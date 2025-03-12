Медведев с «баранкой» влетел в 1/4 финала Индиан-Уэллса. Он останется 1-й ракеткой России

Утром 12 марта мск в Индиан-Уэллсе (США) завершились первые поединки четвёртого раунда в обеих одиночных сетках. Из-за дождя многие матчи начались и закончились значительно позже запланированного. У мужчин в 1/8 финала играл лишь один представитель России, а именно чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев, посеянный под пятым номером. Соперником Медведева был американец Томми Пол (10).

Медведев и Пол, начавшие борьбу на турнире со второго раунда, затратили не слишком много сил на пути к очной встрече. Американец прошёл Тристана Бойера (6:3, 6:1) и Кэмерона Норри (6:3, 7:5), а россиянин и вовсе провёл лишь один полный матч. Во втором круге Даниил обыграл Бу Юньчаокэтэ (6:2, 6:2), а в 1/16 финала его соперник Алекс Михельсен, проиграв два гейма, снялся из-за отравления.

Соперники в пятый раз играли друг с другом. Первые три встречи остались за Медведевым, выигравшим, в частности, прошлогодний полуфинал Индиан-Уэллса — 1:6, 7:6 (7:3), 6:2. В том матче россиянин устроил скандал. А вот на грунтовом «Мастерсе» в Риме Пол затем взял реванш — 6:1, 6:4. Фаворитом новой встречи считался Даниил — с небольшим перевесом, правда. Эксперты отдавали ему 55% шансов на победу над Томми.

Перед отчётной встречей Медведев подробно высказался о грядущем противостоянии. «Очень тяжёлый соперник, он может очень хорошо играть, то есть он как бы для меня игрок десятки, сейчас он, может быть, 12-й — 14-й, но он очень сильный игрок, который может очень хорошо играть. В принципе, считаю, наверное, ему здесь подходят условия, однако в прошлом году я как раз таки здесь его смог одолеть в тяжелейшем матче. Поэтому думаю, он примерно знает, что будет делать против меня, я знаю, что я буду делать против него. И победит сильнейший.

Прошлогодний полуфинал? Имеет значение, потому что тот же корт, тот же медленный такой корт. Единственное, будет зависеть, играть будем вечером или днём, потому что совершенно разные условия. И тогда мы играли вечером, было очень холодно. Он, в принципе, хорошо принимает, я хорошо принимаю, в том поединке брейков было просто невероятное количество, потому что здесь как бы не летит особо подача. Но днём она летит больше, поэтому будет от этого многое зависеть. Я думаю, в плане тактики тот матч будет иметь значение для меня и для него», — сказал он в эфире YouTube-канала «Больше!».

Медведев хорошо вошёл в матч, чего нельзя было сказать о Поле, который только и делал, что ошибался. Россиянин быстро повёл 3:0 с брейком, причём на этом отрезке он взял 12 очков из 13. Этого Даниилу показалось мало, и в четвёртом гейме он вновь забрал подачу соперника, продолжавшего сорить неточностями, — 4:0.

После этого соперники словно бы поменялись ролями. Пол, вдохновлённый поддержкой трибун, прибавил, начал лучше подавать, стал увереннее проводить обмены и отыграл один брейк, а за ним и второй, после того как Медведев допустил двойную ошибку на брейк-пойнте. Подавая в восьмом гейме, американец сравнял счёт — 4:4.

Однако в последних двух геймах чуть лучше играл Медведев. В девятом гейме он удержал подачу, а в 10-м после 30:30 воспользовался двумя неточностями соперника в обменах и выиграл сет — 6:4 за 38 минут. Даниил за партию сделал девять невынужденных ошибок, а его оппонент — 17, то есть почти вдвое больше.

Даниил Медведев на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе в 2025 году Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Начало второго сета во многом стало определяющим. Медведев вытащил сложнейший первый гейм, в котором у Пола было три брейк-пойнта. А во втором гейме россиянину хватило одного брейк-пойнта, чтобы взять чужую подачу. Подтвердил брейк Даниил без особых проблем — 3:0.

В четвёртом гейме Медведев ещё раз удачно отработал на приёме. В одном из розыгрышей Даниил не сломался под натиском соперника и, перехитрив его, заработал брейк-пойнт. Реализовал он его благодаря очередной ошибке от Пола — 4:0. В первой партии Медведев после такого счёта проиграл четыре гейма подряд, однако на этот раз он не позволил оппоненту помечтать о камбэке. Второй брейк Даниил тоже подтвердил — 5:0. Томми мог избежать «баранки» — Медведев, принимая в шестом гейме, не использовал первые два матчбола. Однако с третьей попытки Даниил закрыл матч — 6:4, 6:0 за 1 час 15 минут.

Победа Медведева означает, что он останется первой ракеткой России по итогам турнира. В лайв-рейтинге Даниил обошёл Андрея Рублёва, который выбыл из борьбы в первом же матче в Индиан-Уэллсе. На каких местах окажутся российские теннисисты, станет ясно ближе к концу турнира. Кроме того, Медведев впервые за полгода выиграл три матча подряд. В октябре 2024-го он дошёл до четвертьфинала «Мастерса» в Шанхае.

В четвертьфинале Индиан-Уэллса Медведев сыграет с 20-летним французом Артюром Фисом, 21-й ракеткой мира.

Мирра тоже вышла в четвертьфинал:

Супертурнир в Индиан-Уэллсе завершится 16 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».