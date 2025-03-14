Самсонова проиграла Соболенко битву за полуфинал Индиан-Уэллса. Но поднимется в рейтинге

В ночь с 13 на 14 марта мск в Индиан-Уэллсе проходили четвертьфинальные встречи в мужском и женском одиночных разрядах. В женской сетке последним по времени поставили матч российской теннисистки Людмилы Самсоновой, посеянной под 24-м номером, и трёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема» белоруски Арины Соболенко (1). Самсонова набрала хороший ход на турнире: так, в третьем круге она одержала волевую победу над Дарьей Касаткиной (2:6, 6:3, 6:2), а в четвёртом раунде повесила «баранку» двукратной финалистке турниров «Большого шлема» Жасмин Паолини (6:0, 6:4).

Соболенко же и вовсе в первых трёх матчах на турнире не проиграла ни сета. Правда, соперницы у неё были явно ниже классом: Маккартни Кесслер, Лючия Бронцетти и Сонай Картал. При этом в личных встречах с Ариной Людмила выглядела весьма достойно: 2-2. Россиянка побеждала в трёх сетах в Гвадалахаре-2022 и в Монреале-2023, а белоруска была сильнее в двух партиях в Аделаиде-2023 и в Цинциннати-2024.

Перед игрой Самсонова выразила надежду, что ей удастся показать свой лучший теннис. «Чего ожидаю? Наверное, просто мой теннис показать, это будет уже топ для меня. Если я смогу просто мой теннис показать, это будет вообще», — сказала она в интервью YouTube-каналу «Больше!».

Отвечая на вопрос, как не проиграть статусной сопернице «в раздевалке», то есть заранее подсознательно ожидать поражения, Людмила сказала: «Думаю, мне уже помогает факт, что я уже её обыграла, и не раз. Поэтому, думаю, ей тоже очень просто не будет завтра».

Достижения Самсоновой и Соболенко на «тысячниках» несравнимы. Россиянка в пятый раз в карьере вышла в восьмёрку сильнейших на WTA-1000. А у белоруски одних только титулов в данной категории целых семь; четвертьфиналов же и вовсе не счесть.

Самсонова удачно вошла в игру. Россиянка начала встречу с брейка, который затем подтвердила — 2:0. Однако развить успех Людмиле не удалось. Она часто ошибалась, и Соболенко этим воспользовалась. Арина смогла повесить сопернице скрытую «баранку», взяв шесть геймов подряд. В частности, в четвёртом гейме Самсонова допустила двойную ошибку на брейк-пойнте — 2:2. А особенно обидным получился шестой гейм, который Людмила проиграла с 40:0 на подаче. В восьмом гейме Соболенко приняла на партию — 6:2 за 45 минут.

Начало второго сета Самсонова провалила — Соболенко под ноль забрала три гейма подряд и повела 3:0 с брейком. С учётом первой партии серия белоруски составила девять выигранных геймов. После этого Людмила смогла собраться, сама взяла три гейма подряд и сравняла счёт — 3:3. Увы, в концовке у россиянки вновь пошли неточности, и Соболенко, сделав брейк в восьмом гейме, в девятом подала на матч — 6:2, 6:3 за 1 час 24 минуты.

Самсонова за весь матч собрала всего восемь виннеров, а невынужденных ошибок было у неё 29. (У Соболенко соответствующие показатели — 14 и 17.) Как на первой, так и на второй подаче россиянка взяла лишь 45% очков.

Самсонова потерпела неудачу в четвертьфинале, однако поднимется в обновлённой версии рейтинга WTA. В ближайший понедельник россиянка с 25-го места в классификации поднимется на 21-ю строчку. Напомним, высшее достижение Людмилы в рейтинге — 12-е место.

Несмотря на поражение Самсоновой, у России всё же будет два представителя в полуфинале одиночных сеток Индиан-Уэллса. Ранее в этот день Мирра Андреева и Даниил Медведев выиграли свои четвертьфиналы и вышли на Игу Швёнтек и Хольгера Руне соответственно.

Первый женский полуфинал Андреева — Швёнтек состоится в ночь с 14 на 15 марта и начнётся не ранее 1:00 мск. В другом полуфинале Арина Соболенко сразится с Мэдисон Киз — этот матч начнётся не ранее 3:00 мск. За всеми событиями следите на «Чемпионате».