при счёте 0:2, 0:30 и подумала: «Хм, не лучшее начало». Так что да, по её словам, в какой-то момент она запереживала, однако её быстро отпустило.

— Если бы вам нужно было назвать одно своё лучшее качество как теннисистки, что бы это было? И если бы вас попросили взять только один «Шлем», который вы можете взять, какой турнир вы хотели бы выиграть больше всего?

— Мне неважно, какой турнир «Большого шлема» выигрывать, потому что они все прекрасны. Иметь один «Шлем» – это уже здорово, поэтому мне непринципиально, какой из них. Но, конечно, здорово будет выиграть все.

Что насчёт первого вопроса. Может, если бы у меня был ответ, я бы его озвучила, но что, если другие игроки послушают, а я скажу, что, например, хороша в передвижении по корту, тогда они станут играть в середину корта и не будут заставлять меня бегать. Так что я придержу этот ответ у себя.

— Никому [из игроков] нет дела до медиа (смеются).

— А что, если да?

Думаю, я хорошо играю на задней, стараюсь улучшить действия в розыгрышах для пары. Начинаю чувствовать себя увереннее, выходя к сетке во время одиночного матча. Стараюсь делать это чаще и заставлять себя идти вперёд, завершая розыгрыши у сетки. Я много над чем поработала: над подачей, агрессивностью, обороной. Так что мы продолжаем эту работу.

— Что вы знали о Кончите перед тем, как начали с ней работать? Видели ли вы финал Уимблдона [1994 года, когда победила Мартинес]?

— Я посмотрела этот финал только после того, как мы начали сотрудничать. Но, если честно, до этого я знала, кто такая Кончита Мартинес, однако если бы я увидела её просто на улице, то сразу не узнала бы, так как слабо помнила, как она выглядит.

Поэтому я и удивилась, почему какая-то женщина смотрела на меня и улыбалась год назад в Индиан-Уэллсе. Но, конечно, имя её я знала. После начала совместной работы я посмотрела тот финал Уимблдона, после чего сказала ей об этом, а она немного покраснела. Думаю, её это обрадовало. И играла она тогда неплохо, кстати.

После этого я посмотрела ещё несколько её матчей, не помню точно каких, однако это были те, где она уступала в полуфинале. Она тогда сказала: «Нет, нет, не смотри эти матча». Но я всё равно продолжила.

Могу сказать, что играла она здорово (улыбается).