Потапова — во втором круге Индиан-Уэллса. Анастасия попала на сенсационную чемпионку AO

Полина Кудерметова тоже выиграла первый матч, и теперь её ждёт дерби. А Мирра и Диана потерпели неудачу в паре.

В ночь с 6 на 7 марта мск в Индиан-Уэллсе проходили заключительные одиночные матчи первого круга. В женской сетке одной из игр, поставленных первым запуском, оказалась встреча 21-летней россиянки Полины Кудерметовой, замыкающей топ-60 рейтинга WTA, и американки Клэр Лю, располагающейся в конце третьей сотни. Кудерметова-младшая во второй раз в карьере играла в основной сетке турнира категории WTA-1000, причём её дебют завершился сокрушительным поражением (0:6, 0:6) от Дарьи Касаткиной в Дохе, а Лю в Индиан-Уэллсе дважды доходила до второго круга.

На протяжении всего матча обе теннисистки испытывали большие проблемы на подаче. В этой встрече было сыграно 18 геймов, и лишь в четырёх из них не было брейк-пойнтов. Сильнее оказалась Кудерметова, которая из 15 брейк-пойнтов отыграла 13. В первом сете россиянка уступала 0:3 с брейком, но смогла сравнять счёт, а в концовке собралась, сделала брейк под ноль и подала на партию — 6:4 за 52 минуты.

Второй сет Полина взяла ещё более убедительно. Она начала с 5:0 с тремя брейками, затем немного забуксовала и не подала на матч (соперница избежала «баранки»), однако со второй попытки добилась своего. В восьмом гейме Кудерметова, отыграв четыре брейк-пойнта, использовала второй матчбол — 6:4, 6:2 за 1 час 36 минут.

Во втором раунде Кудерметова сыграет с соотечественницей Екатериной Александровой, посеянной под 20-м номером.

Старшая сестра Полины Вероника Кудерметова, 51-я ракетка мира, противостояла 79-му номеру рейтинга WTA румынке Жаклин Кристиан. Лучшим результатом Кудерметовой в Индиан-Уэллсе является четвертьфинал, куда она дошла в 2022 году. Кристиан же впервые в попала в основную сетку этого «тысячника». А вот в личных встречах преимущество было у румынки (2-1), выигравшей, в частности, четвертьфинал Линца-2021 (6:3, 7:6 (7:5)).

Отчётный матч Кудерметова начала с брейка, который затем подтвердила — 2:0. Развить успех россиянка не смогла; мало того, она получила скрытую «баранку». Ни одного из этих шести геймов Вероника не отдавала без борьбы, однако её соперница в нужные моменты действовала чуть точнее — 6:2 за 47 минут.

В начале второго сета преимущество было у Кудерметовой. Она держала подачу, а на приёме выходила на брейк-пойнты, но не использовала их. Как и в первой партии, Кристиан смогла переломить ход игры. Решающим стал брейк в шестом гейме, после которого румынке оставалось лишь взять свои геймы, что она и сделала — 6:2, 6:3 за 1 час 45 минут.

34-й номер рейтинга WTA Анастасия Потапова сражалась с испанкой Джессикой Бузас Манейро, занимающей 57-е место в мировой классификации. Нынешний турнир очень важен для Потаповой, которая в минувшем сезоне дошла до четвертьфинала и, соответственно, защищает большие очки. Что касается Бузас Манейро, то она впервые оказалась в основной сетке на уровне WTA-1000.

Потапова обиднейшим образом проиграла первый сет. После брейка в восьмом гейме (5:3) россиянка имела несколько возможностей выиграть первую партию (и на подаче, и на приёме), но не использовала ни одного сетбола из четырёх. На тай-брейке Бузас Манейро была чуть точнее — 7:6 (7:5) за 1 час 7 минут.

Во второй партии после 2:2 начался фестиваль брейков, оборвавшийся лишь в 10-м гейме. Потапова неожиданно по такой игре под ноль взяла подачу и сравняла счёт по сетам — 6:4 за 39 минут.

