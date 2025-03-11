Полина Кудерметова — мимо 4-го круга Индиан-Уэллса. Россиянка обидно уступила лаки-лузеру

В ночь с 10 на 11 марта мск в Индиан-Уэллсе (США) стартовал шестой игровой день супертурнира с участием ведущих теннисистов и теннисисток. Свой матч третьего круга проводила и 60-я ракетка мира россиянка Полина Кудерметова. В соперницах у неё была представительница Великобритании Сонай Картал, занимающая сейчас 83-е место в рейтинге WTA.

На старте американского «тысячника» Кудерметова-младшая в двух сетах одолела хозяйку кортов Клэр Лю — 6:4, 6:2. А во втором круге Полина в российском дерби переиграла Екатерину Александрову — 7:5, 6:2. Таким образом, Кудерметова впервые в карьере вышла в третий круг на турнире категории WTA-1000.

Картал, в свою очередь, в первом круге победила местную любимицу Варвару Лепченко со счётом 7:6 (8:6), 6:2. Далее британка разгромила Беатрис Хаддад-Майю из Бразилии — 6:2, 6:1. Отметим, что Сонай пробилась в основу престижных соревнований в Калифорнии как лаки-лузер.

В начале дебютного очного противостояния девушек намного активнее действовала именно Полина. Она мощно пробивала навылет как с форхенда, так и с бэкхенда, действовала очень вариативно. Неудивительно, что именно наша теннисистка первой сделала брейк в этой игре. Кудерметова повела со счётом 2:0, причём в стартовом гейме её противница вела 40-15. Далее девушки не подпускали друг друга на приёме. Однако при счёте 5:4 отечественная спортсменка не смогла преодолеть испытание в виде подачи на партию. Полина отдала гейм с тройного сетбола, сделав на брейк-пойнте двойную ошибку — 5:5. 11-й гейм остался за Картал, а впоследствии 83-я ракетка мира приняла на партию — 7:5 за 49 минут. Помогла Сонай Кудерметова-младшая, которую захлестнули эмоции, и она продолжила ошибаться.

Полина Кудерметова Фото: Robert Prange/Getty Images

Во втором сете неудачи Полины не закончились. Россиянка позволила оппонентке сразу повести с брейком — 0:2. Кудерметова-младшая сама отдавала розыгрыши, часто злилась и торопилась. 63-я ракетка мира не стала надолго отпускать соперницу вперёд и в третьем гейме всё же добилась обратного брейка — 1:2. Но тут же Картал восстановила преимущество в брейк — 1:3. Далее британка взяла гейм на своей подаче — 1:4. Больше брейков в этом противостоянии не было. Сонай справилась с нервами и подала на матч. Таким образом, Картал одолела Полину Кудерметову со счётом 7:5, 6:3. Статистика матча: 1/4 у россиянки по эйсам/двойным ошибкам, 1/0 – у представительницы Великобритании. Далее Сонай встретится с победительницей пары Арина Соболенко (Беларусь) — Лючия Бронцетти (Италия).

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