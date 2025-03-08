Потапова проиграла сет в Индиан-Уэллсе чемпионке ТБШ. Ещё сыграют Рублёв и Шнайдер. LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. В ночь с субботы на воскресенье мск доиграют второй круг. Будет проведено 32 матча – по 16 у женщин из верхней половины сетки и у мужчин – из нижней. Сыграют свои поединки и восемь россиян – Андрей Рублёв (седьмой номер посева), Карен Хачанов (22), Дарья Касаткина (12), Диана Шнайдер (13), Екатерина Александрова (20), Людмила Самсонова (24), Анастасия Потапова и Полина Кудерметова. В том числе пройдёт и дерби – Александрова – Кудерметова. Также на кортах появятся такие топовые игроки, как Арина Соболенко (1), Кори Гауфф (3), Карлос Алькарас (2) и Новак Джокович (6).
|1
|2
|3
|
|0
|
|4
|1
|2
|3
|
|0
|
|5
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
Александрова уступает — 0:1
45 минут потребовалось Полине Кудерметовой, чтобы выиграть первый сет у Екатерины Александровой — 7:5. За ходом матча следите в нашем онлайн-табло.
Потапова уступает — 0:1
За 42 минуты Анастасия Потапова проиграла первый сет Мэдисон Киз — 3:6. Продолжаем следить за ходом событий в нашей текстовой трансляции.
С брейка начала Мэдисон Киз — 0:2, но при счёте 1:2 Анастасия Потапова заработала 4 брейк-пойнта. И всё же с пятой попытки добилась россиянка обратного брейка — 2:2.
Одновременно на другом корте Анастасия Потапова сражается с чемпионкой последнего ТБШ Мэдисон Киз. За всеми деталями матча следите в нашей текстовой трансляции.
Первым же запуском на корте сразятся две россиянки - Екатерина Александрова и Полина Кудерметова. За ходом этого поединка следите в нашем онлайн-табло.
Расписание субботы
Расписание в ночь с субботы на воскресенье по московскому времени на супертурнире в Индиан-Уэллсе сверхинтересное. Читайте подробности:
- 8 марта 2025
-
20:45
-
20:30
-
20:01
-
19:20
-
19:00
-
18:46
-
17:28
-
17:15
-
15:24
-
14:55
-
14:45
-
14:36
-
14:14
-
13:51
-
13:27
-
13:14
-
12:54
-
12:03
-
11:42
-
11:20
-
11:07
-
11:02
-
10:50
-
10:41
-
10:16
-
10:08
-
09:50
-
09:30
-
08:35
-
07:51
-
07:18
-
07:09
-
05:55
-
05:32
-
05:14