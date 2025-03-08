Медведев начал новый поход за титулом в Индиан-Уэллсе! А Мирра отыгралась с 0:4

В ночь с 7 на 8 марта мск в Индиан-Уэллсе (США) стартовал третий игровой день супертурнира с участием ведущих теннисистов и теннисисток. Свой матч первого круга предстояло доиграть и россиянке Анне Калинской. Напомним, её встреча с американкой Алисией Паркс в предыдущий игровой день была прервана из-за дождя при счёте 2:1 в пользу хозяйки кортов.

Продолжение противостояния получилось интересным. В четвёртом гейме Калинская ушла с трёх брейк-пойнтов, а следом и вовсе взяла чужую подачу — 3:2 в пользу Анны. Оторваться в счёте у неё не получилось. Алисия тут же оформила обратный брейк и в 10-м гейме приняла на сет — 6:4 в пользу Паркс.

Местная любимица продолжала поддавливать противницу и добилась своего. Уже в четвёртом гейме 61-я ракетка мира великолепно сыграла на приёме, сделав брейк под ноль — 3:1. Далее теннисистки удерживали свои подачи, и в итоге Алисия довела начатое до конца. 6:4, 6:3 — именно с таким счётом Паркс одолела Калинскую. Отметим, что для россиянки это уже четвёртое поражение подряд. Американка, в свою очередь, далее сразится с ещё одной нашей соотечественницей Дианой Шнайдер (13).

Свой матч в Индиан-Уэллсе проводил и 69-я ракетка мира россиянин Роман Сафиуллин. В соперниках у него был итальянец Лоренцо Музетти, занимающий сейчас 16-е место в рейтинге ATP. Напомним, на старте супертурнира в Калифорнии наш соотечественник сломил сопротивление Райлли Опелки из США со счётом 7:5, 6:4 за 1 час 27 минут.

По личным встречам было равенство — 1-1. Роман выиграл у итальянца в полуфинале соревнований в Чэнду в 2023 году (6:3, 6:4), а вот итальянец одержал свою победу над оппонентом в прошлом сезоне во втором круге «Мастерса» в Майами (7:5, 6:1).

Старт нового очного противостояния остался за Музетти. Он быстро повёл со счётом 3:0. Впрочем, развить далее преимущество Лоренцо не удалось. Роман, известный своим бойцовским характером, не сдался и сравнял счёт в первой партии — 3:3. В двух следующих геймах оба спортсмена заработали несколько брейк-пойнтов, однако не реализовали их — 4:4. Концовку сета лучше провёл именно представитель Италии, который и оставил его за собой со счётом 7:5.

Вторая партия проходила в очень равной борьбе. Теннисисты даже не подпускали друг друга к брейк-пойнтам. Победитель сета вновь определялся в его концовке. На этот раз финальный отрезок партии лучше провёл именно Сафиуллин — 7:5.

В начале решающего сета наблюдалась чехарда из брейков. Первые четыре гейма теннисисты не могли взять геймы на своих подачах — 2:2. И всё-таки первым это удалось сделать Музетти, который повёл со счётом 3:2. После пятого гейма партии Роман взял медицинский перерыв. Похоже, что наш соотечественник испытывал проблемы с левым бедром. Стало понятно, что бороться за победу в этом поединке Сафиуллину будет крайне тяжело. Роман проиграл оставшиеся три гейма в матче. 5:7, 7:5, 2:6 — именно с таким счётом Сафиуллин уступил Лоренцо Музетти.

Лучшая российская теннисистка Мирра Андреева начинала турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе поединком с бывшей соотечественницей Варварой Грачёвой, которая перешла под флаг Франции. Девушки ранее играли лишь раз — в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2024 сильнее оказалась Мирра.

17-летняя россиянка уверенно начала новую очную встречу с Грачёвой, поведя с двумя брейками — 4:0. Затем Андреева-младшая подавала на сет при счёте 5:2, однако не сумела сделать это — 5:3. Вторая возможность закрыть партию у Мирры появилась в 10-м гейме. Но и на этот раз наша именитая соотечественница позволила противнице вернуться в сет — 5:5. И всё же последние два гейма в нём остались за Андреевой, которая и выиграла стартовую партию — 7:5.

Во втором сете у юной россиянки сначала ничего не получилось, а вот Варвара, напротив, феерила на корте. Грачёва быстро оторвалась в счёте — 4:0. Однако Мирра поняла, что доводить эту игру до решающей партии не имеет смысла. Андреева сотворила невероятный камбэк, выиграв сразу шесть (!) геймов подряд. Таким образом, Мирра одолела Варвару Грачёву со счётом 7:5, 6:4 за 1 час 44 минуты. Россиянка одержала уже седьмую победу подряд. Напомним, в феврале 2025 года Андреева-младшая стала чемпионкой престижных соревнований в Дубае.

Двукратный финалист последних лет на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Даниил Медведев начинал новый поход за престижным титулом в Калифорнии. Как сеяный россиянин стартовал со второго круга. Его первым противником стал китаец Бу Юньчаокэтэ, с которым они до этого ещё не играл.

Бу активно начал встречу и сразу повёл с брейком — 1:0 в пользу представителя Поднебесной. Но постепенно Даниил адаптировался и перехватил инициативу. Чемпион US Open 2021 года намного лучше действовал в затяжных розыгрышах и довёл партию до уверенной победы — 6:2 за 51 минуту. Статистика: 3/14 у Юньчаокэтэ, 12/14 – у Медведева по ударам навылет/невынужденным ошибкам.

Первая ракетка России продолжил действовать великолепно на корте. В классе он явно превосходил Бу Юньчаокэтэ. Даниил быстро взял чужую подачу — 3:0. А в самой концовке встречи Медведев ещё раз отлично сыграл на приёме, оформив второй брейк в сете — 6:2, 6:2 за 1 час 35 минут. Даниил стабильно подавал и хорошо действовал в затяжных розыгрышах и регулярно навязывал борьбу на приёме. Статистика: 9/28 у Юньчаокэтэ, 23/22 – у Медведева по ударам навылет/невынужденным ошибкам. Следующим соперником первой ракетки России станет Алекс Михельсен из США.

Из 32 теннисистов, посеянных в мужской сетке, четверо закончили борьбу.

Сеяные, уже проигравшие свои матчи на турнире в Индиан-Уэллсе (мужчины)

Александр Зверев (Германия, 1)

Каспер Рууд (Норвегия, 4)

Томаш Махач (Чехия, 19)

Иржи Легечка (Чехия, 23)

Женская сетка, в свою очередь, также лишилась четырёх сеяных.

Юлия Путинцева (Казахстан, 21)

Елена Остапенко (Латвия, 26)

Линда Носкова (Чехия, 31)

Онс Жабер (Тунис, 32)

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