Легендарный серб задержался в серии неудач. Теннисный мир пробует понять, в чём причина и есть ли выход.

«Новаку уже не 25». Поражения Джоковича затянулись, а сам он начал подводить итоги карьеры

Что с Джоковичем? Один из главных вопросов этого сезона, на который пока никто не может дать ответ. Кажется, даже сам Новак.

Во втором круге турнира серии ATP-1000 в Индиан-Уэллсе легендарный серб уступил 85-й ракетке мира Ботику ван де Зандсхулпу. Да, теннисист из Нидерландов – это не самый лёгкий и совершенно непредсказуемый соперник. Ботик неплох на харде: однажды, на US Open – 2024, он одолел Карлоса Алькараса. Так что в своей лучшей форме он может быть опасен для топ-игроков.

В Калифорнии Джокович проиграл ван де Зандсхулпу в трёх сетах: 2:6, 6:3, 1:6. За два часа, проведённые на корте, серб собрал тревожную статистику: 37 невынужденных ошибок против 15 активно выигранных мячей, 0 эйсов и лишь 29% удачных розыгрышей на своей второй подаче.

В этом сезоне Джокович уступил Опелке в четвертьфинале Брисбена, проиграл Берреттини на старте Дохи и снялся с полуфинала Australian Open с Александром Зверевым. Ни намёка на титул и стабильную, уверенную игру.

На пресс-конференции после поражения от ван де Зандсхулпа Новак будто начал подводить итоги своей карьеры.

«Сейчас сложно что-либо оценить. Я разочарован тем, что проиграл, но, думаю, если смотреть на вещи шире, конечно, у меня была невероятная карьера. Я был стабильным на протяжении многих лет, и, очевидно, в таком случае сохраняются высокие ожидания от себя.

В последние пару лет для меня всё изменилось. Я изо всех сил пытался играть на желаемом уровне. Время от времени у меня бывает пара хороших турниров, но в основном это испытание, борьба. Что есть, то есть.

Думаю, ничто не может подготовить вас к этому моменту. Это надо пережить и попытаться с этим справиться».

Новак Джокович Фото: Cameron Spencer/Getty Images

О конкретных причинах, которые могли привести к поражению от ван де Зандсхулпа, Джокович тоже порассуждал.

«Очевидно, нет оправданий для плохого выступления. Не очень приятно так играть, но поздравляю моего соперника. У меня на корте был просто плохой день.

Я сожалею о своём уровне тенниса, если учитывать, как я тренировался. Честно говоря, разница между центральным и другими кортами колоссальная. На центральном корте мяч отскакивает выше, чем на некоторых грунтовых. Мне было тяжело найти ритм».

С корта Джокович уходил подавленным. Что-то неладное происходит с Новаком. Разговоры о желании выиграть 25-й «Шлем» сменяются размышлениями о своей карьере и общими фразами даже о ближайшем будущем.

«Я ещё не говорил с Энди [Марреем] и командой, так что сделаю это, и потом мы примем решение», — сказал Ноле, отвечая на вопрос о планах отправиться на следующий турнир в Майами.

Теннисный мир замер в надежде на возрождение Новака и в ожидании его новых побед. Но мало кто действительно стал говорить о перспективах серба.

«Думаю, все понимают, что Новак сейчас далёк от своей оптимальной игровой формы. Поэтому матч не заладился. Что бросается в глаза – это, наверное, ни одного эйса, три двойные ошибки не так критичны. Но то, что не было эйсов на подаче одного из топовых теннисистов – это уже, наверное, небольшой звоночек. 67% попаданий первой подачей – это не так плохо, у Ботика был 71%.

Проблема скорее в проценте выигрыша первой подачи, который у Новака на отметке 63%, у Ботика — 60%. То есть в этой категории Новак лидировал. Но у него огромнейший провал в проценте выигранных мячей на второй подаче — всего 29% против 71% у Ботика. Это непозволительно для мужского тура. С таким показателем выигрывать просто невозможно», — поделился в своём телеграм-канале бывший российский теннисист Дмитрий Турсунов.

«Впечатляющая игра от нидерландца, однако первый и третий сет в исполнении Джоковича были очень плохими. Сложно такое смотреть», — написал португальский журналист Жозе Моргаду.

«Приятно видеть, как Джокович перенимает несколько черт от Энди Маррея, как, например, навык проиграть первый и решающий сеты без видимой на то причины.

Люди будут закатывать глаза, но я по-прежнему верю, что Маррей – лучший возможный тренер для Джоковича прямо сейчас. Нет ни одного такого игрока, как Энди, кто мог бы быть так же тесно связан с этапом карьеры, который проживает Новак», — поделился в социальных сетях корреспондент Скотт Барклай.

Новак Джокович и Энди Маррей Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Только канадская журналистка Стефани Майлз предположила, из-за чего в карьере Джоковича всё идёт не так, как все того хотят.

«Знаю, что ярые болельщики Новака говорят: «Он не играл, ему нужны матчи, другие корты и так далее». Но ему уже не 25. Перед нами «почти 38-летний» Джокович. Это новая для него территория».

Каким бы ни были талант, прошлые заслуги и психологическая устойчивость Джоковича, время ни для кого не делает исключений. Увы, теперь многие игроки быстрее, выносливее и мощнее Новака. И сам серб признаёт, что восстанавливаться и поддерживать тело в оптимальном состоянии ему стало сложнее.

Теннисный мир осторожно рассуждает о перспективах Джоковича. Точнее, почти не говорит о них совсем. Непросто отпускать последнего топ-игрока минувшего и пока лучшего поколения в мужском туре.

Однако скоро придётся сделать это. Главное – не пропустить наиболее удачный для этого момент.