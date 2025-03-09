Медведев рвётся в четвёртый круг Индиан-Уэллса. Ещё сыграет Мирра Андреева. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. В ночь с воскресенья на понедельник по московскому времени начнётся третий круг. Будет проведено 16 матчей – по восемь у женщин из нижней половины сетки и у мужчин – из верхней. Проведут свои поединки и два россиянина – Даниил Медведев (пятый номер посева) и Мирра Андреева (9). Также на кортах появятся и другие топовые игроки – такие как Ига Швёнтек (2), Джессика Пегула (4), Елена Рыбакина (7), Чжэн Циньвэнь (8), Стефанос Циципас (8) и Томми Пол (10). За всеми подробностями игрового дня следите в нашем лайве.
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«Баранка» от Рыбакиной
Всего лишь за 26 минут Елена Рыбакина повесила «баранку» Кэти Бултер — 6:0. Следим дальше за развитием событий в матче.
Основательно взялась за дело теннисистка из Казахстана. Она впереди уже с двумя брейками — 4:0.
Успешно начала матч Елена Рыбакина и сразу же добилась брейка — 2:0.
Елена Рыбакина
Фото: Robert Prange/Getty Images
Начинается один из интереснейших матчей дня. Елена Рыбакина сражается с Кэти Бултер. В этом поединке определится будущая соперница лучшей теннисистки из матча Мирра Андреева — Клара Таусон. За всеми подробностями матча Рыбакина — Бултер следите на нашем онлайн-табло.
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Расписание воскресенья
Расписание в ночь с воскресенья на понедельник по московскому времени на супертурнире в Индиан-Уэллсе сверхинтересное. Читайте подробности:
- 9 марта 2025
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