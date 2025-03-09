Касаткина и Самсонова попали друг на друга в Индиан-Уэллсе. Хачанов тоже вышел в 3-й круг

В ночь с 8 на 9 марта мск на супертурнире в Индиан-Уэллсе завершились матчи второго круга в мужском и женском одиночных разрядах. Первые встречи игрового дня, в которых Екатерина Александрова и Полина Кудерметова сражались в дерби, а Анастасия Потапова противостояла действующей чемпионке Australian Open Мэдисон Киз, успели закончиться в районе полуночи по Москве. Подробнее о них читайте в отдельном материале.

В мужской сетке Андрей Рублёв, посеянный под седьмым номером, вышел на корт с итальянцем Маттео Арнальди, 35-й ракеткой мира. Рублёв в первом раунде имел bye, а Арнальди провёл сложный матч с Александром Ковачевичем — 6:3, 5:7, 6:4. Это была уже четвёртая очная встреча Андрея и Маттео. В личном противостоянии россиянин был впереди: 2-1. В минувшем сезоне соперники обменялись победами: на «Ролан Гаррос» победил Арнальди (7:6 (8:6), 6:2, 6:4), а в полуфинале «Мастерса» в Монреале Рублёв взял убедительный реванш — 6:4, 6:2.

На старте встречи соперники обменялись брейками, а затем какое-то время шла равная борьба, в которой у игроков не было брейк-пойнтов. В восьмом гейме Рублёв упустил подачу, однако Арнальди не смог подать на сет при 5:3. Но это не помогло россиянину. В 10-м гейме он под ноль проиграл свой гейм и отдал партию — 6:4 в пользу Арнальди за 42 минуты.

Во втором сете Рублёв быстро повёл 3:0 с брейком. Казалось, Андрей сможет переломить ход поединка, но Арнальди не дал ему такой возможности. Маттео забрал следующие четыре гейма, отыграв брейк. В девятом гейме россиянин имел тройной брейк-пойнт (то есть тройной скрытый сетбол), но не реализовал свои шансы. Как выяснилось, это был ключевой момент. В 12-м гейме Рублёв снова отдал подачу, а вместе с ней и матч. Арнальди использовал первый же матчбол и прошёл дальше — 6:4, 7:5 за 1 час 48 минут.

Карен Хачанов (22) играл с Якубом Меншиком — в первом раунде 19-летний чех победил Томаса Мартина Этчеверри (6:4, 7:6 (8:6)). У Хачанова наверняка остались приятные воспоминания от первой встречи с Меншиком. В прошлом году теннисисты сразились в финале турнира в Дохе, и Карен одержал победу со счётом 7:6 (14:12), 6:4.

Судьба первой партии по факту определилась в пятом и шестом геймах. Хачанов смог зацепиться на приёме, но упустил оба брейк-пойнта, а Меншик в аналогичной ситуации использовал пятый брейк-пойнт — 4:2. Это преимущество чех не упустил и в девятом гейме закрыл сет — 6:3 за 41 минуту.

Вторую партию Хачанов провёл значительно лучше соперника, который слишком много ошибался. Геймболы у Меншика были только в четвёртом гейме, но и тогда россиянин оказался сильнее. О брейк-пойнтах же речь вообще не шла, и Карен повесил сопернику «баранку» — 6:0 за 30 минут.

В третьем сете Хачанов быстро повёл с брейком — 2:0. Подтвердить его россиянин не сумел, но в четвёртом гейме Меншик снова отдал подачу — 3:1 в пользу Карена. На большее у Якуба сил не хватило. В восьмом гейме Хачанов не реализовал двойной матчбол на приёме, но это был не более чем досадный эпизод, так как уже в следующем гейме Карен спокойно подал на матч и оформил волевую победу — 3:6, 6:0, 6:3 за 2 часа.

В третьем круге Хачанов сразится с победителем встречи Мариано Навоне (Аргентина) — Бен Шелтон (США, 11).

Также в мужском турнире состоялась громкая сенсация. 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович (6) проиграл 85-й ракетке мира Ботику ван де Зандсхулпу — 2:6, 6:3, 1:6 за 2 часа 2 минуты. Джокович записал на свой счёт всего 15 активно выигранных очков и сделал 37 невынужденных ошибок.

«Очевидно, что нет никаких оправданий моей слабой игре. Просто неприятно, когда играешь таким образом. Но поздравляю соперника. Наверное, просто неудачный день для меня.

Я огорчён уровнем тенниса, который показал, учитывая, как я тренировался в последние дни. Если честно, разница между центральным кортом и другими кортами огромна. Мяч отскакивает на центральном корте выше, чем на самых высоких грунтовых покрытиях. Честно говоря, мне было очень сложно поймать ритм», — сказал Новак после матча.

