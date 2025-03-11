Медведев и Мирра рвутся в 1/4 финала Индиан-Уэллса. Но соперники у них непростые. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию седьмого игрового дня на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. В ночь со вторника на среду по московскому времени начнётся четвёртый круг. Будет проведено восемь матчей – по четыре у женщин из верхней половины сетки и у мужчин из нижней. Проведут свои поединки и два россиянина – Даниил Медведев (пятый номер посева) и Мирра Андреева (9). Даниил померится силами с американцем Томми Полом (10), а Мирра – с Еленой Рыбакиной (7) из Казахстана. Также на кортах появятся и другие топовые игроки – такие как Стефанос Циципас (8), Ига Швёнтек (2), Джессика Пегула (4) и Чжэн Циньвэнь (8).
Индиан-Уэллс решил отличиться. В этом году турнир проведёт розыгрыш и в миксте. В этом разряде примут участие сразу несколько россиян.
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К участнице одного из сегодняшних матчей Мирре Андреевой в Калифорнии повышенное внимание. Она дала интервью для одного из изданий, где рассказала о том, как пытается профессионально выстроить свою работу. В частности, 17-летняя россиянка получила поддержку от знаменитой Марии Шараповой.
В целом, день закончился не очень удачно для россиян. Проиграли также Карен Хачанов, Диана Шнайдер и Дарья Касаткина. Лишь Людмила Самсонова сумела победить в дерби как раз Касаткину.
Полина Кудерметова не смогла справиться с лаки-лузером Сонай Картал и не добралась до матча с первой ракеткой мира Ариной Соболенко.
Расписание вторника
Расписание в ночь со вторника на среду по московскому времени на супертурнире в Индиан-Уэллсе сверхинтересное. Читайте подробности: