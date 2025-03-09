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Индиан-Уэллс — 2025: сетки, результаты, расписание, Хачанов победил, Рублёв проиграл, дерби Касаткина — Самсонова

Касаткина и Самсонова попали друг на друга в Индиан-Уэллсе. Хачанов тоже вышел в 3-й круг
Александр Насонов
Дарья Касаткина
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А Андрей Рублёв и Новак Джокович проиграли. Серб сенсационно уступил 85-й ракетке мира.

В ночь с 8 на 9 марта мск на супертурнире в Индиан-Уэллсе завершились матчи второго круга в мужском и женском одиночных разрядах. Первые встречи игрового дня, в которых Екатерина Александрова и Полина Кудерметова сражались в дерби, а Анастасия Потапова противостояла действующей чемпионке Australian Open Мэдисон Киз, успели закончиться в районе полуночи по Москве. Подробнее о них читайте в отдельном материале.

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В мужской сетке Андрей Рублёв, посеянный под седьмым номером, вышел на корт с итальянцем Маттео Арнальди, 35-й ракеткой мира. Рублёв в первом раунде имел bye, а Арнальди провёл сложный матч с Александром Ковачевичем — 6:3, 5:7, 6:4. Это была уже четвёртая очная встреча Андрея и Маттео. В личном противостоянии россиянин был впереди: 2-1. В минувшем сезоне соперники обменялись победами: на «Ролан Гаррос» победил Арнальди (7:6 (8:6), 6:2, 6:4), а в полуфинале «Мастерса» в Монреале Рублёв взял убедительный реванш — 6:4, 6:2.

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На старте встречи соперники обменялись брейками, а затем какое-то время шла равная борьба, в которой у игроков не было брейк-пойнтов. В восьмом гейме Рублёв упустил подачу, однако Арнальди не смог подать на сет при 5:3. Но это не помогло россиянину. В 10-м гейме он под ноль проиграл свой гейм и отдал партию — 6:4 в пользу Арнальди за 42 минуты.

Во втором сете Рублёв быстро повёл 3:0 с брейком. Казалось, Андрей сможет переломить ход поединка, но Арнальди не дал ему такой возможности. Маттео забрал следующие четыре гейма, отыграв брейк. В девятом гейме россиянин имел тройной брейк-пойнт (то есть тройной скрытый сетбол), но не реализовал свои шансы. Как выяснилось, это был ключевой момент. В 12-м гейме Рублёв снова отдал подачу, а вместе с ней и матч. Арнальди использовал первый же матчбол и прошёл дальше — 6:4, 7:5 за 1 час 48 минут.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
08 марта 2025, суббота. 23:50 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5
6 		7
         
Маттео Арнальди
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди

Карен Хачанов (22) играл с Якубом Меншиком — в первом раунде 19-летний чех победил Томаса Мартина Этчеверри (6:4, 7:6 (8:6)). У Хачанова наверняка остались приятные воспоминания от первой встречи с Меншиком. В прошлом году теннисисты сразились в финале турнира в Дохе, и Карен одержал победу со счётом 7:6 (14:12), 6:4.

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Судьба первой партии по факту определилась в пятом и шестом геймах. Хачанов смог зацепиться на приёме, но упустил оба брейк-пойнта, а Меншик в аналогичной ситуации использовал пятый брейк-пойнт — 4:2. Это преимущество чех не упустил и в девятом гейме закрыл сет — 6:3 за 41 минуту.

Вторую партию Хачанов провёл значительно лучше соперника, который слишком много ошибался. Геймболы у Меншика были только в четвёртом гейме, но и тогда россиянин оказался сильнее. О брейк-пойнтах же речь вообще не шла, и Карен повесил сопернику «баранку» — 6:0 за 30 минут.

В третьем сете Хачанов быстро повёл с брейком — 2:0. Подтвердить его россиянин не сумел, но в четвёртом гейме Меншик снова отдал подачу — 3:1 в пользу Карена. На большее у Якуба сил не хватило. В восьмом гейме Хачанов не реализовал двойной матчбол на приёме, но это был не более чем досадный эпизод, так как уже в следующем гейме Карен спокойно подал на матч и оформил волевую победу — 3:6, 6:0, 6:3 за 2 часа.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
09 марта 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		0 3
         
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик

В третьем круге Хачанов сразится с победителем встречи Мариано Навоне (Аргентина) — Бен Шелтон (США, 11).

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
09 марта 2025, воскресенье. 05:45 МСК
Мариано Навоне
Аргентина
Мариано Навоне
М. Навоне
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Бен Шелтон
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Также в мужском турнире состоялась громкая сенсация. 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович (6) проиграл 85-й ракетке мира Ботику ван де Зандсхулпу — 2:6, 6:3, 1:6 за 2 часа 2 минуты. Джокович записал на свой счёт всего 15 активно выигранных очков и сделал 37 невынужденных ошибок.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
09 марта 2025, воскресенье. 01:40 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 1
6 		3 6
         
Ботик ван де Зандсхулп
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп

«Очевидно, что нет никаких оправданий моей слабой игре. Просто неприятно, когда играешь таким образом. Но поздравляю соперника. Наверное, просто неудачный день для меня.

