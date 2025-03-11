«Шарапова дала свой номер, могу позвонить ей в любое время». Новое яркое интервью с Миррой

Мирра Андреева всё чаще и чаще общается с прессой, но каждый раз делится чем-то новым и интересным. На этот раз с юной россиянкой поговорило иностранное теннисное издание Clay. В нём вспомнили о знаменательной победе Мирры в Дубае и предоставили небольшое, но занимательное интервью.

Мирра Андреева Фото: Getty Images

— Каково играть в туре, где 99% теннисисток старше тебя?

— Я спокойна, это мне не в тягость, потому что я играю и тренируюсь на том же уровне, что и все. Было немного сложно, потому что я не могла часто видеться со своей семьёй, но теперь мы стараемся бо́льшую часть времени путешествовать вместе.

— А чем ты занимаешься, когда нет тренировок?

— В свой выходной или свободное время в отеле я предпочитаю расслабляться. Я не люблю много чем-то заниматься, но иногда выхожу на прогулку или общаюсь с семьёй. Я очень спокойный и расслабленный человек, так что для меня это легко.

— Ты звезда в свои 17 лет. Насколько тяжело в таком раннем возрасте справляться с давлением и славой?

— Вокруг очень много прессинга, но я знаю, как им управлять, как с ним справляться. На второй год пребывания в WTA-туре, когда мне нужно было защищать очки, было немного трудно, потому что я впервые поняла, как выглядит настоящее давление. До этого я просто играла и старалась набрать немного очков. Я много общалась по этому поводу с Кончитой, семьёй, друзьями, так что теперь знаю, как со всем этим справляться.

— В начале года ты упоминала, что были моменты, когда ты продолжала чувствовать себя ребёнком. Тяжело ли пропускать всё, что большинство людей переживают в подростковом возрасте?

— Я бы сказала, что больше всего этого не хватает моей маме, потому что она замечает, что я взрослею и становлюсь женщиной. Для неё это действительно тяжело. Для семьи я всегда буду маленькой девочкой, маленькой Миррой. Для меня это не так уж и тяжело, потому что я всё та же. Иногда могу веселиться и шутить, но я также могу быть серьёзной, особенно когда нахожусь на корте.

— В напряжённые моменты ты демонстрируешь очень чёткую игру и максимальную концентрацию. Тебе всегда это было присуще? Сложно такому научиться?

— Честно говоря, у меня есть чувство, будто это было со мной с того момента, когда я только начала играть. Я всегда была очень маленькой и стройной, из-за чего у меня никогда не было большой силы и мощи. Мне нужно было находить пути, чтобы переигрывать более крупных соперниц. Вот как я научилась хорошо видеть корт. С самого начала моя игра была умной. Теперь я стараюсь это сохранить, немного разбавив агрессивностью и мощностью ударов.

— Ты часто упоминаешь то, как восхищаешься Марией Шараповой. Какие у вас с ней отношения?

— Мы виделись лишь однажды, на Уимблдоне-2024. У нас был разговор на минут 20-30. У меня не было возможности с ней увидеться, но, когда команда спросила, хочу ли я встретиться, я сказала: «Боже мой!» Я очень нервничала перед нашей встречей, но она была так добра. И теперь у меня есть её номер телефона. Она дала мне его и сказала, что я могу в любой момент позвонить или написать ей, а она поможет. Я ещё не писала. Не знаю, что говорить.

— Ещё один игрок, о котором ты говорила – это Энди Маррей. Рассматриваешь его как возможного члена твоей команды в будущем?

— Прямо сейчас у меня есть Кончита, а он – с Новаком Джоковичем. Конечно, всегда есть разговоры о том, что классные игроки и тренеры могут работать вместе, но в жизни так не работает. Думаю, у нас с Кончитой сложились отличные отношения, и мы наслаждаемся совместной работой. Поэтому сейчас я не думаю о чём-то подобном.