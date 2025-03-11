Команда, герои и Кубок за лучшую шутку: главред «Чемпионата» Вячеслав Опахин — о 20-летии

Весь 2025 год мы будем праздновать юбилей «Чемпионата». За 20 лет произошло столько, что в один день 11 марта точно не уместишь. Поэтому каждую неделю по вторникам, до конца года, мы будем публиковать истории в рамках проекта «Легенды Чемпионата» . Представители команды «Чемпа» (а чёрно-оранжевый – это навсегда!) будут рассказывать, что для них главное слово в спорте.

– Когда появился «Чемпионат», мне было 12 лет, 9 месяцев и 14 дней. Тогда основным источником информации о спорте для меня был, конечно, газетный киоск возле дома.

Каждую пятницу перед школой я обязательно покупал еженедельник «Футбол» (и читал его на уроках). Периодически затаривался «Спорт-экспрессом», журналом «PROспорт». Интернет только становился частью жизни — попробуйте вспомнить, насколько это было иначе, просто другая вселенная.

Мне хотелось работать в спортивной журналистике, развивать популярность спорта в России, но в 2005 году казалось, что индустрия журналов стоит настолько крепко, – туда ещё попробуй попади. О том, чтобы возглавить «Чемпионат», я с высоты всего опыта в 13 лет даже не мог помыслить.

Вячеслав Опахин — сразу после назначения на должность в 2021 году Фото: Championat.com

То что «Чемпионат.ру» – это серьёзно, стало понятно быстро. «Чемп» шумел и активничал! Даже появление новых разделов было чем-то вау. Помните же старый логотип, где в футболе вместо буквы «О» был мяч, в хоккейном разделе – шайба? Появлялись различные проекты под брендом «Чемпионата». Сайт поднимался, рос, менялся, ставил рекорды – и Гиннесса, и по аудитории – и вот в 2025 году это лидер спортивных медиа России.

Рецепт успеха, как обычно, одновременно сложный и простой. «Чемпионат» — это люди, команда и огонь страсти к спорту, который горит в каждом из нас.

Мы тут немножко двинутые в любви к спорту. Поэтому особенно уважаем спортсменов, которые искренне выкладываются ради любимого дела. И просто искренни в своих переживаниях.

За 20 лет таких героев было много. Очередная история случилась совсем недавно – минувшим летом.

Диана Шнайдер и Мирра Андреева в Париже Фото: Championat.com

Как мы придумали МиДи и почему два человека — это уже команда

Лето-2024. Париж. Олимпийские игры. В теннисном турнире – российские девчонки, Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Естественно, мы за них переживали изначально. И готовились, поддерживали, осознавая, насколько тяжело соревноваться на Олимпиаде в это время. Когда всё против тебя. На «Чемпионате» выходил спецпроект обо всех наших в Париже.

В общем, было за кого болеть. Но и Мирра с Дианой – молодые, впервые играют вместе. Не то чтобы мы ждали от них чего-то. Но как только они вышли на корт, стало ясно, эта пара – настоящая команда.

Один взгляд – и они понимают друг друга. Одна ошибается – другая вытаскивает. Одна подает, другая готова добивать. Эмоционально чувствуют друг друга, постоянно поддерживают. Искренне радуются и где-то удивляются, что с ними вообще происходит всё это.

Мы в редакции смотрим, как они проходят раунд за раундом, и понимаем: это не просто пара теннисисток, это история. Они разные, но идеально дополняют друг друга. И когда Андреева и Шнайдер (ладно, мы их «Миррочка и Дианочка» называли) вышли в финал женского парного турнира, я подумал: надо как-то их поддержать.

Александр Сафонов, Андрей Панков и Елена Кузнецова — на ОИ-2024 Фото: Championat.com

В Париж от «Чемпионата» мы отправили усечённый (в соответствии с количеством спортсменов) и при этом отличный состав: авторов Андрея Панкова, Елену Кузнецову и нашего легендарного фотографа Александра Сафонова. Как могли, ребята поддерживали девчонок: на пресс-конференциях, в микст-зонах. Андрей перед полуфиналом пообещал им принести мороженое, если выйдут в финал. И сдержал слово!

МиДи с заслуженным мороженым Фото: Championat.com

Перед решающим матчем на Олимпийских играх хотелось особенно зарядить Мирру и Диану, чтобы они увидели своих на арене. В Париже был не только наш состав корреспондентов, но журналисты других российских изданий. Так родилась идея с футболками и специальной эмблемой их пары.

Название выбрали после голосования читателей, получились «МиДи» и «МирриДиана». Времени было в обрез, и сложнее всего было с графикой. Нужно было что-то яркое, заметное и в цветах флага.

Варианты дизайна Фото: Championat.com

В процессе обсуждения пришли к выводу, что не надо выдумывать, ведь у Мирры и Дианы уже есть свой символ – как они отбивают друг другу «пять». Фирменный жест поддержки.

Печатать футболки на весь состав журналистов пришлось экстренно в Париже. Нетривиальная проблема возникла с тем, что типографии в Париже работают по удобному исключительно для них времени. Так что Лена Кузнецова отправилась на другой конец города, потому что работающих типографий, да ещё способных в короткий срок сделать такие футболки, оказалось не так много. Кое-как удалось объяснить владельцу, что нужно, и всё-таки первую футболку он напечатал наоборот. Но к финалу мы успели!

