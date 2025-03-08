«Я была на грани — на корте мы не друзья». Как с Миррой работает легендарная Мартинес

Прямо сейчас Мирра Андреева едва ли не самая медийная теннисистка в мире. 17-летняя россиянка пользуется бешеной популярностью у журналистов и болельщиков. Всего этого не было бы без достойных результатов на корте. В июне 2024 года Андреева-младшая дошла до полуфинала «Ролан Гаррос», в июле завоевала первый титул на уровне WTA, а совсем недавно, в феврале, выиграла «тысячник» в Дубае и пробилась в топ-10 (откуда, правда, выпала спустя неделю, но в данном случае это не так важно).

Одной из главных «виновниц» всех этих успехов является чемпионка Уимблдона-1994 Кончита Мартинес, тренер Мирры. О сотрудничестве сторон стало известно в апреле 2024 года. Мартинес знает, как готовить чемпионок. Наиболее успешные её подопечные — двукратная победительница турниров «Большого шлема» Гарбинье Мугуруса, которая под руководством Кончиты взяла Уимблдон-2017, и бывшая первая ракетка мира Каролина Плишкова. Мартинес тренировала Плишкову в бытность чешки игроком первой десятки.

Как началось сотрудничество Андреевой и Мартинес? Год назад Мирра проиграла в первом круге Индиан-Уэллса, снялась с Майами и пребывала в поисках нового наставника. В агентстве IMG, которое ведёт карьеру россиянки, предложили вариант с Мартинес, ранее работавшей с Мугурусой, также клиентом IMG. «Конечно, когда я услышала имя Кончиты Мартинес, то подумала: о, хорошо, давайте попробуем, это будет интересно.

С самого первого турнира, который мы провели вместе, мне казалось, что я знаю её очень давно. Было вполне естественно находиться с ней на корте и вне его. Надеюсь, что она чувствует то же самое», — приводит слова теннисистки пресс-служба WTA.

Мирра не ошибается. Мартинес, по её словам, действительно испытывает то же самое. «С первых же минут мы почувствовали, что очень хорошо подходим друг другу. Нам нравится общество друг друга, нравятся многие одинаковые вещи. Мы много шутим, что всегда приятно. Она игрива, и я могу быть такой же, потому что я тоже в некотором роде игрива. Но в то же время мы знаем, когда нам нужно быть серьёзными и идти работать», — говорит легендарная испанка.

Кончита Мартинес на «Ролан Гаррос» — 2024 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Как и Мирра, Кончита рано принялась штурмовать вершины тенниса. Она перешла на профессиональный уровень в 1988 году, когда ей было 16 лет. К 17 годам Мартинес уже могла похвастаться тремя титулами на уровне WTA. Сезон-1989 она закончила на седьмой строчке мирового рейтинга. Поэтому испанка как никто другой знает, как готовить юную теннисистку к сражениям с более опытными соперницами, — она ведь сама через это прошла.

«Конечно, это помогает. Я часто этим пользуюсь. Это помогает, потому что у тебя уже есть опыт. Пройден примерно такой же путь. Ты помнишь, как всё это делалось. Помнишь, что помогло, что не помогло, что сработало, что нет. Я очень быстро ворвалась в топ-10. С тех пор как мы начали, она уже там — бум! Теперь нам нужно просто крепко стоять на ногах», — сказала Мартинес.

Специалисты не всегда охотно рассказывают, каким именно аспектам уделяют наибольшее внимание в работе с подопечным. Секрет фирмы, мол. Но Мартинес приоткрыла некоторые секреты. «Да, она очень быстра, однако я всё равно много внимания уделяю работе ног. Нужно двигаться с большей интенсивностью в ногах. Тогда удары становятся лучше.

А ещё форхенд должен стать мощным оружием. Её бэкхенд всегда будет в порядке, но на этом уровне нужно брать очки и с помощью форхенда. Подача уверенная, мощная. Она становится всё лучше и лучше, а её тело продолжает меняться», — рассказывает Кончита.

Андреева, со своей стороны, старается по максимуму воспользоваться огромным опытом своего тренера. Мирра рассказала, что в начале сотрудничества она пересмотрела видео с победного для Мартинес Уимблдона.

«Я рассказала ей об этом, и она немного покраснела. Думаю, она была рада, что я смотрела финал. Она на самом деле играла неплохо.

Я посмотрела ещё несколько её поединков, когда она проиграла в полуфинале на каком-то другом «Шлеме», и она сказала: о нет, не смотри этот матч, нет. Однако я всё равно посмотрела. Конечно, если бы она не давала мне замечательных советов, вряд ли я играла бы на таком высоком уровне», — признала россиянка.

Мирра Андреева — чемпионка WTA-1000 в Дубае Фото: Christopher Pike/Getty Images

Абсолютной идиллии в рабочих отношениях не бывает, да она и не нужна. Главное, Мирра понимает, что у тренера цели всегда те же, что и у спортсмена, — победы и титулы. «Мы можем быть строги друг к другу. Я понимаю, что она мой тренер, что я должна уважать её, слушать, что она говорит. Помню, что несколько раз это было… Я была немного на грани. Но да, я хорошо усвоила, что на корте мы не подруги, она мой тренер. Она помогает мне побеждать. Так будет и впредь», — рассказала теннисистка.

А какой взгляд на ситуацию у Мартинес? «Она знает, что именно я собираюсь сказать — что это сработало раньше. Она даёт всем понять: хорошо, я в руках Кончиты, я буду следовать её указаниям», — говорит Кончита.

Сотрудничеству Мирры и Мартинес нет ещё и года. Однако мы уже убедились: главная надежда женского российского тенниса действительно в надёжных руках.