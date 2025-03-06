«Женщины этого не заслуживают». Решение по призовым в Индиан-Уэллсе вызвало вопросы

Неравные призовые в мужском и женском теннисе – бурная тема для дискуссий в последние годы. Одинаковые деньги представителям ATP и WTA уже давно платят турниры «Большого шлема», хотя парням часто приходится играть изнурительные матчи из пяти сетов.

До недавних пор подобная практика наблюдалась на престижных соревнованиях в Индиан-Уэллсе, но там впервые за 14 лет решились на перемены. Неужели наблюдается тренд на ещё бо́льшую дифференциацию доходов в мужском и женском турах?

В Индиан-Уэллсе в этом году призовые у мужчин будут больше, чем у женщин. Разница между призовыми чемпионов составит почти $ 77 тыс.

Титул $ 1 201 125 $ 1 124 380 Финал $ 638 750 $ 597 890 Полуфинал $ 354 850 $ 332 160 Четвертьфинал $ 202 000 $ 189 075 Четвертый круг $ 110 250 $ 103 225 Третий круг $ 64 500 $ 60 400 Второй круг $ 37 650 $ 35 260 Первый круг $ 25 375 $ 23 760

В прошлый раз неравные призовые на калифорнийском супертурнире были в 2011-м, но по необычной системе. Тогда с первого круга до четвертьфинала больше платили мужчинам, а с полуфинала до титула – женщинам. Сейчас на всех стадиях преимущество у мужчин. Прошлогодние чемпионы Карлос Алькарас и Ига Швёнтек в случае защиты титулы получат разные суммы.

Карлос Алькарас и Ига Швёнтек — прошлогодние чемпионы Индиан-Уэллса Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Разница не такая уж большая – всего 10%, поэтому каких-то особых претензий со стороны теннисисток не наблюдается. Но Индиан-Уэллс давно позиционирует себя как лучший турнир после «Шлемов». Одну из главных мэйджорных традиций с равной оплатой представителям обоих полов в Калифорнии при этом зачем-то нарушили – организаторы пока не называли причин.

Стоит отметить, что мужчины получают больше призовых почти на всех турнирах категории 250 и 500. Это давно устоявшаяся общепринятая практика. Даже на «Мастерсах» (у женщин такие турниры называются «тысячниками) ситуация аналогичная.

До недавнего времени одинаковые деньги платили только в Индиан-Уэллсе, Майами и Мадриде. Возможно, организаторы «Мастерса» и «тысячника» в Майами, который всегда рассматривается в паре с калифорнийским предшественником и дополняет так называемые турниры Солнечного дубля, тоже вскоре удивят и сообщат, что в этом году мужчины получат больше девушек. А затем их примеру последуют в столице Испании.

На остальных «Мастерсах» и «тысячниках», которые проходят в одной локации, вообще нет никакого равенства. На некоторых разница практически двукратная. Например, в Цинциннати чемпион Янник Синнер в прошлом году получил $ 1,05 млн, а обладательница титула в женском разряде Арина Соболенко заработала чек всего на $ 523,5 тыс. Аналогичные деньги достались Алексею Попырину и Джессике Пегуле в Монреале и Торонто соответственно – лучшим на турнирах данной категории в Канаде.

Арина Соболенко и Янник Синнер Фото: Daniel Pockett/Getty Images

Чемпион грунтового «Мастерса» в Риме Александр Зверев получил € 963,2 тыс. Победительница женского разряда Ига Швёнтек в столице Италии заработала почти в полтора раза меньше – € 699,7 тыс. Хотя до этого в Мадриде Швёнтек забрала те же € 963,2 тыс. – как и обладатель титула у мужчин Андрей Рублёв.

В любом случае проблема равенства призовых в мужском и женском теннисе никуда не делась, а дискуссия только обострилась в последние дни.

Олимпийский чемпион, победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников считает, что женщины не заслуживают равных призовых с мужчинами в теннисе.

«Я болею за всех наших девушек и стараюсь смотреть их игры. Но специально смотреть матчи 1-го, 2-го, 3-го тура у меня нет желания – разве что в редких случаях. Заслуживают ли женщины равной оплаты труда? Нет, конечно, они этого не заслуживают. Далеко за примером ходить не надо: откройте прошлогодний «Ролан Гаррос» – матч четвёртого круга между Игой Швёнтек и нашей Насти Потаповой. Матч игрался в разницу € 200 тыс. К сожалению, Настя всего лишь за два сета выиграла девять розыгрышей. Понимаете? И матч длился 40 минут. А если брать параллель с мужчинами, то они играли по четыре-пять часов ровно за те же деньги. Где справедливость? Может ли в перспективе оплата труда стать равной? Нет, конечно», – цитирует Кафельникова «РИА Новости».

Точка зрения Кафельникова действительно во многом обоснована. Мужской теннис объективно приковывает к себе больше внимания. Матчи ATP могут похвастаться лучшими телевизионными рейтингами, кажутся более динамичными для зрителя. Кафельников упомянул встречу между Игой Швёнтек и Анастасией Потаповой (6:0, 6:0) в четвёртом круге «Ролан Гаррос», когда полька очень быстро повесила россиянке две «баранки» на своём любимом грунтовом покрытии. Да, такую игру нельзя назвать украшением спорта. С другой стороны, у мужчин тоже далеко не все матчи проходят в упорной борьбе. Самую короткую встречу в истории тенниса провели именно парни – на престижном «Мастерсе» в Майами финн Яркко Ниеминен «убрал» австралийца Бернарда Томича менее чем за полчаса.

