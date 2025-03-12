«Чувствую их энергию». Мирра поражена поддержкой после выноса Рыбакиной в Индиан-Уэллсе

17-летняя россиянка Мирра Андреева разгромила седьмую ракетку мира Елену Рыбакину (6:1, 6:2) в четвёртом круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе.

Мирра демонстрирует очень качественную игру в Калифорнии. В чём причины её успеха? На послематчевой пресс-конференции Андреева объяснила свою уверенность на корте, поблагодарила американскую публику за мощную поддержку и поделилась ожиданиями от противостояния с украинкой Элиной Свитолиной в четвертьфинале.

— Мирра, создалось впечатление, что ты всё время сохраняла самообладание. Как ты себя чувствовала?

— Да, сегодня получился отличный матч. Знала, что будет тяжело, но я просто стараюсь выходить на корт и делать всё возможное. Очень довольна своей победой и не могу дождаться, чтобы сыграть здесь на следующей стадии.

— Тебя всё ещё удивляет, какие розыгрыши ты забираешь на корте и каких результатов достигаешь?

— Иногда я бываю удивлена ​​ударом, который наношу во время матча. Чувствую себя хорошо, когда не ожидаю от себя, что сделаю отличный виннер. Так что, да, иногда это происходит на корте. Могу сказать, что это здорово. Бо́льшую часть времени, конечно, я знаю, чего ожидать от себя, но порой бывают матчи и моменты, когда исполняешь потрясающий удар и говоришь себе: «Ого, я могу это сделать». Это здорово. Периодически подобное может случиться.

Мирра Андреева на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе Фото: Matthew Stockman/Getty Images

— Ты относительно недавно пришла в тур, в то время как Елена Рыбакина уже выигрывала этот турнир. Но, похоже, за тебя сильнее болели на корте. Что скажешь о поддержке, которую получаешь здесь, в Индиан-Уэллсе?

— Я не знаю, почему люди так меня поддерживают. Честно говоря, на турнирах в США мои результаты были не очень. В прошлом году в Индиан-Уэллсе я проиграла в первом круге. На US Open дважды уступала во втором круге. Не знаю, почему люди так меня поддерживают, но это здорово.

Болельщики остались до конца нашего матча и оказывали поддержку сегодня вечером. Было довольно поздно, на улице холодно, так что для меня это удивительно. Часто люди не хотят оставаться и смотреть поздний матч, когда на улице холодно.

Я не знаю почему, но здесь много людей, которые меня поддерживают. В США люди очень активны. Во время матчей я буквально чувствую их энергию. Это немного заряжает меня, после такой поддержки становится легче играть.

— Завтра у тебя выходной. С такой хорошей игрой не хочется выступить уже на следующий день? Чем ты занимаешься в выходные?

— Если бы вы задали мне этот вопрос пару месяцев назад, я бы ответила да, но сейчас всё хорошо. Сейчас я рада, что есть турниры, которые длятся две недели (улыбается).

Приятно получить выходной между матчами, потому что, например, сейчас уже довольно поздно. Я пришла бы домой примерно в полночь, а ещё нужно время на то, чтобы поспать. Сейчас скажу, что выходной – это здорово. Можно не спешить, потренироваться, а затем сделать массаж, восстановиться, вернуться в отель, расслабиться и отдохнуть.

Теперь мне нравится всё это. Есть турниры, где нужно играть каждый день. Меня это тоже устраивает. Я ещё молода, и у меня много энергии, но приятно получить выходной.

— Твоей следующей соперницей станет Элина Свитолина. Вы раньше не встречались. Насколько ты знакома с её игрой, наблюдала ли за ней? Что собираешься делать, чтобы подготовиться конкретно к этому матчу?

— Да, я никогда с ней не играла. Но, конечно, видела, как она проводила много матчей на турнирах «Большого шлема» и на других соревнованиях WTA, когда меня ещё не было в туре. Знаю, что она боец, бежит за каждым мячом. Сейчас она играет немного агрессивнее, чем раньше.

Но все мелкие детали — это работа тренера Кончиты Мартинес, которая должна меня подготовить. Надеюсь, у неё все получится. Позже спрошу Кончиту, знает ли она что-нибудь о Свитолиной.

Элина Свитолина — следующая соперница Мирры Андреевой в Индиан-Уэллсе Фото: Matthew Stockman/Getty Images

— Во время просмотра матчей Свитолиной в прошлом не было ли у тебя мыслей, что когда-то встретишься с ней и сможешь победить?

— На US Open — 2021 она играла с Симоной Халеп. Это был первый матч, который я посмотрела вживую. Подумала: «Да, я буду играть здесь однажды. Не знаю с кем, но буду играть на этом стадионе». Та встреча проходила на арене Луи Армстронга. Но я никогда не думала, буду побеждать Свитолину или нет. Просто помню, что хотела играть на том стадионе. Пока ещё не играла, но надеюсь, что в этом году получу такую возможность.

— Что думаешь об отсутствии рукопожатий с украинскими теннисистками?

— Конечно, это нелегко. Но я сыграла четыре или пять матчей против украинских теннисисток. Просто стараюсь не думать об этом. Пытаюсь сосредоточиться на своей игре, выполнять рутину, готовить себя к тому, что на корте будет нелегко. Сейчас я просто постараюсь подготовиться к этому матчу, как и к любому другому. Для меня ничего не изменится. Просто буду выполнять свою работу и придерживаться того, что делала неделю назад.