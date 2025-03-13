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Медведев, Мирра Андреева, Самсонова: онлайн-трансляция Индиан-Уэллса 2025, результаты, сетки, где смотреть, кто соперники

Медведев и Мирра рвутся в 1/2 финала Индиан-Уэллса. А Самсонова и Соболенко ждут. LIVE!
Даниил Сальников
Даниил Медведев и Мирра Андреева
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На первом в сезоне объединённом «Мастерсе» в ночь на пятницу проводятся четвертьфиналы. На кортах появятся и три россиянина.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию девятого игрового дня на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. В ночь с четверга на пятницу по московскому времени состоятся все четвертьфиналы. На корты выйдут сильнейшие, оказавшиеся в восьмёрке лучших турнира – как у мужчин, так и у женщин. Проведут свои поединки и три россиянина – Даниил Медведев (пятый номер посева), Мирра Андреева (9) и Людмила Самсонова (24). Причём последняя сразится с лучшей теннисисткой планеты Ариной Соболенко (1). До этой стадии добрались ещё несколько представителей топ-10 мирового рейтинга – Ига Швёнтек (2), Мэдисон Киз (5), Чжэн Циньвэнь (8) и Карлос Алькарас (2).

ATP Masters 1000. Индиан-Уэллс. Сетка
WTA-1000. Индиан-Уэллс. Сетка
Индиан-Уэллс (м). 1/4 финала
13 марта 2025, четверг. 23:00 МСК
Артюр Фис
Франция
Артюр Фис
А. Фис
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Индиан-Уэллс (ж). 1/4 финала
13 марта 2025, четверг. 23:00 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Индиан-Уэллс (ж). 1/4 финала
14 марта 2025, пятница. 03:00 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Расписание четверга
Live Даниил Сальников

Накануне свой матч провела россиянка Людмила Самсонова, которая сенсационно выбила из сетки теннисистку топ-10 Жасмин Паолини.

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20:32 Даниил Сальников

Расписание четверга

Расписание в ночь с четверга на пятницу по московскому времени на супертурнире в Индиан-Уэллсе сверхинтересное. Читайте подробности:

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