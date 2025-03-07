«Это так жестоко». Скандальный Кирьос излил душу после снятия в Индиан-Уэллсе

Планам Ника Кирьоса вернуться на топ-уровень нанесён новый удар. Финалист Уимблдона 2022 года на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе был вынужден досрочно закончить борьбу в матче первого круга с Ботиком ван де Зандсхулпом. Кирьос, который из-за травмы запястья и других повреждений проводил лишь третий поединок в одиночном разряде в этом сезоне и четвёртый – за последние 26 месяцев, снялся, уступая в счёте 6:7 (7:9), 0:3.

Австралиец начал матч хуже соперника, уступая 1:4 с двумя брейками. Однако сумел отыграться и даже заработал сетбол на тай-брейке. Ван де Зандсхулп всё же победил на этом тай-брейке, а во втором сете взял первые три гейма. Тут Ник запросил медицинский тайм-аут, и вскоре стало ясно, что продолжать игру он уже не может. Осознав это, теннисист расплакался.

Ник Кирьос плачет Фото: Кадр из трансляции

Кирьос известен своим эпатажным поведением на корте и за его пределами. Подробнее о скандальных инцидентах с участием австралийца читайте в отдельных материалах.

Но сейчас Ника остаётся лишь пожалеть. Подобных ударов со стороны судьбы он не заслуживает. «Если честно, я не был уверен в том, что смогу сыграть сегодня. Два дня назад на тренировке мне пришлось прервать упражнение, потому что я почувствовал боль в запястье. Я чувствовал, что можно выходить на корт. Но становилось всё хуже и хуже. И да, я стал испытывать острую боль в запястье.

Уровень игры был приличный, я играл в очень хороший теннис. Первый сет был интересный, я мог бы легко взять эту партию. Не знаю, мог ли я что-то изменить в своей подготовке. Не знаю. Да, позавчера я был отброшен назад», — проговорил расстроенный Кирьос на послематчевой пресс-конференции.

Ник Кирьос на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе в 2025 году Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Какие мысли проносились в голове у Ника, когда он пытался принять случившееся? «Больше думаю о том, сколько работы я проделал, чтобы вернуться. А теперь понимать, что это не так… Я могу играть, есть проблески хорошего тенниса, в который я всё ещё могу играть. Этот процесс, вероятно, был одним из самых больших вызовов, с которыми я сталкивался в своей жизни. В реальности всё не так уж плохо, но для моей теннисной карьеры это, безусловно, важнейший момент. Я уже не могу ничего не делать, чтобы вернуться и играть.

Не хочу испытывать ту боль, которую чувствовал. Я не против проиграть матч. Я много раз проигрывал в своей карьере. Но тут всё дело в том, сколько работы я проделал, а в запястье всё равно сильный дискомфорт. Наверное, поэтому я немного расстроился под конец, ведь это один из моих любимых турниров. Даже после Australian Open не был уверен, что буду играть дальше. Но этот турнир всегда был одним из тех, на которых мне хочется играть. Мне здесь нравится. У меня здесь столько хороших воспоминаний. Это один из лучших турниров.

После Australian Open я только и делал, что восстанавливался, тренировался, а потом пытался подготовиться к этому турниру. Я хорошо тренировался. Буквально на предпоследнем очке на тренировке я пробил с форхенда — и почувствовал резкую боль. Пришлось прекратить игру. Не знаю, мы с командой пытаемся понять, найти способ, чтобы хотя бы просто заканчивать такие матчи. Например, мне бы очень хотелось закончить этот поединок — пусть даже проиграть, — чтобы сказать: ну, я вышел и играл с очень хорошим теннисистом, у меня были шансы, сетболы и брейк-пойнты. А сейчас, если я не заканчиваю матчи, это становится проблемой», — поведал спортсмен.

