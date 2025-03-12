«Медди вернулся». Даниил наконец выиграл три матча подряд и вновь приблизился к топ-уровню

Теннисный мир верит в камбэк россиянина. Да и сам теннисист говорит о себе обнадёживающе.

Кажется, на подходе долгожданный камбэк Даниила Медведева? Российский теннисист на турнире серии ATP-1000 в Индиан-Уэллсе добрался до четвертьфинала, впервые с октября выиграл три матча подряд и теперь идёт за продолжением этих побед.

Утром в среду Даниил в четвёртом круге одолел Томми Пола – 6:4, 6:0 – и впервые в сезоне победил соперника из топ-20 рейтинга. А после встречи россиянин положительно оценил свою игру.

«На самом деле, у меня были как взлёты, так и падения в поединках с ним. Особенно в последних трёх. В первом я был очень близок к поражению, потом он меня легко обыграл, а теперь это удалось сделать и мне.

Я доволен своим теннисом. Здесь непросто играть. Конечно, мы по-прежнему выигрываем больше подач, чем проигрываем, но перерывы в подаче здесь ничего не значат. Даже когда он вернулся в первом сете, я подумал: «Попробуй поднажать, попробуй пройти дальше». И мне удалось повысить свой уровень во время игры. Я очень рад этому», — сказал Даниил в интервью на корте.

Интересно наблюдать за тем, как Медведев старается развивать свою игровую гибкость. Например, в матче с Полом Даниил стал принимать подачу соперника гораздо ближе к задней, чем раньше. После игры россиянин прокомментировал такой ход.

«Это [приём ближе к корту] только с ним. У него, наверное, в принципе один из лучших киков в туре. Может быть, он, Алькарас, кто-нибудь там, Шелтон. И поэтому, если бы мячи были быстрые, я бы стоял все матчи далеко. А так с его кика он просто у меня потом не долетает, откуда я стою, как бы на его корт, и даёт ему все возможности и к сетке идти, и справа забегать, и всё такое. Поэтому был такой план, как бы когда-то сработает, когда-то нет, но рад, что сегодня сработал полностью», — приводит слова Медведева «Больше!»

Даниил Медведев и Томми Пол жмут руки Фото: Frey/TPN/Getty Images

А если в целом изучать успехи в игре Дани, то стоит отметить и его слова из недавнего интервью для Arab News.

«Когда я хорошо играю, то являюсь одним из лучших теннисистов мира. И я хочу снова нащупать это состояние. Я люблю выигрывать и немного скучаю по этому чувству, но стараюсь вернуть его себе».

Бывшие теннисисты и эксперты тоже поддерживают Даниила.

«Даниил провёл очень ровный матч, за исключением начала первого сета. Очень сложно играть в Америке против местных теннисистов — они всегда действуют хорошо у себя дома. У них есть поддержка публики. Однако Даниил всегда хорошо играл в Индиан-Уэллсе, хоть и мы слушали его жалобы каждый год, как ему не нравятся эти корты. Медведев дважды доходил до финала этого турнира.

Для Даниила матч с Полом был очень удачным. Он находит игру, которая у него была пару лет назад: работает подача, играет достаточно активно на задней линии, небольшое количество невынужденных ошибок. Медведев постепенно набирает форму. Дубай был начальным этапом, а сейчас игра Даниила проявляется», — сказала олимпийская чемпионка в паре Елена Веснина «Чемпионату».

«Даниил играл очень цепко. Единственное, что в первом сете он вёл 4:0, а потом вдруг стало 4:4. Но цепкость Медведева даёт результат. Когда он не ошибается, его нужно обыграть. Даня на приёме поставил стенку и не ошибался. У Пола в первом было 76% на первой подаче. При этом на приёме Медведев сделал три брейка — это очень здорово. Пол просто не мог пробить стенку Медведева», — приводит слова чемпиона двух ТБШ в миксте Андрея Ольховского «Чемпионат».

«Его лучший матч в сезоне», — кратко, но ёмко описал победу Медведева журналист Жозе Моргаду.

«Он выиграл 13 из 15 последних встреч здесь. Медди снова выглядит как Медди… он вернулся», — поделилось в социальных сетях крупное теннисное издание The Tennis Letter.

Даниил Медведев Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Дальше у Даниила – четвертьфинальная встреча с Артюром Фисом. Однажды, в Вене в 2023 году, теннисисты виделись друг с другом. Тогда победа осталась за россиянином (6:4, 6:2).

Медведеву останется защитить в Индиан-Уэллсе ещё 450 очков за прошлогодний финал. Звучит как выполнимая сейчас для Даниила задача.