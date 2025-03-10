Мирра вышла на Рыбакину в Индиан-Уэллсе. Медведев на отказе американца вышел в 4-й круг

В ночь с 9 на 10 марта на мужском «Мастерсе» и женском «тысячнике», проходящих в Индиан-Уэллсе, состоялись первые матчи третьего круга. В мужской сетке чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев играл с 20-летним американцем Алексом Михельсеном. Первый круг Медведев и Михельсен, посеянные пятым и 31-м соответственно, пропускали, а во втором раунде одержали уверенные победы. Россиянин обыграл китайца Бу Юньчаокэтэ (6:2, 6:2), а американец прошёл своего соотечественника Колтона Смита (6:3, 6:4).

В последнее время Михельсен медленно, но верно прогрессирует. Титулов у него пока нет — три поражения в трёх финалах. На Открытом чемпионате Австралии — 2025 Алекс впервые обыграл теннисиста из топ-15 — жертвой пал Стефанос Циципас. Кроме того, на этом Australian Open Михельсен впервые дошёл до четвёртого круга на турнире «Большого шлема». Сейчас американец занимает 32-ю строчку в рейтинге ATP, и на данный момент это высшее его достижение.

Тем не менее фаворитом встречи всё равно был Медведев, несмотря на неудачные выступления в начале сезона. Однако борьбы сегодня не было — матч закончился, едва успев начаться. Михельсен проиграл первые два гейма и снялся. По информации Tennis Channel, это произошло из-за отравления.

Удивительно, но даже в такой короткой встрече Даниил успел взять медицинский перерыв. Во втором гейме у него пошла кровь из носа.

«Я хорошо сыграл в первом матче, поэтому с нетерпением ждал матча с Алексом. Мне нравится его стиль игры. Думаю, мог бы получиться интересный поединок. К сожалению, у него случилось пищевое отравление или что-то подобное. В командных видах спорта тебя может заменить другой игрок. В индивидуальных, если ты плохо себя чувствуешь в этот день, ничего не поделаешь. Надеюсь, он скоро поправится. Жду следующего матча», — сказал Медведев на корте.

В четвёртом круге Даниил Медведев сыграет с другим американцем Томми Полом (10). Тот в третьем раунде прошёл Кэмерона Норри — 6:3, 7:5.

В женской сетке в третьем круге выступила 17-летняя Мирра Андреева (9), которая вышла на корт с датчанкой Кларой Таусон (22). Именно эти теннисистки в минувшем месяце сошлись в финале «тысячника» в Дубае, и Андреева выиграла свой главный на данный момент матч — 7:6 (7:1), 6:1. Этот трофей WTA-1000 — пока крупнейшее достижение Мирры в профессиональном теннисе.

И Андреева, и Таусон в целом не без проблем, но довольно уверенно прошли второй раунд в Индиан-Уэллсе. Мирра оказалась сильнее (7:5, 6:4) экс-россиянки Варвары Грачёвой, представляющей Францию, а Клара обыграла Марию-Камилу Осорио-Серрано (7:6 (7:3), 7:5). Россиянка, само собой, нацеливалась во второй раз обыграть датчанку, ну а та, соответственно, жаждала реванша.

В первом сете Андреева имела ощутимое преимущество. В своих геймах она не давала шансов сопернице. Таусон даже до «ровно» не добиралась, не говоря уже о брейк-пойнтах и тем более брейках. Мирра уже в первом гейме могла взять чужую подачу, но не реализовала тройной брейк-пойнт. Фактически это ни на что не повлияло, так как во второй половине партии Мирра сделала два брейка, в пятом гейме и в девятом. Россиянка с первого же сетбола приняла на сет — 6:3 за 37 минут.

Во второй партии борьбы и вовсе не было. Таусон ни в одном из геймов не смогла взять более двух очков, и Андреева повесила ей «баранку» — 6:3, 6:0 за 1 час 4 минуты. За весь матч россиянка допустила 13 невынужденных ошибок, а датчанка — 31.

В четвёртом раунде Мирра сразится с чемпионкой Уимблдона-2022 Еленой Рыбакиной (7). Казахстанская теннисистка в третьем круге навесила «баранку» Кэти Бултер (25) — 6:0, 7:5.

В ночь с 10 на 11 марта пройдут заключительные матчи третьего круга в обеих сетках. У мужчин на корт выйдет Карен Хачанов, а у женщин сыграют Дарья Касаткина, Людмила Самсонова (эти две теннисистки сразятся в дерби), Диана Шнайдер и Полина Кудерметова. За всеми событиями супертурнира в Индиан-Уэллсе следите на «Чемпионате».