Что творит Мирра! Андреева разгромила Рыбакину и уже в 1/4 финала Индиан-Уэллса

Утром 12 марта мск в Индиан-Уэллсе проходили первые матчи четвёртого круга в обеих одиночных сетках. Из-за дождя многие встречи начались и закончились значительно позже запланированного. В женской сетке 17-летняя Мирра Андреева (9) играла с чемпионкой Уимблдона-2022 Еленой Рыбакиной (7). Обе теннисистки дошли до 1/8 финала без потери партий. Андреева прошла Варвару Грачёву (7:5, 6:4), а затем с «баранкой» разгромила Клару Таусон (6:3, 6:0). Рыбакина же сперва победила Сюзан Ламенс (6:3, 6:3), а в третьем раунде повесила «баранку» Кэти Бултер (6:0, 7:5).



Это был уже третий случай, когда пути Андреевой и Рыбакиной пересеклись. Впервые теннисистки сыграли друг с другом в Пекине-2023 — то был первый полноценный сезон Мирры на профессиональном уровне. Елена тогда одержала волевую победу — 2:6, 6:4, 6:1. А вторая встреча ещё не успела выветриться из памяти: в полуфинале турнира в Дубае, ставшего в итоге победным, россиянка обыграла представительницу Казахстана со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

К матчу с Рыбакиной Андреева подходила на серии из восьми побед. Шесть матчей она выиграла в Дубае, а ещё два — уже здесь, в Индиан-Уэллсе. Несмотря на такую статистику, Мирра понимала, что в 1/8 финала с Еленой просто ей не будет, тем более что соперница уже выигрывала этот турнир в 2023 году.

«Будет нелегко. Я победила её в Дубае в трёх сетах. Она уже выигрывала этот турнир раньше. Она чувствует себя здесь комфортно. Сильно подаёт и идёт на мощные удары. Посмотрим, кто будет лучше в этот раз», — сказала россиянка на корте после выхода в четвёртый круг.

В первом сете всё решило огромное количество неточностей в игре Рыбакиной. Елена под ноль взяла первый гейм, а после этого Андреева повесила ей скрытую «баранку». Ключевым стал первый брейк в исполнении россиянки, который она сделала в третьем гейме. У Рыбакиной были геймболы, но Мирра вцепилась в подачу соперницы и с четвёртого брейк-пойнта добилась своей цели.

В остальном же у Андреевой не было проблем. Во второй половине партии она под ноль взяла два гейма подряд, а в седьмом гейме приняла на партию — 6:1 за 31 минуту чистого времени. Рыбакиной не помогла даже 40-минутная пауза в середине сета, вызванная дождём. Елена собрала всего-навсего два активно выигранных очка, а невынужденных ошибок у неё оказалось целых 17. У Андреевой баланс оказался положительным: 10 виннеров и 9 невынужденных.

В начале второй партии теннисистки обменялись брейками — 1:1. Удивительно, но обе теннисистки не справились с нервами на брейк-пойнте и подарили друг другу по одной двойной ошибке. Избавиться от неточностей Рыбакина так и не смогла. В четвёртом гейме Андреева сделала очередной брейк, и этого преимущества ей хватило для победы. Россиянке даже подавать на матч не пришлось. В восьмом гейме Мирра, принимая при 5:2, вышла на матчболы и на втором из них приняла навылет — 6:1, 6:2 всего за 1 час 7 минут чистого времени.

В лайв-рейтинге Андреева, одержавшая седьмую победу над топ-10, поднялась на восьмую строчку. Это означает, что после турнира она в худшем случае станет девятой ракеткой мира, так как в сетке осталась лишь одна теннисистка (Чжэн Циньвэнь), которая в лайве идёт позади, но ещё может опередить россиянку. В четвертьфинале Мирра сыграет с украинкой Элиной Свитолиной, которая на турнире выбила Эшлин Крюгер, Даниэль Коллинз и Джессику Пегулу — все они представляют США. Это будет 11-й четвертьфинал в карьере Андреевой, в том числе пятый на «тысячнике».

Таким образом, Андреева, одержавшая девятую победу подряд, стала первой россиянкой, вышедшей в четвертьфинал нынешнего «тысячника». К ней попробует присоединиться Людмила Самсонова, чей матч с двукратной финалисткой турниров «Большого шлема» Жасмин Паолини состоится в ночь с 12 на 13 марта и начнётся не ранее 2:30 мск.

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Супертурнир в Индиан-Уэллсе завершится 16 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».