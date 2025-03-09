Медведев рвётся в четвёртый круг Индиан-Уэллса. Ещё сыграет Мирра Андреева. LIVE!

На первом в сезоне объединённом «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе в ночь на понедельник начинается третий круг. На кортах появятся и 2 россиянина.

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. В ночь с воскресенья на понедельник по московскому времени начнётся третий круг. Будет проведено 16 матчей – по восемь у женщин из нижней половины сетки и у мужчин – из верхней. Проведут свои поединки и два россиянина – Даниил Медведев (пятый номер посева) и Мирра Андреева (9). Также на кортах появятся и другие топовые игроки – такие как Ига Швёнтек (2), Джессика Пегула (4), Елена Рыбакина (7), Чжэн Циньвэнь (8), Стефанос Циципас (8) и Томми Пол (10). За всеми подробностями игрового дня следите в нашем лайве.