Группа поддержки в Париже Фото: Championat.com

Так что на корте Филиппа Шатрье была активная группа поддержки МиДи. Были, конечно, опасения, что организаторы могут возмутиться и заблокировать аккредитации, но азарт уже взял верх.

Жаль, что Мирра и Диана проиграли финал, однако те серебряные медали точно с золотым блеском. На пресс-конференции после матча девушки выглядели расстроенными, но всё-таки довольными тем, куда дошли. В том числе благодаря поддержке огромного количества людей.

Футболки мы им, конечно, тоже подарили. Но суть не только в футболках. Суть в том, что спорт – это не про одного. Даже в индивидуальных видах великая карьера строится на команде. За каждым чемпионом стоят тренеры, партнёры, близкие, которые поддерживают. А иногда это даже журналисты и болельщики (или журналисты-болельщики), которые верят.

Когда МиДи вышли на финал, было видно: они уже не просто случайная пара на одном турнире. Они – команда, у которой есть своё имя, свой стиль, свои болельщики. А значит, эта история не закончилась в Париже.

Спорт – это не только победы. Это связь между людьми. Это моменты, которые хочется сохранить. И это команды, которые продолжают путь, даже если кажется, что всё уже позади. МиДи – ровно про это. И это только начало.

Как Саша Трусова смущалась при встрече со своим фан-клубом

Спортсмены тоже люди. Мы частенько забываем об этом, когда видим их на стадионах. Но играть, биться, выступать перед многотысячными трибунами – это одно. В жизни тот же спортсмен может быть исключительно скромным и застенчивым.

Вот фигуристка Саша Трусова (теперь уже Игнатова). Медали, кубки, грамоты — с детства она держала их в руках, позировала для фотографий, слушала аплодисменты. Медаль Олимпийских игр опять же! Когда Саша выиграла нашу премию «Королева фигурного катания», мы организовали вручение в закрытом формате. Решили сделать камерное мероприятие именно для поклонников фигуристки.

Александра Трусова на вручении приза «Королева фигурного катания» Фото: Championat.com

Зал был уютным, в чёрно-оранжевых цветах. Чёрный костюм Саши и ярко-огненный, иначе и не скажешь, цвет волос были под стать.

И насколько трогательно было видеть, как эта известная спортсменка, откатавшая Олимпиаду, смущается при получении награды.

— Спасибо… — начала Саша, беря награду в руки.

— Спасибо всем, кто голосовал, — добавила она, слегка краснея. – Мне очень приятно, что столько людей за меня голосовали, мне приятна эта поддержка. Я очень рада, что у меня такие прекрасные болельщики. Они очень многое значат в моей жизни. Я всегда чувствую энергию, которую мне передают с трибун, и даже если просто смотрят мои выступления на экране телефона или телевизора. Во всём, чего я добилась, мне помогли мои болельщики.

Александра Трусова и поклонница Фото: Championat.com

Те самые болельщики смотрели на свою героиню с восхищением и искренней радостью: кто-то шепнул, что Саша — настоящая львица на льду, но такая скромная на сцене. Аплодисменты поддержали её, кто-то крикнул: «Саша, ты лучшая!»

И Саша вновь расплылась в улыбке.

Кубки за лучшую и худшую шутки

В редакции «Чемпионата» много артефактов: формы клубов и сборных, шарфы, мячи (есть и баскетбольное кольцо), бутсы и коньки, призы, статуэтки, дипломы и прочие награды. Но особый статус приобрели два трофея: это Переходящие Кубки за лучшую и худшую шутки.

Это не обычный трофей: он не связан с журналистскими заслугами, качеством текстов или скоростью выпуска новостей. Его получает тот, кто в течение дня (или даже недели) выдаст самую убойную, меткую и смешную шутку, после которой коллеги хохочут так, что забывают о дедлайнах.

Те-Самые-Трофеи Фото: Championat.com

Легенда гласит, что Кубок появился несколько лет назад, когда один из редакторов — кто именно, уже никто не помнит, но претендентов много — неудачно пошутил в редакции. Шутка была настолько «смешной», что коллеги сначала задумались, потом посмотрели на него, потом переглянулись… и в итоге решили, что за такие высказывания нужно что-то вручать.

Нашли старый футбольный кубок с облупившейся позолотой и подписали его маркером: «За лучшую шутку». С тех пор он гуляет по редакции, переходя от одного обладателя к другому.

Кому достаётся Кубок? Всё зависит от дня. Иногда Кубок получают за блистательные каламбуры в заголовках, иногда — за феерические мемы в редакционном чате. Зачастую это что-то непечатное. Достойна ли шутка Кубка, решатся коллегиально.

Чтобы поддерживать высокую планку юмора, мы создали и вторую награду – Кубок за худшую шутку.

Переходящий Кубок — это не просто весёлая традиция. Он помогает разрядить атмосферу в стрессовые моменты, когда новости идут одна за другой, сроки поджимают, а редакция работает в режиме нон-стоп. Ведь даже в самые загруженные дни всегда найдётся место хорошей шутке.

И каждый, кто получает Кубок, понимает: быть лучшим юмористом дня в «Чемпионате» — это почётно, а главное, чертовски весело.