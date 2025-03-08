На первом в сезоне объединённом «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе в ночь на воскресенье завершается второй круг. На кортах появятся и 8 россиян.

Потапова проиграла сет в Индиан-Уэллсе чемпионке ТБШ. Ещё сыграют Рублёв и Шнайдер. LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. В ночь с субботы на воскресенье мск доиграют второй круг. Будет проведено 32 матча – по 16 у женщин из верхней половины сетки и у мужчин – из нижней. Сыграют свои поединки и восемь россиян – Андрей Рублёв (седьмой номер посева), Карен Хачанов (22), Дарья Касаткина (12), Диана Шнайдер (13), Екатерина Александрова (20), Людмила Самсонова (24), Анастасия Потапова и Полина Кудерметова. В том числе пройдёт и дерби – Александрова – Кудерметова. Также на кортах появятся такие топовые игроки, как Арина Соболенко (1), Кори Гауфф (3), Карлос Алькарас (2) и Новак Джокович (6).