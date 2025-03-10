На первом в сезоне объединённом «Мастерсе» в ночь на вторник завершается третий круг. На кортах появятся и пять россиян.

Кудерметова в сете от поражения в Индиан-Уэллсе. Ещё сыграют Хачанов и Шнайдер. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию шестого игрового дня на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. В ночь с понедельника на вторник по московскому времени завершится третий круг. Будет проведено 16 матчей – по восемь у женщин из верхней половины сетки и у мужчин – из нижней. Проведут свои поединки и пять россиян – Карен Хачанов (22-й номер посева), Дарья Касаткина (12), Диана Шнайдер (13), Людмила Самсонова (24) и Полина Кудерметова. Причём Касаткина и Самсонова сразятся в российском дерби. Также на кортах появятся и топовые игроки – такие как Арина Соболенко (1), Кори Гауфф (3), Карлос Алькарас (2) и Тейлор Фриц (3).