«Я точно знаю, что делать на корте». Счастливая Мирра после громкой победы в Индиан-Уэллсе

17-летняя россиянка Мирра Андреева разгромила датчанку Клару Таусон (6:3, 6:0) в третьем круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе.

Пару недель назад Мирра разобралась с Таусон (7:6, 6:1) в финале «тысячника» в Дубае, взяв пока что самый крупный титул в своей карьере. На этот раз в США Андреева победила соперницу из Дании вообще без какой-либо нервозности. Теперь её ждёт встреча с чемпионкой Уимблдона-2022 Еленой Рыбакиной.

Юная российская теннисистка поделилась впечатлениями от очередного успеха и рассказала о качественных изменениях в своей игре на пресс-конференции после матча с Таусон в Индиан-Уэллсе.

— Мирра, это было довольно чистое выступление с твоей стороны. Что скажешь о матче?

— Да, я знала, что будет тяжело, потому что мы совсем недавно встречались. Поэтому старалась подготовить себя к тому, что будет тяжелый матч. Но здесь новый турнир, новые условия, так что просто очень рада сегодняшней победе.

— В интервью на корте ты сказала, что у тренера Кончиты Мартинес, вероятно, уже есть план тренировок для тебя на завтра. Он у неё действительно есть? Она уже поделилась им с тобой?

— Она мне уже сказала, что забронировала корт на 12:00. Я вижу, что не так много времени пройдёт после этого матча. Так что, знаете, она работает. Кончита уже сделала всё, что нам нужно на завтра. Знаете, это её характер. Неплохое качество, я думаю. Всегда хорошо, когда кто-то делает для тебя бронь корта и всё такое. Я не жалуюсь на это (улыбается).

— Каково было тебе играть большой матч на Stadium Court в Индиан-Уэллсе?

— Я тренировалась здесь пару раз, так что для меня это не было чем-то новым. Знала, какой это будет корт, так что чувствовала себя довольно комфортно, играя там. Атмосфера сегодня тоже была отличной. Знаете, я просто очень рада, что в итоге сегодня мне удалось победить. Надеюсь, следующий матч также получится сыграть на большом стадионе.

Мирра Андреева Фото: Clive Brunskill/Getty Images

— Я знаю, что ты уже довольно часто говорила о Кончите. Один из моих коллег сказал, что, похоже, ты полностью доверяешь ей, а атмосфера в вашей команде действительно хорошая. Можешь ли ты немного рассказать о том, какое взаимодействие вы создаёте?

— С самого начала наших рабочих отношений я чувствовала, что у нас отличная связь. Уже на первом совместном турнире всё было очень здорово, чувствовала себя очень комфортно рядом с ней. Она сказала, что чувствует то же самое, так что, к счастью, это было взаимно.

Атмосфера в нашей команде всегда такая. Чувствую, что мы очень энергичные, но, когда нужно, я и Кончита успокаиваемся и относимся ко всему серьёзно. Да, я полностью доверяю ей во всём. Думаю, она знает всё, что происходит в моей жизни. Не знаю, хорошо это или плохо. Я просто очень счастлива, что она рядом со мной.

— Были ли когда-нибудь моменты в твоей теннисной жизни, когда ты чувствовала себя настолько уверенно при виде мяча, и ощущала ли его на своей ракетке так, как в последние пару недель? И каково это на самом деле — быть в такой форме прямо сейчас?

— Во время «Ролан Гаррос» я чувствовала себя довольно уверенно и сейчас тоже. Да, здорово выигрывать много матчей подряд. Не могу на это жаловаться. Я играла хорошо в последнее время. Знаете, это приятно. Мне нравится. Просто такое чувство, что я точно знаю, что делать на корте.

Раньше на некоторых турнирах всё зависело от соперницы, но теперь я просто выхожу на корт и мяч идёт ко мне. Я знаю что делать, вне зависимости от соперника. Просто чувствую, что в моей голове всё ясно, и точно знаю, что делать с мячом. Это хорошее чувство. Надеюсь, буду поддерживать его так долго, как смогу.

— Ты упомянула «Ролан Гаррос». Этот корт ощущается похожим?

— Нет (улыбается). Не совсем.

— Новак Джокович сказал, что он похож на грунтовый корт с высоким отскоком.

— В Индиан-Уэллсе все корты имеют высокий отскок. Если вы играете быстро, то отскок такой же. Аналогичная ситуация, если вы играете высоко. Корт немного интересный, но, знаете, для меня он очень удобен. Мне нравится здесь играть.

— Это твой первый турнир после недавнего успеха в Дубае. Другие игроки стали относиться к тебе по-другому, когда видят твоё имя в сетке?

— Понятия не имею, как они реагируют, когда видят моё имя в сетке. Я не знаю. То же самое можно сказать про большинство игроков. Мы просто говорим: привет, как дела, и это всё. Я не знаю. Не чувствую никаких изменений. Я бы сказала, что всё почти то же самое. Да, я хотела бы узнать их реакцию, когда они видят моё имя в сетке, но не знаю [её].

— Не чувствуешь, что сейчас у тебя на спине своего рода мишень?

— Я об этом не думала, не знаю. Может быть, но понятия не имею. Извините (улыбается).

— Впечатлило ли тебя то, что после знаменательного момента с победой на «тысячнике» в Дубае ты приехала сюда, на другой корт, и продолжаешь в том же темпе?

— Не могу сказать, что я сама себя удивила. Чувствовала, что рано или поздно это произойдёт, но, конечно, не ожидала, что так скоро. Я это принимаю. Это нормально. Лучше раньше, чем позже. Да, было немного удивительно, но я просто знаю, что все в нашей команде упорно трудились ради этого. Как все говорят, упорный труд окупается.

— Хочу спросить о смене стиля игры. Как твой теннис развивается в течение последних нескольких лет? Мне кажется, с самого старта игры на уровне WTA ты очень хорошо подстраивалась под своих соперниц и могла немного менять тактику, стиль игры. Кажется, что теперь у тебя есть собственный стиль игры. Ты доминируешь. Это моё впечатление. Что скажешь?

— Я пытаюсь подстроить свою игру под соперниц. Если встречаюсь с сильно бьющей теннисисткой, играю одним способом. Если играю с кем-то вроде Онс Жабер, которая любит делать много вещей на корте, то тоже подстраиваюсь и действую немного по-другому. Это хорошая черта моей игры.

Бо́льшую часть времени я играю одним способом. Знаю, что могу подстроиться и изменить свою игру, если что-то пойдёт не так или если почувствую, что это не работает. Чувствую себя довольно уверенно. Просто приятно осознавать, что я знаю, что делать, если на корте что-то пойдёт не так.