В женской сетке Дарья Касаткина (12) провела матч с чемпионкой Australian Open — 2020 Софьей Кенин. В первом раунде Кенин, 47-я ракетка мира, одержала лёгкую победу (6:2, 6:1) над Мэддисон Инглис. В личных встречах минимальный перевес имела американка: 3-2. В сезоне-2024 теннисистки пересеклись в четвертьфинале Токио, и тогда Софья победила Дарью со счётом 6:3, 6:4.

Поначалу Касаткина ничего не могла противопоставить Кенин, выигравшей первые пять геймов с двумя брейками. Один брейк россиянка отыграла — американка не подала на партию при 5:1. Однако со второй попытки Софья подала под ноль и выиграла сет — 6:3 за 37 минут.

Во второй партии Касаткина дважды упускала подачу и дважды же отыгрывалась благодаря обратному брейку. В концовке Дарья дожала соперницу. 12-й гейм, на приёме, она взяла под ноль — 7:5 за 52 минуты.

В решающем сете более крепкие нервы оказались у Касаткиной. В четвёртом гейме Дарья добилась брейка, затем удерживала преимущество, а в восьмом гейме упустила матчбол на приёме. По этой причине россиянка не избежала нервной концовки. В девятом гейме Касаткина не подала на матч, и Кенин оставалось лишь взять гейм на подаче, чтобы сравнять счёт. Однако Дарья не позволила ей этого. В 10-м гейме Касаткина упустила тройной матчбол, и ей понадобилось ещё три матчбола, чтобы выиграть встречу. В общей сложности россиянка закрыла матч с седьмого матчбола и одержала волевую победу — 3:6, 7:5, 6:4 за 2 часа 25 минут. При девяти эйсах у Касаткиной оказалось семь двойных ошибок.

Людмила Самсонова (24) противостояла Кэти Макнелли. Американская теннисистка располагается в конце пятой сотни рейтинга WTA. В первом круге Макнелли, попавшая на турнир по уайлд-кард, прошла Айлу Томлянович, которая проиграла первый сет 4:6 и снялась.

Матч оказался неожиданно сложным для Самсоновой. В первой половине стартового сета теннисистки сделали по два брейка. Затем россиянка, подававшая в нечётных геймах, контролировала ход игры и в 12-м гейме вышла на сетбол на приёме, но упустила его. На тай-брейке Людмила трижды была в шаге от того, чтобы отдать партию. Однако соперница не использовала ни одного из трёх сетболов. А Самсоновой хватило первого же сетбола — 7:6 (10:8) за 1 час 8 минут.

Во второй партии Самсонова также столкнулась с достойным сопротивлением. В третьем гейме россиянка повела с брейком, однако в шестом гейме Макнелли ответила ей тем же и сравняла счёт — 3:3. До тай-брейка на сей раз не дошло. В последних трёх геймах Людмила отдавала лишь по очку и, сделав ещё один брейк в девятом гейме, в 10-м подала на матч — 7:6 (10:8), 6:4 за 1 час 49 минут.

В третьем круге Касаткина и Самсонова как раз и сыграют друг с другом.

Диана Шнайдер (13) сражалась с 61-й ракеткой мира американкой Алисией Паркс, которая в первом раунде выбила Анну Калинскую (6:4, 6:3). Шнайдер и Паркс успели провести два матча друг с другом, одержав по одной победе. В Дохе в этом году россиянка взяла верх со счётом 6:4, 7:6 (7:2).

Шнайдер быстро ушла в отрыв, выиграв первые четыре гейма. Паркс могла отыграть один из двух брейков, однако россиянка во втором гейме ушла с двойного брейк-пойнта — 5:1. В следующем гейме Диана сделала очередной брейк и забрала сет — 6:1 за 29 минут.

Во втором сете проблемы на подаче у Шнайдер возникли разве что в первом гейме, когда она отыграла два брейк-пойнта. В остальном же преимущество россиянки не вызывало сомнений. Как и в первой партии, Диана отдала лишь один гейм и закономерно вышла в третий круг — 6:1, 6:1 всего за 59 минут. Далее она сыграет с олимпийской чемпионкой Токио-2020 Белиндой Бенчич.

Таким образом, в мужском одиночном разряде в 1/16 финала Индиан-Уэллса сыграют Даниил Медведев и Карен Хачанов. А в женской сетке в третьем круге выступят Мирра Андреева, Дарья Касаткина, Диана Шнайдер, Людмила Самсонова и Полина Кудерметова.

Супертурнир в Индиан-Уэллсе завершится 16 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».