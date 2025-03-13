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Даниил Медведев рассказал о своей жизни во Франции перед четвертьфиналом Индиан-Уэллса с Артюром Фисом

«Я никогда не говорил об этом раньше». Медведев разоткровенничался о жизни во Франции
Михаил Георгиев
Медведев разоткровенничался о жизни во Франции
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Даниил на своей «второй родине» научился запредельной работоспособности и трудовой этике, но не всё в ней ему нравится.

Россиянин Даниил Медведев готовится к четвертьфиналу «Мастерса» в Индиан-Уэллсе с французом Артюром Фисом. Медведев не является соотечественником Фиса, но всё-таки Франция не чужая для него страна.

Даниил с 18 лет проживает на Лазурном берегу. Сначала он базировался в Каннах, где тренировался в элитном теннисном центре Жана-Лене Леснара, а в последние годы его резиденцией является Монте-Карло. Медведев свободно владеет французским языком, его тренер Жиль Сервара тоже представляет эту страну. Перед четвертьфиналом Индиан-Уэллса Медведев пообщался с журналистами L’Equipe, рассказав о некоторых интересных особенностях жизни в одном из ведущих государств Европы.

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Медведев выразил признательность Франции за то, что именно там он выработал трудовую этику, которая помогла ему стать элитным теннисистом.

«Франция привила мне трудовую этику в теннисе. Вот почему вы, французы, будем говорить прямо, очень хороши во всех видах спорта. Особенно для страны, которая совсем небольшая по сравнению с другими гигантами, такими как Россия, Китай или США. Во Франции очень сильная спортивная культура. Вы можете увидеть 70-летних людей, бегущих марафоны, бегунов на Английской набережной в Ницце. Мне это нравится», — сказал Медведев.

Даниил Медведев

Даниил Медведев

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Медведев действительно в каком-то смысле может считаться представителем французской спортивной школы. Возможно, именно поэтому Даниил довольно плохо играет с представителями своей «второй родины». При том что у Франции конкретно в теннисе прямо сейчас нет суперзвёзд первой величины.

Лучшими игроками страны являются Уго Умбер (19-я ракетка мира) и Артюр Фис (21). Даниил уступает Умберу по личным встречам со счётом 1-3. Ещё можно вспомнить Адриана Маннарино и уже завершившего карьеру и успевшего поработать тренером россиянина Жиля Симона, которые своим необычным стилем игры создавали Медведеву немало проблем на корте.

20-летний Артюр Фис – один из немногих французов, которого Даниил превосходит. Правда, встречались они всего один раз — на «пятисотнике» в Вене в 2023-м, когда Артюр был ещё совсем незрелым теннисистом. В Индиан-Уэллсе Фис получит возможность сравнять счёт в противостояниях с россиянином.

У Медведева набралось 24 поражения от французов за карьеру. Представители никаких других стран его не обыгрывали чаще. В том числе игроки из Испании с учётом Рафаэля Надаля и Карлоса Алькараса, которым Даниил не раз уступал на корте. Вполне возможно, теннисисты из Франции лучше всех понимают принципы игры Медведева, ведь они фактически прошли одну школу.

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В чём заключается главная причина успехов французских спортсменов? Медведев считает, что ключ в усердной работе.

«Помню, что на первой тренировке во Франции я умирал через 30 минут, потому что интенсивность была очень высокой. Я никогда не работал в таком объёме до этого. Ни разу не выполнял в полную силу каждый пункт тренировок в течение часа или двух. Франция научила меня всему этому», — признался Медведев.

Даниил не так уж далёк от истины. Именно упорная работа во Франции помогла ему добиться успеха. Медведев выиграл 20 титулов ATP и победил на US Open в 2021 году во многом благодаря своей несгибаемости и упорству. Россиянин не обладает сильнейшей подачей в туре или мощнейшим ударом с форхенда, но, как никто другой, умеет терпеть на корте, тащить практически любой удар соперника и в конечном счёте заставлять того совершить ошибку. Недаром Даниил получил прозвище Осьминог за свою манеру игры.

«Осьминог – потому что вытаскивает все мячи. И потому что на корте такой разболтанный. А главное – всегда попадает, ещё и разными ударами. Как пластилин какой-то!» — говорил Андрей Рублёв об игре Даниила.

Даниилу Медведеву не нравятся манеры французских водителей

Даниилу Медведеву не нравятся манеры французских водителей

Фото: Из личного архива Даниила Медведева

Но не всё во Франции нравится Медведеву. Даниила раздражает, что французские водители часто не соблюдают правила перестроения на автомагистралях и создают потенциально опасные ситуации.

«Я скажу вам кое-что, о чём никогда раньше не говорил. Во Франции, если на трассе три полосы, водители почему-то не перестраиваются вправо. Я уверен, что в Германии этому учат с детства, но во Франции слишком многие остаются в средней полосе, из-за чего движение становится хаотичным. Иногда я еду по левой полосе немного быстрее, чем машины в средней, и вдруг кто-то начинает перестраиваться прямо передо мной, заставляя меня сигналить. Мне это не нравится», – сказал Медведев.

Вероятно, в словах Медведева есть доля истины. Хотя сам Даниил тоже не всегда соблюдал правила. В 2020 году дорожный патруль Монако остановил 10 машин за серьезные нарушения скоростного режима. В месте, где разрешено ехать со скоростью в 110 км/ч, семь из остановленных автомобилей превысили ограничения больше чем на 50 км/ч. Водителей на месте оштрафовали на € 750. Среди нарушителей оказались топ-теннисисты Даниил Медведев и Григор Димитров. Медведев катался в безлюдном месте, где стритрейсинг является частым явлением, но всё-таки правила он нарушил.

Даниил Медведев представляет Россию на корте, однако Франция помогла ему стать сильнее как игроку. Вполне нормально, что Даниил благодарен этой стране за полученные уроки. В последнее время Медведев выступает не лучшим образом, но очень спешат те, кто уже вычеркнул его из списка суперзвёзд тенниса.

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