Кудерметова в сете от поражения в Индиан-Уэллсе. Ещё сыграют Хачанов и Шнайдер. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию шестого игрового дня на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. В ночь с понедельника на вторник по московскому времени завершится третий круг. Будет проведено 16 матчей – по восемь у женщин из верхней половины сетки и у мужчин – из нижней. Проведут свои поединки и пять россиян – Карен Хачанов (22-й номер посева), Дарья Касаткина (12), Диана Шнайдер (13), Людмила Самсонова (24) и Полина Кудерметова. Причём Касаткина и Самсонова сразятся в российском дерби. Также на кортах появятся и топовые игроки – такие как Арина Соболенко (1), Кори Гауфф (3), Карлос Алькарас (2) и Тейлор Фриц (3).
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Тут же восстановила преимущество в брейк Сонай Картал — 1:3.
Не стала надолго отпускать соперницу вперёд Полина Кудерметова и в третьем гейме добилась обратного брейка — 1:2.
Продолжились неудачи Полины Кудерметовой во втором сете. Позволила россиянка сопернице сразу повести с брейком — 0:2.
Кудерметова уступает — 0:1
Уверенно повела Полина Кудерметова на старте матча — 2:0, затем 5:3, а при счёте 5:4 россиянка не сумела подать на сет и позволила сопернице Сонай Картал добиться обратного брейка — 5:5. В концовке матча теннисистка из Великобритании добилась ещё одного брейка и взяла партию — 5:7 за 49 минут.
Мирра Андреева уверенно справилась с Кларой Таусон из Дании — 6:3, 6:0, которую она обыграла пару недель назад в финале «тысячника» в Дубае.
Даниил Медведев успел сыграть всего 2 гейма — 2:0, после чего его соперник Алекс Михельсен снялся с турнира из-за заболевания.
Накануне два топовых россиянина — Даниил Медведев и Мирра Андреева успешно прошли 4-й круг. Обо всех подробностях вчерашнего игрового дня читайте в нашем прошлом лайве.
Расписание понедельника
Расписание в ночь с понедельника на вторник по московскому времени на супертурнире в Индиан-Уэллсе сверхинтересное. Читайте подробности:
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