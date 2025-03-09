Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Даниил Медведев, Мирра Андреева: онлайн-трансляция Индиан-Уэллса 2025, результаты, сетки, где смотреть, кто соперники

Медведев рвётся в четвёртый круг Индиан-Уэллса. Ещё сыграет Мирра Андреева. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция Индиан-Уэллса-2025
Комментарии
На первом в сезоне объединённом «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе в ночь на понедельник начинается третий круг. На кортах появятся и 2 россиянина.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. В ночь с воскресенья на понедельник по московскому времени начнётся третий круг. Будет проведено 16 матчей – по восемь у женщин из нижней половины сетки и у мужчин – из верхней. Проведут свои поединки и два россиянина – Даниил Медведев (пятый номер посева) и Мирра Андреева (9). Также на кортах появятся и другие топовые игроки – такие как Ига Швёнтек (2), Джессика Пегула (4), Елена Рыбакина (7), Чжэн Циньвэнь (8), Стефанос Циципас (8) и Томми Пол (10). За всеми подробностями игрового дня следите в нашем лайве.

ATP Masters 1000. Индиан-Уэллс. Сетка
WTA 1000. Индиан-Уэллс. Сетка
Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
09 марта 2025, воскресенье. 23:10 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6
0
         
Кэти Бултер
Великобритания
Кэти Бултер
К. Бултер
Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
10 марта 2025, понедельник. 00:30 МСК
Алекс Михельсен
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
10 марта 2025, понедельник. 04:00 МСК
Клара Таусон
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
«Баранка» от Рыбакиной Расписание воскресенья
Live Даниил Сальников

«Баранка» от Рыбакиной

Всего лишь за 26 минут Елена Рыбакина повесила «баранку» Кэти Бултер6:0. Следим дальше за развитием событий в матче.

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
09 марта 2025, воскресенье. 23:10 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6
0
         
Кэти Бултер
Великобритания
Кэти Бултер
К. Бултер
23:31 Даниил Сальников

Основательно взялась за дело теннисистка из Казахстана. Она впереди уже с двумя брейками4:0.

23:19 Даниил Сальников

Успешно начала матч Елена Рыбакина и сразу же добилась брейка2:0.

Елена Рыбакина

Елена Рыбакина

Фото: Robert Prange/Getty Images

23:06 Даниил Сальников

Начинается один из интереснейших матчей дня. Елена Рыбакина сражается с Кэти Бултер. В этом поединке определится будущая соперница лучшей теннисистки из матча Мирра АндрееваКлара Таусон. За всеми подробностями матча Рыбакина — Бултер следите на нашем онлайн-табло.

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
09 марта 2025, воскресенье. 23:10 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6
0
         
Кэти Бултер
Великобритания
Кэти Бултер
К. Бултер
22:56 Даниил Сальников

Уже наступил март, а Новак Джокович никак не может найти свою игру. Ведь в мае сербскому теннисисту исполнится 38 лет. Неужели это конец карьеры?

Материалы по теме
«Новаку уже не 25». Поражения Джоковича затянулись, а сам он начал подводить итоги карьеры
«Новаку уже не 25». Поражения Джоковича затянулись, а сам он начал подводить итоги карьеры
22:46 Даниил Сальников

Позднее турнир лишился двух топовых теннисистов — Андрея Рублёва и Новака Джоковича. Но ещё несколько россиян успешно прошли в 3-й круг. Подробности читайте в нашем обзоре.

Материалы по теме
Касаткина и Самсонова попали друг на друга в Индиан-Уэллсе. Хачанов тоже вышел в 3-й круг
Касаткина и Самсонова попали друг на друга в Индиан-Уэллсе. Хачанов тоже вышел в 3-й круг
22:36 Даниил Сальников

Накануне прошло российское дерби, в котором Полина Кудерметова оказалась сильнее Екатерины Александровой. Подробности — в нашем обзоре.

Материалы по теме
Кудерметова победила в российском дерби в Индиан-Уэллсе. А Потаповой повесили «баранку»
Кудерметова победила в российском дерби в Индиан-Уэллсе. А Потаповой повесили «баранку»
22:26 Даниил Сальников

Накануне был не менее интенсивный день, в котором выступили 8 россиян. И 5 из них прошли в следующий круг. Подробности предыдущего игрового дня читайте в нашем прошлом лайве.

Материалы по теме
Шнайдер ворвалась 3-й круг Индиан-Уэллса. Касаткина победила, а Рублёв проиграл. LIVE!
Live
Шнайдер ворвалась 3-й круг Индиан-Уэллса. Касаткина победила, а Рублёв проиграл. LIVE!
22:16 Даниил Сальников

Расписание воскресенья

Расписание в ночь с воскресенья на понедельник по московскому времени на супертурнире в Индиан-Уэллсе сверхинтересное. Читайте подробности:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android