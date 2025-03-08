Кудерметова победила в российском дерби в Индиан-Уэллсе. А Потаповой повесили «баранку»

В ночь с 8 на 9 марта мск в Индиан-Уэллсе (США) стартовал четвёртый игровой день супертурнира с участием ведущих теннисистов и теннисисток. Свой матч второго круга проводила и 34-я ракетка мира россиянка Анастасия Потапова. В соперницах у неё была чемпионка Australian Open 2025 года американка Мэдисон Киз, занимающая сейчас пятое место в рейтинге WTA.

Хозяйка кортов пропускала стартовый круг. А вот Потапова в первом круге в упорном трёхсетовом поединке одолела испанку Джессику Бузас Манейро со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 7:5 за 2 часа 41 минуту. Отметим, что нынешний турнир очень важен для Анастасии. В прошлом сезоне она дошла до четвертьфинала и, соответственно, защищает большие очки.

Счёт личных встреч равный — 1-1. Правда, играли девушки уже давно — Киз была сильнее в двух сетах на АО-2019, а Потапова взяла реванш в Дубае-2021.

Мэдисон начала новое очное противостояние с россиянкой с брейка — 0:2, но при счёте 1:2 Анастасия заработала четыре брейк-пойнта. И всё же с пятой попытки россиянка добилась обратного брейка — 2:2. Этот марафонский гейм она завершила прекрасным бэкхендом по линии в угол корта. Далее Потапова взяла ещё один гейм и впервые в матче вышла вперёд — 3:2. Киз сравняла цифры на табло — 3:3. Примечательно, что впервые в поединке гейм завершился под ноль. Чемпионка австралийского мэйджора поняла, что отпускать противницу далеко нельзя, и по-настоящему включилась в партию. Мэдисон выиграла последние три гейма сета, а вместе с ними и партию — 6:3. Статистика: 0/1 у россиянки по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 0/3 – у американки.

Во втором сете у Анастасии не получалось на корте ничего, а, соответственно, никакой борьбы зрители этого матча не увидели. Эту партию Потапова проиграла с «баранкой» — 0:6 — и прекратила борьбу на турнире. Сам поединок продолжался всего 63 минуты. Далее Мэдисон Киз встретится с лучшей из пары Элисе Мертенс (Бельгия) — Кимберли Биррелл (Австралия).

Одновременно на другом корте сражались две россиянки — Екатерина Александрова и Полина Кудерметова. Напомним, последняя на старте «тысячника» в Калифорнии сломила сопротивление местной спортсменки Клэр Лю со счётом 6:4, 6:2 за 1 час 36 минут.

По личным встречам впереди была именно Кудерметова-младшая — 1-0. В прошлом сезоне Полина переиграла соотечественницу в 1/8 финала турнира в Сеуле (6:2, 7:5).

В новом российском дерби Александрова быстро повела со счётом 3:0. Однако Кудерметова-младшая, известная своим бойцовским характером, не сдалась и продолжила борьбу за победу в сете. Полина взяла четыре гейма подряд и уже сама впервые в партии повела — 4:3. Тут же Екатерина оформила обратный брейк — 4:4. Затем девушки снова обменялись своими подачами — 5:5. И всё же концовку сета лучше провела именно Кудерметова. Она выиграла его за 45 минут со счётом 7:5.

Во второй партии Полина с ходу повела со счётом 4:0 и обеспечила себе комфортный задел для победы в сете. Далее девушки брали геймы на своих подачах. В итоге Кудерметова-младшая одержала победу над соотечественницей со счётом 7:5, 6:2. В третьем круге Полина сразится либо с Сонай Картал из Великобритании, либо с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей.

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