В решающей партии испанка в восьмом гейме, как казалось, сделала ключевой брейк — 5:3. Но подать на матч она не смогла и вообще провалила концовку. Забрав четыре гейма подряд, Анастасия отпраздновала волевую победу — 6:7 (5:7), 6:4, 7:5 за 2 часа 41 минуту. Но с подачей нужно что-то делать (восемь двойных ошибок за матч; впрочем, у соперницы их оказалось 12).

Во втором раунде Потапова сразится с американкой Мэдисон Киз (5), которая проведёт первый матч после сенсационного триумфа на Australian Open.

Анна Блинкова, идущая 82-й в рейтинге WTA, вышла на корт с американкой Маккартни Кесслер, 48-й ракеткой мира. Блинкова в сезоне-2024 добралась до третьего круга Индиан-Уэллса, а Кесслер, дебютировав тогда на уровне WTA-1000, проиграла в первом же матче.

В первом сете у Блинковой мало что получалось на корте. Из семи геймов она взяла лишь один. На первой подаче россиянка выиграла только четыре очка из 12 (то есть всего 33%). И Кесслер уверенно забрала партию — 6:1 за 26 минут.

Во втором сете Блинкова в первом же гейме забрала подачу соперницы. Но это фактически был единственный её успех. Следующие четыре гейма Анна проиграла, и вернуться в борьбу ей не удалось. В восьмом гейме она ещё раз отдала подачу, а вместе с ней и весь матч — 6:1, 6:2 за 1 час 2 минуты.

Также свой матч первого раунда проведёт Анна Калинская, в соперницах у которой оказалась американка Алисия Паркс (WC).

В женском парном разряде, куда заявились восемь россиянок, начались матчи первого круга. Мирра Андреева и Диана Шнайдер, которые получили в соперниц опытных Беатрис Хаддад-Майю и Лауру Зигемунд, не смогли выйти во второй раунд. В первом сете россиянки, упустив подачу в пятом гейме, оказались в положении догоняющих, но в восьмом гейме ответили брейком — 4:4. Оставшиеся геймы в этой партии проходили с преимуществом бразильянки и немки, но своё превосходство они доказали лишь на тай-брейке — 7:6 (7:4) за 1 час.

Во втором сете Андреева и Шнайдер взяли реванш. Мирра и Диана начали партию с брейка, а в седьмом гейме ещё раз забрали чужую подачу. При 5:2 они не подали на матч, но уже в следующем гейме под ноль приняли на сет — 6:3 за 45 минут. На тай-брейке до 10 очков, увы, Хаддад-Майя и Зигемунд выглядели лучше — 7:6 (7:4), 3:6, [10:4] за 1 час 58 минут.

Екатерина Александрова и Людмила Самсонова играли с американкой Кэролайн Доулхайд и австралийкой Сторм Хантер. В стартовом сете Александрова и Самсонова почти всё время вели с брейком. В первом гейме они сделали брейк на решающем очке, впоследствии удерживали подачу, но в восьмом гейме всё же позволили соперницам отыграться — 4:4. Несмотря на эту локальную неудачу, Екатерина и Людмила дожали американско-австралийскую пару. Они вновь добились брейка на решающем очке, а сразу после этого под ноль подали на партию — 6:4 за 38 минут.

Во втором сете Доулхайд и Сандерс оказали ещё более упорное сопротивление. В первой половине партии теннисистки обменялись брейками — так счёт стал 2:2. В пятом гейме Александрова и Самсонова упустили четверной брейк-пойнт и чуть было не поплатились за это. Американка и австралийка были в шаге от того, чтобы сравнять счёт по сетам, однако в 12-м гейме россиянки сумели спастись с тройного сетбола и перевели партию в тай-брейк. Там Екатерина и Людмила реализовали первый же матчбол — 6:4, 7:6 (7:4) за 1 час 34 минуты.

Во втором круге Александрова и Самсонова сыграют либо с олимпийскими чемпионками Сарой Эррани и Жасмин Паолини, имевшими третий номер при посеве, либо с американско-голландским тандемом Айша Мухаммад/Деми Схурс.

Супертурнир в Индиан-Уэллсе закончится 16 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».