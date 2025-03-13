На первом в сезоне объединённом «Мастерсе» в ночь на пятницу проводятся четвертьфиналы. На кортах появятся и три россиянина.

Медведев и Мирра рвутся в 1/2 финала Индиан-Уэллса. А Самсонова и Соболенко ждут. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию девятого игрового дня на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. В ночь с четверга на пятницу по московскому времени состоятся все четвертьфиналы. На корты выйдут сильнейшие, оказавшиеся в восьмёрке лучших турнира – как у мужчин, так и у женщин. Проведут свои поединки и три россиянина – Даниил Медведев (пятый номер посева), Мирра Андреева (9) и Людмила Самсонова (24). Причём последняя сразится с лучшей теннисисткой планеты Ариной Соболенко (1). До этой стадии добрались ещё несколько представителей топ-10 мирового рейтинга – Ига Швёнтек (2), Мэдисон Киз (5), Чжэн Циньвэнь (8) и Карлос Алькарас (2).