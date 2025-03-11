Самсонова — в 4-м круге Индиан-Уэллса. Россиянка выиграла дерби и повторила личный рекорд

Людмила во второй раз вышла в 1/8 финала на этом турнире. А Хачанов и Шнайдер проиграли.

В ночь с 10 на 11 марта мск на супертурнире в Индиан-Уэллсе завершились игры третьего круга в обеих одиночных сетках. У мужчин свой матч провёл 22-й номер посева Карен Хачанов. Соперником российского теннисиста был американец Бен Шелтон, 11-й сеяный. Хачанов во втором круге одержал волевую победу над Якубом Меншиком — 3:6, 6:0, 6:3. Шелтон избежал потери сета, обыграв Мариано Навоне со счётом 6:3, 6:2.

Ранее Хачанов и Шелтон ни разу не играли друг с другом, несмотря на то что в последнее время регулярно принимают участие во всех важнейших турнирах. Карен балансирует в районе 20-го места, то возвращаясь во вторую десятку, то выпадая из неё, ну а Бен рвётся в топ-10. Фаворитом с небольшим перевесом считался американец, несмотря на то что опыта у него в разы меньше, чем у соперника. Хачанов первый матч на профессиональном уровне провёл ещё в 2013 году, а Шелтон — лишь в 2022-м.

В первом сете Карен постоянно был в положении догоняющего — просто потому, что в нечётных геймах подавал Шелтон. За первые семь геймов теннисисты в общей сложности упустили четыре брейк-пойнта — по два на каждого. В восьмом американец добился решающего преимущества, взяв подачу соперника. После этого Бен подал на сет — 6:3 за 40 минут.

Во второй партии преимуществом на протяжении долгого времени владел Хачанов. Карен однажды вышел на брейк-пойнт, но не использовал его. Шелтону после пятого гейма потребовался медицинский перерыв из-за мозолей на левой руке (Бен — левша). В седьмом гейме россиянин ушёл с трёх брейк-пойнтов, после чего впервые в матче забрал чужую подачу — 5:3. Увы, это был последний гейм, который выиграл Карен. Подать на сет он не сумел, а потом проиграл ещё три гейма. В 12-м гейме у Хачанова была возможность перевести партию на тай-брейк, однако он упустил брейк-пойнт. А Шелтону хватило первого же матчбола — 6:3, 7:5 за 1 час 35 минут.

В женской сетке Диана Шнайдер (13) встретилась с олимпийской чемпионкой Токио-2020 Белиндой Бенчич, 58-й ракеткой мира. Бенчич недавно вернулась в тур после рождения ребёнка, а в Индиан-Уэллс ей дали уайлд-кард. Шнайдер как раз в прошлом году по-настоящему вышла на топ-уровень, и то, что ранее эти теннисистки не играли друг с другом, в принципе, не удивляет.

Первый сет получился качельным. На старте встречи Шнайдер лишь изредка брала очки, и Бенчич повела 3:0 с двумя брейками. Россиянка собралась и медленно, но верно принялась навёрстывать упущенное. Следующие три гейма проходили в упорной борьбе, и Диана всякий раз оказывалась лучше, отыграв оба брейка, — 3:3. В восьмом гейме у Шнайдер при 4:3 в её пользу был скрытый сетбол, но она не реализовала этот брейк-пойнт — 4:4. А в следующих двух геймах Диана взяла лишь одно очко, и Бенчич выиграла первую партию — 6:4 за 54 минуты.

Перед вторым сетом швейцарка взяла медицинский перерыв. Как и Шелтону в матче с Хачановым, Белинде досаждали мозоли на левой руке (разница лишь в том, что у Бенчич ведущая рука правая). В начале партии они со Шнайдер обменялись брейками под ноль — 1:1. В пятом гейме Бенчич вновь взяла подачу соперницы, но Шнайдер снова сделала обратный брейк — 3:3. Как и в первом сете, россиянка неудачно провела концовку партии. После 4:4 она не взяла ни одного очка, и швейцарка отпраздновала победу — 6:4, 6:4 за 1 час 40 минут.

А вот то, что Дарья Касаткина (12) и Людмила Самсонова (24) впервые играли друг с другом, и впрямь удивительно. В последние годы они обе успели побывать первыми ракетками России (у Самсоновой этот период был совсем недолгим), но жребий и дальнейшие результаты всякий раз разводили их. Перед матчем у обеих теннисисток был день отдыха, однако всё же отметим, что Касаткина затратила больше сил во втором круге, одержав волевую победу над чемпионкой Australian Open — 2020 Софьей Кенин — 3:6, 7:5, 6:4. А Самсонова в двух партиях справилась с Кэти Макнелли — 7:6 (10:8), 6:4.

Первый сет Касаткина провела значительно чище Самсоновой. У Людмилы было многовато ошибок — Дарья этим пользовалась. В третьем гейме Касаткина добилась брейка, а подтверждая его, отыграла двойной брейк-пойнт — 3:1. Возможностей спасти партию у Самсоновой не было. В седьмом гейме Дарья вновь взяла подачу Людмилы и затем подала на сет— 6:2 за 30 минут.

Во второй партии, особенно во второй её половине, преимущество было уже у Самсоновой. До 3:3 теннисистки дошли с двумя брейками у каждой. Людмила меньше ошибалась, когда надо, применяла укороченные, выходила к сетке. Отыграв второй брейк в шестом гейме, Самсонова выиграла ещё три гейма подряд и перевела матч в третий сет — 6:3 за 48 минут.

В решающей партии Самсонова дожала Касаткину. Людмила отдала Дарье лишь два гейма. Один брейк, сделанный Самсоновой на старте сета, Касаткина отыграла, но второй уже не смогла, не использовав брейк-пойнт в шестом гейме. Поведя 4:2, Людмила ещё раз взяла подачу соперницы, после чего подала на матч и записала себе в актив волевую победу — 2:6, 6:3, 6:2 за 1 час 58 минут.

Так Самсонова повторила личный рекорд в Индиан-Уэллсе. В 2022 году Людмила также дошла до четвёртого круга на этом турнире. В этот раз на стадии 1/8 финала она сыграет с победительницей встречи Жаклин Кристиан (Румыния) — Жасмин Паолини (Италия, 6).

Ранее в этот день Полина Кудерметова проиграла британке Сонай Картал. Подробнее об этой встрече читайте в отдельном материале.

Таким образом, в мужской сетке в 1/8 финала из россиян вышел только Даниил Медведев. В женской сетке на этой стадии выступят Мирра Андреева и Людмила Самсонова.

Супертурнир в Индиан-Уэллсе закончится 16 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».