Журналисты поинтересовались у Кирьоса, означает ли новое повреждение, что он пропустит «Мастерс» в Майами, и можно ли вообще говорить о каких-то сроках. «Знаете, я пошёл тогда в раздевалку и приложил лёд. Постараюсь сделать всё, что нужно, чтобы восстановиться. Но смотрите, ни у кого в спорте не было «реконструкции» запястья и попыток играть после этого. Были игроки, которым делали операции на запястье. Однако нигде не было так плохо, как в моём случае. Было бы неплохо, если бы кто-то получил такую травму раньше, если бы можно было просто подойти и спросить, мол, вот у меня такие проблемы, как у тебя.

Такое чувство, что это какой-то эксперимент. Мне говорили, что я, возможно, больше никогда не буду играть в теннис. Этот парень (ван де Зандсхулп. — Прим. «Чемпионата») обыграл Алькараса на US Open в трёх сетах, а у меня был сетбол против него в первом сете. Но если я не могу завершать матчи, то это не имеет значения. Сейчас я не слишком уверен насчёт этого. Я даже не… Я не уверен, что будет завтра. Сейчас ощущения довольно болезненные. Посмотрим, как всё пройдёт», — ответил Ник.

Ник Кирьос на Australian Open — 2025 Фото: Kelly Defina/Getty Images

Австралиец дал понять, что, несмотря на все проблемы, ему нравится играть в теннис, которым он, как и все топ-игроки, занимается с детства. «Да, я никогда не был игроком, который выступает круглый год. Но когда я играю, то это обычно лучшие турниры в мире. «Большие шлемы», «Мастерсы», лучшие «пятисотники». Мне очень нравится играть. С семи лет я только и делаю, что играю в теннис. Да, именно на этих турнирах я хотел играть, когда рос. Я смотрел эти соревнования. Так что да, я хочу выходить и соревноваться.

Когда мне сделали операцию полтора года назад, мне не нужно было бы проходить реабилитацию, если бы я не хотел играть. Но я хочу играть. Я знал, что сегодня буду испытывать дискомфорт. Но я вышел на корт. Да, это жестоко, особенно потому, что у меня был такой хороший год (в смысле восстановления. — Прим. «Чемпионата»). Думаю, именно это причиняет мне боль. Душераздирающее чувство — я ведь думал, что всё понял. У меня был потрясающий сезон, я буквально стучался в дверь «Большого шлема»… А потом тебя просто отшвыривает обратно, и начинаешь всё сначала… У меня нет рейтинга на данный момент, я был вне игры полтора года, а теперь пытаюсь вернуться. Трудно не думать о том, как хорошо я играл, а потом… Да, это жестоко», — рассказал Кирьос.

В заключение Ник ответил на вопрос, как на его моральном состоянии сказывается то, что не успел он оправиться от одного повреждения, как тут же возникло новое. «После травмы передо мной открылись разные возможности. В моей жизни было много замечательных вещей, удивительных возможностей, которые открыли передо мной многие двери. Я благодарен за это. Но всё началось отсюда. Всё это было бы невозможно без тенниса. Ничто из того, что я могу сделать для своей семьи, себя, своей команды, в плане путешествий, — ничто из этого не было бы возможным, если бы я не добился тех результатов, которые у меня были. Отстой, я же действительно наслаждаюсь этим видом спорта, у меня с ним отношения любви и ненависти, и это чертовски меня злит. Я хочу играть. Хочу играть.

Былые проблески случились сегодня вечером, когда болельщики просто сходили с ума, а я играл здорово и получал удовольствие от того, что просто нахожусь там. Боль — это, конечно, не очень… Не знаю. Просто буду смотреть вперёд и стараться делать всё как надо. Очевидно, что Майами пройдёт не в лучшие для меня сроки (во второй половине марта. — Прим. «Чемпионата»). Но я заявился туда. Посмотрю, как отреагирует мое запястье. И если уж не в Майами, то буду смотреть вперёд. Я не могу постоянно оглядываться назад и огорчаться. Иначе не знаю, какое удовольствие получу от этого», — заключил спортсмен.