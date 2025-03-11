На первом в сезоне объединённом «Мастерсе» в ночь на среду начинается четвёртый круг. На кортах появятся и два россиянина.

Медведев и Мирра рвутся в 1/4 финала Индиан-Уэллса. Но соперники у них непростые. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию седьмого игрового дня на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. В ночь со вторника на среду по московскому времени начнётся четвёртый круг. Будет проведено восемь матчей – по четыре у женщин из верхней половины сетки и у мужчин из нижней. Проведут свои поединки и два россиянина – Даниил Медведев (пятый номер посева) и Мирра Андреева (9). Даниил померится силами с американцем Томми Полом (10), а Мирра – с Еленой Рыбакиной (7) из Казахстана. Также на кортах появятся и другие топовые игроки – такие как Стефанос Циципас (8), Ига Швёнтек (2), Джессика Пегула (4) и Чжэн Циньвэнь (8).