Я огорчён уровнем тенниса, который показал, учитывая, как я тренировался в последние дни. Если честно, разница между центральным кортом и другими кортами огромна. Мяч отскакивает на центральном корте выше, чем на самых высоких грунтовых покрытиях. Честно говоря, мне было очень сложно поймать ритм», — сказал Новак после матча.

Индиан-Уэллс-2025. Мужчины. Турнирная сетка

В женской сетке Дарья Касаткина (12) провела матч с чемпионкой Australian Open — 2020 Софьей Кенин. В первом раунде Кенин, 47-я ракетка мира, одержала лёгкую победу (6:2, 6:1) над Мэддисон Инглис. В личных встречах минимальный перевес имела американка: 3-2. В сезоне-2024 теннисистки пересеклись в четвертьфинале Токио, и тогда Софья победила Дарью со счётом 6:3, 6:4.

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Поначалу Касаткина ничего не могла противопоставить Кенин, выигравшей первые пять геймов с двумя брейками. Один брейк россиянка отыграла — американка не подала на партию при 5:1. Однако со второй попытки Софья подала под ноль и выиграла сет — 6:3 за 37 минут.

Во второй партии Касаткина дважды упускала подачу и дважды же отыгрывалась благодаря обратному брейку. В концовке Дарья дожала соперницу. 12-й гейм, на приёме, она взяла под ноль — 7:5 за 52 минуты.

В решающем сете более крепкие нервы оказались у Касаткиной. В четвёртом гейме Дарья добилась брейка, затем удерживала преимущество, а в восьмом гейме упустила матчбол на приёме. По этой причине россиянка не избежала нервной концовки. В девятом гейме Касаткина не подала на матч, и Кенин оставалось лишь взять гейм на подаче, чтобы сравнять счёт. Однако Дарья не позволила ей этого. В 10-м гейме Касаткина упустила тройной матчбол, и ей понадобилось ещё три матчбола, чтобы выиграть встречу. В общей сложности россиянка закрыла матч с седьмого матчбола и одержала волевую победу — 3:6, 7:5, 6:4 за 2 часа 25 минут. При девяти эйсах у Касаткиной оказалось семь двойных ошибок.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
09 марта 2025, воскресенье. 02:05 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 6
6 		5 4
         
Софья Кенин
США
Софья Кенин
С. Кенин

Людмила Самсонова (24) противостояла Кэти Макнелли. Американская теннисистка располагается в конце пятой сотни рейтинга WTA. В первом круге Макнелли, попавшая на турнир по уайлд-кард, прошла Айлу Томлянович, которая проиграла первый сет 4:6 и снялась.

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Матч оказался неожиданно сложным для Самсоновой. В первой половине стартового сета теннисистки сделали по два брейка. Затем россиянка, подававшая в нечётных геймах, контролировала ход игры и в 12-м гейме вышла на сетбол на приёме, но упустила его. На тай-брейке Людмила трижды была в шаге от того, чтобы отдать партию. Однако соперница не использовала ни одного из трёх сетболов. А Самсоновой хватило первого же сетбола — 7:6 (10:8) за 1 час 8 минут.

Во второй партии Самсонова также столкнулась с достойным сопротивлением. В третьем гейме россиянка повела с брейком, однако в шестом гейме Макнелли ответила ей тем же и сравняла счёт — 3:3. До тай-брейка на сей раз не дошло. В последних трёх геймах Людмила отдавала лишь по очку и, сделав ещё один брейк в девятом гейме, в 10-м подала на матч — 7:6 (10:8), 6:4 за 1 час 49 минут.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
09 марта 2025, воскресенье. 03:45 МСК
Кэти Макнелли
США
Кэти Макнелли
К. Макнелли
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 8 		4
7 10 		6
         
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

В третьем круге Касаткина и Самсонова как раз и сыграют друг с другом.

Индиан-Уэллс-2025. Женщины. Турнирная сетка

Диана Шнайдер (13) сражалась с 61-й ракеткой мира американкой Алисией Паркс, которая в первом раунде выбила Анну Калинскую (6:4, 6:3). Шнайдер и Паркс успели провести два матча друг с другом, одержав по одной победе. В Дохе в этом году россиянка взяла верх со счётом 6:4, 7:6 (7:2).

Шнайдер быстро ушла в отрыв, выиграв первые четыре гейма. Паркс могла отыграть один из двух брейков, однако россиянка во втором гейме ушла с двойного брейк-пойнта — 5:1. В следующем гейме Диана сделала очередной брейк и забрала сет — 6:1 за 29 минут.

Во втором сете проблемы на подаче у Шнайдер возникли разве что в первом гейме, когда она отыграла два брейк-пойнта. В остальном же преимущество россиянки не вызывало сомнений. Как и в первой партии, Диана отдала лишь один гейм и закономерно вышла в третий круг — 6:1, 6:1 всего за 59 минут. Далее она сыграет с олимпийской чемпионкой Токио-2020 Белиндой Бенчич.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
09 марта 2025, воскресенье. 05:55 МСК
Алисия Паркс
США
Алисия Паркс
А. Паркс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1
6 		6
         
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Таким образом, в мужском одиночном разряде в 1/16 финала Индиан-Уэллса сыграют Даниил Медведев и Карен Хачанов. А в женской сетке в третьем круге выступят Мирра Андреева, Дарья Касаткина, Диана Шнайдер, Людмила Самсонова и Полина Кудерметова.

Супертурнир в Индиан-Уэллсе завершится 16 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

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