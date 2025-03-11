Даниил очень часто срывается в Калифорнии. Сможет ли он сдержаться в предстоящем непростом противостоянии с Томми Полом?

«Он надо мной издевается?» Медведев устроил дикую выходку в Индиан-Уэллсе в 2024-м

Шестая ракетка мира Даниил Медведев готовится к матчу четвёртого круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе с американцем Томми Полом.

Соперник Медведева по предыдущей стадии Алекс Михельсен снялся, когда россиянин вёл 2:0. Игра продолжалась всего 10 минут. По ходу матча Михельсен говорил команде, что испытывает проблемы с желудком.

При этом сам Медведев во втором гейме брал медицинский перерыв из-за кровотечения из носа. Соперник чувствовал себя ещё хуже, но физическое состояние Даниила перед следующей игрой вызывает немалое беспокойство.

Медведев не скрывает, что ему не нравятся условия в Индиан-Уэллсе. В частности, Даниил заявил, что хардовые корты в Калифорнии стали более быстрыми лишь на бумаге, а на деле покрытие даже замедлилось.

Пока Медведев не успел бурно выразить своё недовольство на корте. Стартовый матч с китайцем Бу Юньчаокэтэ (6:2, 6:2) сложился для Даниила слишком легко, а противостояния с Михельсеном как такового вообще не было.

Даниил Медведев на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе в 2025-м Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Совсем другое дело – поединок с 11-й ракеткой мира Томми Полом. Медведев ведёт 3-1 по личным встречам с американцем и является фаворитом в Индиан-Уэллсе, но велика вероятность возникновения у россиянина первых трудностей на корте. А с ними – и нервных срывов.

Даниил очень часто проявляет эмоции во время игры. За последний год едва ли не сильнее всего он это делал именно в Индиан-Уэллсе. Вспоминаем, как Медведев конфликтовал с судьёй, зрителями и соперником на калифорнийском «Мастерсе» в 2024-м.

Не будет лишним напомнить, что год назад именно в Индиан-Уэллсе Медведев последний раз выступал в финале на уровне ATP. Россиянин в решающем матче проиграл Карлосу Алькарасу (6:7, 1:6). При счёте 2:3 на тай-брейке стартовой партии удар испанца в середине розыгрыша задел заднюю линию на 5 мм. После завершения розыгрыша Медведев попросил показать повтор, но судья на вышке Мохамед Лайани ему отказал из-за того, что удар не был завершающим в размене.

«2024 год, чёртовы корабли в космос летают, а ты не можешь показать мне отметку. Покажи отметку. Я знаю, что мяч был в корте, но просто покажи мне отметку. Теннис – такой дерьмовый спорт», – сказал в ответ Медведев.

Даниил Медведев много нервничал в Индиан-Уэллсе в 2024 году Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В этом поединке Даниил также жёстко обругал болельщиков. Во втором сете при счёте 0:2 после двойной ошибки соперника Медведев в резкой форме выразил недовольство поведением публики.

«Просто конченые утырки. Я подаю двойную, они радуются, а когда он подаёт двойную – нет. Конченые утырки», – сказал Медведев (представлена довольно смягчённая версия его слов).

В четвертьфинале того же Индиан-Уэллса досталось сопернику Медведева датчанину Хольгеру Руне. В первом розыгрыше второго сета Руне пробил в корпус вышедшего к сетке Медведева. Даниил не увидел извинение Хольгера, который поднял вверх руку, как это принято в теннисе. Россиянин не на шутку разозлился. Медведев подошёл к сетке, всё ещё ожидая извинений, которых не увидел (нужно отметить, что датчанин держал руку поднятой не очень долго). А затем жестом показал Руне, что следит за ним.

Хольгер Руне и Даниил Медведев на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Далее Даниил задрал шорты, пародируя привычку Хольгера. После этого уже Руне подошёл к судье с претензией: «Он надо мной издевается, и ему за это ничего не будет?». Рефери видел, что Хольгер принёс извинения, сообщил об этом Даниилу и решил подождать, когда эмоции улягутся. После матча, закончившегося победой Медведева в двух сетах, теннисисты вышли к сетке и пожали руки, уладив возникшие разногласия.

Теннис – эмоциональная игра. Требовать от Медведева быть совсем уж отстранённым на корте не стоит, но в некоторых моментах россиянину действительно нужно стараться сдерживать себя. Очень часто срывы мешали ему достигать результата, и подобное вполне может повториться в Индиан-Ужллсе, где некорректные выходки потенциально способны стать преградой для завоевания Даниилом долгожданного титула.