Самсонова в Индиан-Уэллсе повесила «баранку» итальянке. И вышла на Соболенко в 1/4 финала

В первом сете россиянка проиграла всего семь очков. Людмила в шаге от возвращения в топ-20.

В ночь с 12 на 13 марта мск на объединённом турнире в Индиан-Уэллсе завершились матчи четвёртого раунда в мужской и женской одиночных сетках. Сегодня играла лишь одна российская теннисистка. Людмила Самсонова, имевшая 24-й номер посева, вышла на корт с двукратной финалисткой турниров «Большого шлема» итальянкой Жасмин Паолини (6). Самсонова в третьем круге одержала волевую победу над соотечественницей Дарьей Касаткиной — 2:6, 6:3, 6:2. А Паолини справилась с непростой румынкой Жаклин Кристиан — 6:4, 3:6, 6:4.

Самсонова и Паолини не играли друг с другом более двух лет. Первая их встреча состоялась в квалификации турнира в Санкт-Петербурге в 2019 году, и тогда россиянка победила с удивительным счётом 6:7 (4:7), 6:0, 6:1. А на Australian Open — 2023 Людмиле хватило двух сетов, чтобы победить Жасмин, — 6:2, 6:4. В то же время стоит помнить, что эти матчи не особо показательны, так как всё это происходило до головокружительного взлёта Паолини в сезоне-2024. Назвать фаворита в этой встрече затруднялись даже эксперты, оценивавшие шансы теннисисток как 50 на 50.

Тем неожиданнее разгром, который Самсонова учинила сопернице в первом сете. У Паолини не было не то что брейк-пойнтов, но даже геймболов. Итальянка лишь в первом гейме взяла больше двух очков, но и тогда её максимумом было «ровно». А в оставшихся пяти геймах россиянка отдала ей всего лишь четыре очка, выиграв, соответственно, 20. Обе теннисистки подавали с почти одинаковым процентом попадания первой подачи под 80%. Но если Самсонова на первой подаче взяла девять из 11 очков (82%), то Паолини — лишь три из 14 (21%). Первая партия, которую Людмила выиграла со счётом 6:0, заняла всего 20 минут.

Во втором сете Самсонова выиграла первые два гейма, и лишь после этого Паолини удержала подачу. Таким образом, серия россиянки составила восемь выигранных геймов. Россиянка не позволила итальянке вернуться в игру. В пятом гейме Людмила ещё раз взяла чужую подачу — 4:1. Один брейк Жасмин отыграла сразу же, однако большего соперница ей не позволила, удержав нужный отрыв в один брейк. В 10-м гейме Самсонова подала на матч — 6:0, 6:4 за 1 час 7 минут.

Так Самсонова в пятый раз в карьере вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000. Эта победа стала для неё восьмой на представительницей топ-10, в том числе второй в этом сезоне. В лайв-рейтинге россиянка поднялась на 21-ю строчку. Таким образом, Людмила, бывшая 12-я ракетка мира, теперь в шаге от возвращения в топ-20.

В четвертьфинале Самсонова сыграет с трёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема» первой ракеткой мира Ариной Соболенко. Белорусская теннисистка в 1/8 финала не испытала проблем во встрече с лаки-лузером из Британии Сонай Картал — 6:1, 6:2.

Четвертьфиналы в обеих одиночных сетках пройдут сегодня, 13 марта. Помимо Самсоновой в них выступят Мирра Андреева, которая выйдет на корт с украинкой Элиной Свитолиной, и Даниил Медведев, готовящийся к сражению с Артюром Фисом.

Объединённый турнир в Индиан-Уэллсе закончится 16 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».