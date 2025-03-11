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Даниил Медведев, Мирра Андреева: онлайн-трансляция Индиан-Уэллса 2025, результаты, сетки, где смотреть, кто соперники

Медведев и Мирра рвутся в 1/4 финала Индиан-Уэллса. Но соперники у них непростые. LIVE!
Даниил Сальников
Даниил Медведев, Мирра Андреева: онлайн-трансляция
Комментарии
На первом в сезоне объединённом «Мастерсе» в ночь на среду начинается четвёртый круг. На кортах появятся и два россиянина.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию седьмого игрового дня на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. В ночь со вторника на среду по московскому времени начнётся четвёртый круг. Будет проведено восемь матчей – по четыре у женщин из верхней половины сетки и у мужчин из нижней. Проведут свои поединки и два россиянина – Даниил Медведев (пятый номер посева) и Мирра Андреева (9). Даниил померится силами с американцем Томми Полом (10), а Мирра – с Еленой Рыбакиной (7) из Казахстана. Также на кортах появятся и другие топовые игроки – такие как Стефанос Циципас (8), Ига Швёнтек (2), Джессика Пегула (4) и Чжэн Циньвэнь (8).

ATP Masters 1000. Индиан-Уэллс. Сетка
WTA-1000. Индиан-Уэллс. Сетка
Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
12 марта 2025, среда. 04:00 МСК
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
12 марта 2025, среда. 04:00 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Расписание вторника
Live Даниил Сальников

Индиан-Уэллс решил отличиться. В этом году турнир проведёт розыгрыш и в миксте. В этом разряде примут участие сразу несколько россиян.

22:46 Даниил Сальников

Первая ракетка мира Арина Соболенко получила в Индиан-Уэллсе две награды WTA за 2024 год.

22:36 Даниил Сальников

Даниил Медведев в Индиан-Уэллсе оставил яркий след. О том, как он чудил в 2024 году, читайте в нашем материале.

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22:26 Даниил Сальников

У Мирры Андреевой образовался прекрасный тандем с опытным тренером Кончитой Мартинес. Читайте подробности в нашем материале.

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22:16 Даниил Сальников

К участнице одного из сегодняшних матчей Мирре Андреевой в Калифорнии повышенное внимание. Она дала интервью для одного из изданий, где рассказала о том, как пытается профессионально выстроить свою работу. В частности, 17-летняя россиянка получила поддержку от знаменитой Марии Шараповой.

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22:06 Даниил Сальников

В целом, день закончился не очень удачно для россиян. Проиграли также Карен Хачанов, Диана Шнайдер и Дарья Касаткина. Лишь Людмила Самсонова сумела победить в дерби как раз Касаткину.

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21:54 Даниил Сальников

Полина Кудерметова не смогла справиться с лаки-лузером Сонай Картал и не добралась до матча с первой ракеткой мира Ариной Соболенко.

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21:44 Даниил Сальников

Накануне 5 россиянин провели свои мати. Все подробности вчерашнего игрового дня читайте в нашем прошлом лайве.

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21:34 Даниил Сальников

Расписание вторника

Расписание в ночь со вторника на среду по московскому времени на супертурнире в Индиан-Уэллсе сверхинтересное. Читайте подробности:

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