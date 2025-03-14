Медведев в триллере дожал француза в Индиан-Уэллсе. А Мирра одолела скандальную украинку

В ночь с 13 на 14 марта мск в Индиан-Уэллсе (США) стартовал девятый игровой день супертурнира с участием ведущих теннисистов и теннисисток. Свой четвертьфинальный матч проводил и шестая ракетка мира россиянин Даниил Медведев. В соперниках у него был представитель Франции Артюр Фис, занимающий сейчас 21-е место в рейтинге ATP.

Напомним, во втором круге Даниил обыграл Бу Юньчаокэтэ (6:2, 6:2), а в 1/16 финала его соперник Алекс Михельсен, отдав два гейма, снялся из-за отравления. В четвёртом круге Медведев одолел Томми Пола – 6:4, 6:0 – и впервые в сезоне победил соперника из топ-20 рейтинга. А после встречи россиянин положительно оценил свою игру.

«На самом деле, у меня были как взлёты, так и падения в поединках с ним. Особенно в последних трёх. В первом я был очень близок к поражению, потом он меня легко обыграл, а теперь это удалось сделать и мне.

Я доволен своим теннисом. Здесь непросто играть. Конечно, мы по-прежнему выигрываем больше подач, чем проигрываем, но перерывы в подаче здесь ничего не значат. Даже когда он вернулся в первом сете, я подумал: «Попробуй поднажать, попробуй пройти дальше». И мне удалось повысить свой уровень во время игры. Я очень рад этому», — сказал Даниил в интервью на корте.

Артюр, в свою очередь, на старте соревнований одолел канадца Габриэля Диалло со счётом 6:2, 6:2. Затем 21-я ракетка мира в трёхсетовых поединках одержал победы над итальянцем Лоренцо Музетти (3:6, 7:6 (7:4), 6:3) и американцем Маркосом Гироном (6:2, 2:6, 6:3) соответственно.

20-летний Фис — один из немногих французов, которого Даниил превосходит. Правда, встречались они всего один раз — на «пятисотнике» в Вене в 2023-м, Тогда, в первом круге престижного австрийского турнира, Медведев победил противника со счётом 6:4, 6:2.

На старте нового очного противостояния наш именитый соотечественник заработал брейк-пойнт, но Артюр выстоял и забрал свою подачу — 0:1. Даниил подал чётко — 1:1, а следом на редкость легко добился брейка и впервые в матче вышел вперёд — 2:1. На брейк-пойнте Фис после острой косой подачи побежал к сетке, Медведев принял резаной высокой свечой, однако француз грубо ошибся, пробив смэш с хафкорта в сетку. В пятом гейме Даниил упустил ещё один шанс взять чужую подачу — 3:2, но следом сам снова подал без проблем — 4:2. В итоге Медведев без особых проблем выиграл первый сет — 6:4 за 42 минуты. Добавим, что россиянин на своей подаче ни разу не позволил сопернику даже добраться до счёта «ровно». Статистика партии: 5/10 у Даниила по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 6/19 — у Артюра.

Даниил Медведев Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В стартовом гейме второго сета на подаче Фиса Даниил долго боролся, однако так и не добрался даже до брейк-пойнта — 0:1. А следом шестая ракетка мира не удержал свою подачу и позволил оппоненту уйти в отрыв с брейком — 0:2. Третий гейм партии также остался за Артюром — 0:3. В этом сете у Медведева откровенно просела подача. В концовке партии она снова дала сбой. Наш соотечественник проиграл седьмой гейм, который позволил Фису принять на сет — 2:6 за 34 минуты. Статистика партии: 4/11 у Даниила по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 3/7 — у Артюра. Примечательно, что отечественный спортсмен допустил восемь (!) ошибок с бэкхенда.

Перед решающей партией Медведев ушёл с корта. Пауза пошла теннисисту на пользу. В третьем гейме сета он сделал брейк с шестой попытки — 2:1. При этом свою подачу следом Даниил не удержал, и Артюр Фис сумел сравнять счёт — 2:2. На брейк-пойнте завязалась перестрелка на задней линии, и в итоге Медведев смазал кросс слева, не попав в корт по длине. Представитель Франции продолжал играть вдохновенно. Он сделал второй брейк подряд и оформил небольшой отрыв — 4:2 в пользу Артюра. Однако Даниил, известный своим бойцовским характером, не сдался. Медведев не позволил оппоненту развить успех и добился обратного брейка — 3:4. Далее теннисисты удерживали свои подачи. В итоге судьба путёвки в 1/2 финала решалась на тай-брейке третьей партии, где удачливее был именно наш соотечественник. Он одолел Артюра Фиса со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (9:7) за 2 часа 24 минуты. Таким образом, Даниил третий год подряд сыграет в полуфинале супертурнира в Индиан-Уэллсе. Следующим соперником Медведева станет Хольгер Руне из Дании (12).

За выход в полуфинал Индиан-Уэллса в женском одиночном разряде боролась первая ракетка России Мирра Андреева. Она встречалась с бронзовым призёром Токио-2020 украинской теннисисткой Элиной Свитолиной (23).

Мирра дошла до 1/4 финала без потери партий. Андреева прошла Варвару Грачёву (7:5, 6:4), затем с «баранкой» разгромила Клару Таусон (6:3, 6:0), а в четвёртом круге отдала лишь три гейма чемпионке Уимблдона-2022 Елене Рыбакиной (7) — 6:1, 6:2. Примечательно, что Свитолина, которая известна своими скандальными высказываниями об игроках из России, встречалась на этом калифорнийском «тысячнике» лишь с хозяйками кортов. Сначала Элина последовательно обыграла Эшлин Крюгер (6:1, 6:7 (8:10), 6:3), затем сломила сопротивление Даниэль Коллинз (6:2, 6:4), а в 1/8 финала одержала волевую победу над четвёртой ракеткой мира Джессикой Пегулой — 5:7, 6:1, 6:2.

Теннисистки впервые играли друг с другом. В рейтинге Андреева сейчас 11-я (но в ближайший понедельник вернётся в топ-10), а Свитолина — 23-я.

Первая партия дебютной очной битвы девушек получилась очень упорной. Они долгое время брали геймы на своих подачах. Однако в четвёртом гейме Мирре пришлось очень непросто. Она отыгралась с двойного брейк-пойнта и всё же удержала свою подачу — 2:2. А в 11-м гейме уже сама Андреева-младшая зацепилась на приёме и с третьего брейк-пойнта всё же сумела оформить брейк — 6:5. После перехода россиянка подала на сет — 7:5 за 45 минут.

Мирра Андреева Фото: Robert Prange/Getty Images

Уже в первом гейме нового сета Мирра не использовала свой единственный шанс на приёме, но в третьем сумела добиться брейка и повести — 2:1. В шестом гейме Андреева спаслась с тройного брейк-пойнта, однако с четвёртой попытки Элина Свитолина добилась обратного брейка — 3:3. Равенство в партии продлилось недолго, и серебряный призёр парижской Олимпиады в парном разряде снова сделала брейк — 4:3. Восьмой гейм на своей подаче Мирра взяла под ноль, а при 5:3 в свою пользу приняла на матч. 7:5, 6:3 — именно с таким счётом Андреева-младшая одолела Элину Свитолину за 1 час 30 минут. Таким образом, россиянка одержала 10-ю победу подряд. За выход в титульный поединок Мирра сразится со второй ракеткой мира Игой Швёнтек.

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