Можно вспомнить и последний ТБШ Australian Open – 2025. Американка Мэдисон Киз сенсационно взяла титул, переиграв первую ракетку мира Арину Соболенко в упорном трёхсетовом финале. В то же время решающий матч у мужчин получился откровенно проходным. Первая ракетка мира Янник Синнер в трёх партиях буднично победил вторую Александра Зверева, не дав сопернику заработать хотя бы один брейк-пойнт. Конечно, это следствие доминирования Синнера над всеми остальными (как минимум на харде), но интересным от этого мужской теннис не становится. Та же Киз заслужила свои $ 2,2 млн ничем не меньше Янника, подарив зрителям зрелище и драму не только в финале, но и как минимум в предыдущих противостояниях с Игой Швёнтек и Еленой Рыбакиной.

Мэдисон Киз выиграла Australian Open в драматичной борьбе Фото: Darrian Traynor/Getty Images

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль не является сторонником позиции Кафельникова и считает, что легендарная американка Билли Джин Кинг не зря годами лоббировала равенство призовых для мужчин и женщин в теннисе.

«Я точно не лицемер. Мне не нравится быть таким и говорить простые вещи. Возможности должны быть равными. Несправедливость в том, что нет равных возможностей. Если вы меня спросите, являюсь ли я феминистом, то скажу, что да. Если вы считаете, что феминизм заключается в равных возможностях для мужчин и женщин, то я феминист. Но, знаете, это понятие воспринимается слишком категорично», — приводит слова Надаля Daily Express.

Советский и российский теннисист, заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук не согласен со словами Кафельникова о том, что женщины не заслуживают равных призовых с мужчинами в теннисе.

«Нужно перевернуть страничку на 50 лет назад, когда уравняли призовые между мужчинами и женщинами. Была большая деятельность Билли Джин Кинг, она в конце концов добилась. Аргументы были разные, но общество вынесло вердикт о равенстве призовых. Один из аргументов — природная красота и прелесть женского тенниса. И до Кафельникова я не слышал, чтобы эту тему поднимали. Он всё-таки молодой, все эти вопросы звучали ещё раньше, до него. Вроде аргументы в пользу неравенства есть — мужской теннис более атлетичный, мощный. Но многие ходили на Серену Уильямс, она была лидером, на Шарапову, Курникову, хоть она ничего из великого не выиграла. Люди ходят, в этом виде спорта есть другие прелести. Я бы не стал поддерживать Кафельникова, пока не скопилось общественное мнение, кроме него одного», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Мнение Кафельникова действительно является прагматичным и основано на принципах коммерции – мужской теннис популярнее, поэтому логично платить представителям ATP больше денег. К тому же на «Шлемах» им нужно тратить больше сил, добывая победу в трёх сетах. С ним солидарен победитель двух турниров «Большого шлема» в парном разряде, советский и российский теннисист Андрей Ольховский, который прокомментировал слова Евгения Кафельникова о неравенстве призовых у мужчин и женщин.

«Любой продукт в современном мире представляет какой-то коммерческий интерес. Если один продукт покупают больше, чем другой, они не могут стоить одинаково. Вот вам и ответ. Просто современные тенденции таковы, что все должны быть равны. Я всё это понимаю, но продукт есть продукт. Если он приносит большую прибыль, то и те, кто его производит, должны зарабатывать больше. Теннис — это бизнес. Если это бизнес, то он должен приносить доход», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Аналогичной позиции придерживается чемпион Итогового-2009 Николай Давыденко. Недавно, ему за это жёстко досталось от Арины Соболенко.

«Пошёл ты, Давыденко! (сказала на английском и показала средние пальцы). Ну а что? Как он может такое говорить? (смотрит на свою команду). Хорошо, мы должны согласиться, что мужской уровень всегда будет выше только из-за физических данных. Но это не значит, что женщины не работают так же, как мужчины. И я думаю, что мы жертвуем гораздо больше, чем в мужском теннисе», — сказала Соболенко на YouTube-канале «Всем теннис с Павлом Кислым».

Сидевшая рядом Паула Бадоса поддержала свою подругу.

«Я согласна, что женщины работают не меньше мужчин. Ладно, на «Больших шлемах» они действительно играют пять сетов и прилагают больше усилий. Но 90% года мы делаем одно и то же. И женщины рожают детей, чего они никогда не сделают», — сказала Бадоса.

Феминистская позиция Рафаэля Надаля тоже может найти понимание. Теннис – единственный вид спорта, где женщины имеют сопоставимую популярность с мужчинами. Теннисистки Мария Шарапова и Серена Уильямс стали культовыми фигурами на мировом уровне на уровне Надаля, Роджера Федерера, Новака Джоковича. В тех же футболе, баскетболе, боксе и многом другом ничего подобного нет – суперзвёздами первой величины являются парни, доходы которых на порядок выше девушек.

Что можно сказать в итоге? Организаторы каждого турнира сами вправе решать, какие призовые стоит платить мужчинам и женщинам. Аргументы по поводу оправданности больших выплат парням не выглядят безосновательными, но в то же время явного ущемления девушек на их фоне тоже не должно происходить. Прямо сейчас на Индиан-Уэллсе разница призовых составит всего 10%. Вполне умеренный показатель, который не вызвал резкого недовольства теннисисток, но ожививший дискуссию о равноправии в экспертной среде. Это значит, что проблема в полной мере не решена и над ней ещё предстоит работать в будущем.