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Рублёв, Потапова, Шнайдер, Хачанов: онлайн-трансляция Индиан-Уэллса 2025, результаты, сетки, где смотреть, кто соперники

Потапова проиграла сет в Индиан-Уэллсе чемпионке ТБШ. Ещё сыграют Рублёв и Шнайдер. LIVE!
Даниил Сальников
Анастасия Потапова
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На первом в сезоне объединённом «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе в ночь на воскресенье завершается второй круг. На кортах появятся и 8 россиян.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. В ночь с субботы на воскресенье мск доиграют второй круг. Будет проведено 32 матча – по 16 у женщин из верхней половины сетки и у мужчин – из нижней. Сыграют свои поединки и восемь россиян – Андрей Рублёв (седьмой номер посева), Карен Хачанов (22), Дарья Касаткина (12), Диана Шнайдер (13), Екатерина Александрова (20), Людмила Самсонова (24), Анастасия Потапова и Полина Кудерметова. В том числе пройдёт и дерби – Александрова – Кудерметова. Также на кортах появятся такие топовые игроки, как Арина Соболенко (1), Кори Гауфф (3), Карлос Алькарас (2) и Новак Джокович (6).

ATP Masters 1000. Индиан-Уэллс. Сетка
WTA 1000. Индиан-Уэллс. Сетка
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
08 марта 2025, суббота. 22:10 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
5 		0
7 		4
         
Полина Кудерметова
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
08 марта 2025, суббота. 22:10 МСК
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
3 		0
6 		5
         
Мэдисон Киз
США
Мэдисон Киз
М. Киз
Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
08 марта 2025, суббота. 23:40 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Маттео Арнальди
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
09 марта 2025, воскресенье. 01:10 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
1 2 3
         
         
Софья Кенин
США
Софья Кенин
С. Кенин
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
09 марта 2025, воскресенье. 02:40 МСК
Кэти Макнелли
США
Кэти Макнелли
К. Макнелли
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
09 марта 2025, воскресенье. 02:40 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3
         
         
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
09 марта 2025, воскресенье. 04:10 МСК
Алисия Паркс
США
Алисия Паркс
А. Паркс
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Александрова уступает — 0:1 Потапова уступает — 0:1 Расписание субботы
Live Даниил Сальников

Александрова уступает — 0:1

45 минут потребовалось Полине Кудерметовой, чтобы выиграть первый сет у Екатерины Александровой7:5. За ходом матча следите в нашем онлайн-табло.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
08 марта 2025, суббота. 22:10 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
5 		0
7 		4
         
Полина Кудерметова
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
22:55 Даниил Сальников

Потапова уступает — 0:1

За 42 минуты Анастасия Потапова проиграла первый сет Мэдисон Киз3:6. Продолжаем следить за ходом событий в нашей текстовой трансляции.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
08 марта 2025, суббота. 22:10 МСК
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
3 		0
6 		5
         
Мэдисон Киз
США
Мэдисон Киз
М. Киз
22:30 Даниил Сальников

С брейка начала Мэдисон Киз — 0:2, но при счёте 1:2 Анастасия Потапова заработала 4 брейк-пойнта. И всё же с пятой попытки добилась россиянка обратного брейка — 2:2.

21:58 Даниил Сальников

Одновременно на другом корте Анастасия Потапова сражается с чемпионкой последнего ТБШ Мэдисон Киз. За всеми деталями матча следите в нашей текстовой трансляции.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
08 марта 2025, суббота. 22:10 МСК
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
3 		0
6 		5
         
Мэдисон Киз
США
Мэдисон Киз
М. Киз
21:56 Даниил Сальников

Первым же запуском на корте сразятся две россиянки - Екатерина Александрова и Полина Кудерметова. За ходом этого поединка следите в нашем онлайн-табло.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
08 марта 2025, суббота. 22:10 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
5 		0
7 		4
         
Полина Кудерметова
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
21:53 Даниил Сальников

Расписание субботы

Расписание в ночь с субботы на воскресенье по московскому времени на супертурнире в Индиан-Уэллсе сверхинтересное. Читайте подробности:

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