Медведев и Мирра рвутся в 1/2 финала Индиан-Уэллса. А Самсонова и Соболенко ждут. LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию девятого игрового дня на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. В ночь с четверга на пятницу по московскому времени состоятся все четвертьфиналы. На корты выйдут сильнейшие, оказавшиеся в восьмёрке лучших турнира – как у мужчин, так и у женщин. Проведут свои поединки и три россиянина – Даниил Медведев (пятый номер посева), Мирра Андреева (9) и Людмила Самсонова (24). Причём последняя сразится с лучшей теннисисткой планеты Ариной Соболенко (1). До этой стадии добрались ещё несколько представителей топ-10 мирового рейтинга – Ига Швёнтек (2), Мэдисон Киз (5), Чжэн Циньвэнь (8) и Карлос Алькарас (2).
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
Накануне свой матч провела россиянка Людмила Самсонова, которая сенсационно выбила из сетки теннисистку топ-10 Жасмин Паолини.
Расписание четверга
Расписание в ночь с четверга на пятницу по московскому времени на супертурнире в Индиан-Уэллсе сверхинтересное. Читайте подробности:
- 13 марта 2025
-
20:43
-
20:20
-
20:15
-
19:34
-
19:09
-
18:54
-
18:22
-
17:53
-
17:45
-
17:00
-
16:43
-
16:32
-
16:00
-
15:52
-
15:27
-
14:31
-
14:27
-
14:15
-
13:59
-
13:03
-
12:40
-
12:09
-
12:00
-
11:35
-
11:31
-
11:20
-
11:13
-
11:13
-
11:02
-
10:50
-
10:43
-
10:17
-
09:45
-
08:30
-
06:11