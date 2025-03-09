Джокович быстро вылетел с Индиан-Уэллса. Зато получил особый подарок от яркой американки

Новак ещё больше сблизился с эпатажной Даниэль Коллинз и отлично провёл время в Калифорнии, несмотря на раннее поражение.

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович вылетел во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, уступив представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхулпу (2:6, 6:3, 1:6).

Для Джоковича это третье поражение подряд. Ранее он проиграл в полуфинале Australian Open и в первом матче в Дубае. Последний раз подобная серия у него случалась в 2018 году.

На корте у Новака сейчас не лучший период, но он отлично провёл время в Индиан-Уэллсе за его пределами. В матче с ван де Зандсхулпом Джокович традиционно эпатировал публику. Во втором сете при счёте 4:1 в свою пользу серб, защищаясь от палящего калифорнийского солнца, надел бейсболку козырьком вправо, в стиле гангста-рэперов начала 2000-х. Данный эпизод моментально разошёлся в интернете на мемы.

Новак Джокович в стиле гангста-рэпера надел кепку во время матча в Индиан-Уэллсе Фото: Кадр из трансляции

Нельзя сказать, что Джокович не хотел взять титул в Индиан-Уэллсе, но это не было его самоцелью. Ещё пару недель назад Новак прихрамывая покидал аэропорт в Дохе, а в конце января было снятие из-за травмы колена перед полуфиналом Australian Open.

Экс первая ракетка мира Энди Роддик в своём подкасте вообще удивился, что Джокович смог сыграть на калифорнийском «Мастерсе». При этом ещё и получал откровенное удовольствие от процесса. В частности, на одной из тренировок Джокович отпраздновал выигранный розыгрыш в стиле звёздного баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. После победного удара серб сделал несколько шагов, высоко поднимая колени и опуская руки вниз, что присуще именно Королю.

К слову, Джокович на полном серьёзе хотел бы сыграть с Леброном в парном разряде. И не только с ним. В прошлом году СМИ писали, что Новак в течение ближайших нескольких лет собирается организовать теннисный Матч всех звёзд в Лос-Анджелесе с участием лучших игроков мужского и женского туров, а также мировых знаменитостей. Джокович в Калифорнии встречался с актрисой Шарлиз Терон и тем же Леброном Джеймсом, а также с соотечественником центровым «Денвер Наггетс» Николой Йокичем. Джокович – большой фанат НБА. Недавно Йокич стал первым в истории баскетболистом, набравшим 30 очков, 20 подборов и 20 передач в одной встрече, после чего Джокович поздравил его в соцсетях.

Идея теннисного Матча звёзд пока на стадии реализации, но Новак уже прикидывает потенциальных напарников на крупном мероприятии. Среди них не только звёзды НБА, но и легенда НФЛ Том Брэди, а также голливудская актриса Джессика Альба.

«Моими партнёрами в парном разряде могли бы стать одни из лучших спортсменов мира. Например, Том Брэди, Леброн Джеймс, Лука Дончич, Никола Йокич. Думаю, я буду больше всех двигаться на корте. Йокич, вероятно, сможет хорошо подавать. А в миксте я хотел бы сыграть с Джессикой Альбой», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Новак Джокович хочет сыграть в паре с Леброном Джеймсом на Матче звёзд Фото: Из архива Новака Джоковича

Джокович быстро уступил в Индиан-Уэллсе, хотя ему не нужно было защищать очки в Калифорнии после прошлогоднего сенсационного вылета от итальянца Луки Нарди. Теперь у Новака есть полторы недели для отдыха и подготовки к «Мастерсу» в Майами, где он сыграет впервые с 2019 года.

Хотя серб ещё не закончил свои дела в Калифорнии. Новак получит (или, вероятно, уже получил) особый подарок от 14-й ракетки мира Даниэль Коллинз. Перед турниром в Индиан-Уэллсе эпатажная американка выпустила собственный мерч с фразой «Играй в теннис, получай чеки, повторяй». Коллинз отсылает к своим недавним словам на Australian Open, где теннисистка жёстко высмеивала болевшую против неё австралийскую публику после победы над местной спортсменкой Дестани Айавой.

Коллинз посылала зрителям воздушные поцелуи и жестами предлагала поцеловать себя в пятую точку, а также заявила, что потраченные ими деньги на билеты пойдут на её счёт. Затем Даниэль отдохнула на Багамских островах, ещё раз указав недоброжелателям, что это стало возможным благодаря их деньгам. Она не перестаёт троллить австралийцев – новым шагом стал выпуск мерча, который достанется Джоковичу. Новак в Мельбурне поддержал Даниэль и заявил, что стал ещё бо́льшим её фанатом, нежели раньше. Американка хочет отблагодарить серба, подарив ему свой мерч.

«Я ещё не виделась с Новаком на этом турнире, но обязательно подарю ему несколько вещей. Так весело уже сейчас видеть людей в них, например, на моем парном матче было несколько болельщиков в мерче. Классно видеть, как люди в нём фотографируются и веселятся. Мне кажется, в этом вся суть – просто веселиться. Сейчас об этом многие говорят, однако теннису нужно больше веселья. Нам нужно проще ко всему относиться, смеяться над собой, но быть при этом искренними», — сказала Коллинз.

Даниэль Коллинз Фото: Robert Prange/Getty Images

Вполне возможно, в ближайшее время Новак заглянет на встречи НБА в Лос-Анджелесе с участием Леброна или поедет в Денвер посмотреть за игрой Йокича. Джокович также должен успеть отдохнуть на пляжах Майами, как делал это в прошлом году. Разница лишь в том, что тогда серб не играл на «Мастерсе», а сейчас планирует там выступить.

Вскоре после этого начнётся грунтовый сезон, где Джокович наверняка будет выкладываться более серьёзно. Новак всё ещё хочет выиграть 25-й турнир «Большого шлема», а «Роллан Гаррос» видится едва ли не лучшим вариантом сделать это с учётом отсутствия явной доминирующей силы на данном покрытии после ухода из тенниса Рафаэля Надаля.