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Шнайдер, Касаткина, Самсонова, Хачанов: онлайн-трансляция Индиан-Уэллса 2025, результаты, сетки, где смотреть, кто соперники

Кудерметова в сете от поражения в Индиан-Уэллсе. Ещё сыграют Хачанов и Шнайдер. LIVE!
Даниил Сальников
Полина Кудерметова
Комментарии
На первом в сезоне объединённом «Мастерсе» в ночь на вторник завершается третий круг. На кортах появятся и пять россиян.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию шестого игрового дня на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. В ночь с понедельника на вторник по московскому времени завершится третий круг. Будет проведено 16 матчей – по восемь у женщин из верхней половины сетки и у мужчин – из нижней. Проведут свои поединки и пять россиян – Карен Хачанов (22-й номер посева), Дарья Касаткина (12), Диана Шнайдер (13), Людмила Самсонова (24) и Полина Кудерметова. Причём Касаткина и Самсонова сразятся в российском дерби. Также на кортах появятся и топовые игроки – такие как Арина Соболенко (1), Кори Гауфф (3), Карлос Алькарас (2) и Тейлор Фриц (3).

ATP Masters 1000. Индиан-Уэллс. Сетка
WTA 1000. Индиан-Уэллс. Сетка
Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
10 марта 2025, понедельник. 22:45 МСК
Полина Кудерметова
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
5 		2
7 		5
         
Сонай Картал
Великобритания
Сонай Картал
С. Картал
Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
11 марта 2025, вторник. 00:15 МСК
Белинда Бенчич
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
11 марта 2025, вторник. 01:00 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3
         
         
Бен Шелтон
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
11 марта 2025, вторник. 00:30 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Лючия Бронцетти
Италия
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти
Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
11 марта 2025, вторник. 01:30 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Кудерметова уступает — 0:1 Расписание понедельника
Live Даниил Сальников

Тут же восстановила преимущество в брейк Сонай Картал1:3.

23:49 Даниил Сальников

Не стала надолго отпускать соперницу вперёд Полина Кудерметова и в третьем гейме добилась обратного брейка1:2.

23:43 Даниил Сальников

Продолжились неудачи Полины Кудерметовой во втором сете. Позволила россиянка сопернице сразу повести с брейком0:2.

23:37 Даниил Сальников

Кудерметова уступает — 0:1

Уверенно повела Полина Кудерметова на старте матча — 2:0, затем 5:3, а при счёте 5:4 россиянка не сумела подать на сет и позволила сопернице Сонай Картал добиться обратного брейка — 5:5. В концовке матча теннисистка из Великобритании добилась ещё одного брейка и взяла партию — 5:7 за 49 минут.

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
10 марта 2025, понедельник. 22:45 МСК
Полина Кудерметова
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
5 		2
7 		5
         
Сонай Картал
Великобритания
Сонай Картал
С. Картал
23:33 Даниил Сальников

Мирра Андреева уверенно справилась с Кларой Таусон из Дании — 6:3, 6:0, которую она обыграла пару недель назад в финале «тысячника» в Дубае.

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23:30 Даниил Сальников

Даниил Медведев успел сыграть всего 2 гейма — 2:0, после чего его соперник Алекс Михельсен снялся с турнира из-за заболевания.

Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
10 марта 2025, понедельник. 00:40 МСК
Алекс Михельсен
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
0
2
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
23:20 Даниил Сальников

Накануне два топовых россиянина — Даниил Медведев и Мирра Андреева успешно прошли 4-й круг. Обо всех подробностях вчерашнего игрового дня читайте в нашем прошлом лайве.

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23:15 Даниил Сальников

Расписание понедельника

Расписание в ночь с понедельника на вторник по московскому времени на супертурнире в Индиан-Уэллсе сверхинтересное. Читайте подробности:

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